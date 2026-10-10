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imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Paris Saint-Germain contra o Le Mans: Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche comandam reação no segundo tempo

PSG
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Le Mans
PSG x Le Mans
Campeonato Francês
K. Kvaratskhelia
Luis Enrique

O Paris Saint-Germain superou um breve susto para garantir uma vitória por -1 sobre o Le Mans no Parc des Princes. Depois de um início dominante e de um empate dos visitantes no segundo tempo, o brilho individual vindo do banco mudou o rumo da partida para a equipe de Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain manteve sua trajetória ascendente na Ligue 1 com uma vitória por 3 a 1, segura e profissional, sobre o Le Mans, embora o placar esconda um período de tensão real no segundo tempo. Enrique optou por uma mescla de juventude e experiência, que inicialmente deu resultado quando Lucas Beraldo converteu um pênalti aos 19 minutos.

O time parisiense dominou a posse de bola, com 73%, e gerou impressionantes 4,10 gols esperados (xG), mas faltou o toque final para matar o jogo antes do intervalo.

A partida tomou um rumo inesperado aos 54 minutos, quando Louis Mafouta silenciou o Parc des Princes com o gol de empate, aproveitando uma das poucas falhas da linha defensiva do PSG. No entanto, a flexibilidade tática de Enrique ficou evidente, já que suas substituições restabeleceram imediatamente o controle.

Khvicha Kvaratskhelia causou impacto instantâneo ao sair do banco para recolocar o time em vantagem, seguido pouco depois pelo gol decisivo de Maghnes Akliouche, que deixou o resultado fora de dúvida, apesar de um pênalti perdido por Desire Doue no fim.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov - 7/10

    Uma noite relativamente tranquila para o goleiro russo, que foi em grande parte um espectador nos primeiros 50 minutos. Ele pouco pôde fazer no gol de empate bem finalizado por Mafouta, já que a defesa o deixou exposto. Terminou o jogo com duas defesas, mas sua principal contribuição foi manter a jogada em movimento durante os longos períodos de posse estabelecida do PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10

    O capitão da noite ofereceu sua habitual produção ofensiva em alto volume pelo lado direito. Hakimi foi fundamental no domínio do primeiro tempo, atuando mais como um armador auxiliar do que como um lateral tradicional. Foi substituído aos 72 minutos, depois de uma atuação em que esticou constantemente o bloco baixo do Le Mans.

    Illia Zabarnyi - 6/10

    Uma atuação segura do internacional ucraniano, que registrou várias interceptações importantes. No entanto, ele ficará decepcionado com a falha coletiva em acompanhar a corrida de Mafouta no gol do Le Mans. Tirando esse vacilo, pareceu confortável ao lidar com bolas longas e em manter uma linha defensiva alta.

    Lucas Hernandez - 7/10

    O veterano ofereceu a combatividade necessária e a disciplina tática exigida para controlar os contra-ataques ocasionais do Le Mans. Seu posicionamento foi excelente, e ele foi proativo ao avançar para o meio-campo para neutralizar o perigo antes que ele se transformasse em uma ameaça real.

    Lucas Digne - 7/10

    Digne deu amplitude e qualidade nos cruzamentos pela esquerda, embora talvez tenha sido menos aventureiro do que Hakimi no lado oposto. Ele serviu como uma opção confiável para o meio-campo, garantindo que o PSG pudesse circular a posse rapidamente quando o Le Mans se fechava.

  • imago-sport-1084347733.jpgAnadolu Agency

    Meio-campo

    Lucas Beraldo - 7/10

    Escalado em uma função defensiva, mas avançando com intenção, Beraldo mostrou grande frieza para aparecer e marcar o gol de abertura em cobrança de pênalti, aos 19 minutos. Ele foi substituído pouco antes da marca de uma hora, quando Enrique buscou dar mais força ofensiva à equipe após o empate.

    David Fernandez - 6/10

    Fernandez desempenhou o papel de metrônomo no primeiro tempo, fazendo a bola circular com eficiência. Embora tenha faltado um passe decisivo para quebrar as linhas, sua disciplina estrutural permitiu que Neves e Godts flutuassem para áreas mais perigosas. Ele foi sacrificado aos 58 minutos em uma substituição dupla.

    Joao Neves - 7/10

    O jovem segue impressionando com sua segurança técnica e percepção espacial. Neves foi o motor do meio-campo do PSG por quase uma hora, pedindo a bola o tempo todo e buscando acionar transições verticais. Ele foi substituído aos 58 minutos, quando Enrique recorreu a suas estrelas mais experientes.

  • imago-sport-1084342699.jpgZUMA Press Wire

    Ataque

    Mika Godts - 6/10

    Uma atuação promissora, cheia de energia e intenção, de Godts, que trabalhou duro para fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque. Ele encontrou bem os espaços, mas ocasionalmente teve dificuldades no passe final contra uma área do Le Mans lotada. Deu lugar a Kvaratskhelia aos 59 minutos.

    Maghnes Akliouche - 8/10

    O jogador de destaque entre os atacantes titulares. Akliouche foi uma ameaça constante para os visitantes e marcou o gol que sua atuação merecia aos 68 minutos, fazendo 3 a 1. Sua capacidade de girar em espaços curtos e atacar o coração da defesa foi o catalisador de grande parte do melhor trabalho do PSG.

    Ferran Torres - 6/10

    Uma noite frustrante para o espanhol, que liderou o ataque, mas não conseguiu balançar as redes apesar das 22 finalizações totais do PSG. Sua movimentação foi inteligente, muitas vezes tirando os defensores de posição para Akliouche e outros, mas faltou o poder de decisão necessário no terço final.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Reservas e técnico

    Warren Zaire-Emery - 7/10

    Acionado aos 58 minutos, sua força física e capacidade de conduzir a bola inclinaram imediatamente a balança de volta a favor do PSG após o empate do Le Mans. Ele trouxe um senso de urgência que havia faltado por um breve período.

    Fabian Ruiz - 6/10

    Entrou ao lado de Zaire-Emery para dar mais equilíbrio e retenção de bola. Ele ajudou a estabilizar o meio-campo durante o período caótico após o gol do 1 a 1.

    Vitinha - 7/10

    Acrescentou uma camada de sofisticação criativa quando entrou em campo aos 59 minutos. Sua visão ajudou a desmontar a defesa do Le Mans nos dois gols finais.

    Khvicha Kvaratskhelia - 8/10

    O verdadeiro divisor de águas. Em dois minutos após entrar aos 59, ele balançou as redes para colocar o PSG em vantagem por 2 a 1. Sua objetividade e seu talento foram demais para uma defesa do Le Mans já cansada conseguir suportar.

    Desire Doue - 5/10

    Uma participação mista do jovem atacante. Embora tenha mostrado vivacidade após entrar aos 72 minutos, perdeu uma oportunidade de ouro de fazer o quarto gol na marca do pênalti nos acréscimos.

    Luis Enrique - 8/10

    O técnico merece enorme crédito por suas substituições proativas. Ao perceber que o jogo estava escapando no 1 a 1, sua decisão de colocar Kvaratskhelia e Zaire-Emery transformou um empate em potencial em uma vitória confortável. Sua estrutura tática produziu um enorme xG de 4,10, provando que seu sistema está criando oportunidades de sobra.

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