O Paris Saint-Germain manteve sua trajetória ascendente na Ligue 1 com uma vitória por 3 a 1, segura e profissional, sobre o Le Mans, embora o placar esconda um período de tensão real no segundo tempo. Enrique optou por uma mescla de juventude e experiência, que inicialmente deu resultado quando Lucas Beraldo converteu um pênalti aos 19 minutos.

O time parisiense dominou a posse de bola, com 73%, e gerou impressionantes 4,10 gols esperados (xG), mas faltou o toque final para matar o jogo antes do intervalo.

A partida tomou um rumo inesperado aos 54 minutos, quando Louis Mafouta silenciou o Parc des Princes com o gol de empate, aproveitando uma das poucas falhas da linha defensiva do PSG. No entanto, a flexibilidade tática de Enrique ficou evidente, já que suas substituições restabeleceram imediatamente o controle.

Khvicha Kvaratskhelia causou impacto instantâneo ao sair do banco para recolocar o time em vantagem, seguido pouco depois pelo gol decisivo de Maghnes Akliouche, que deixou o resultado fora de dúvida, apesar de um pênalti perdido por Desire Doue no fim.