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Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Olympique de Marselha contra o Olympiacos: Neal Maupay e o ataque do OM não rendem, enquanto Santiago Hezze marca

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Olympique de Marseille
Olympique de Marseille x Olympiacos
Olympiacos
Liga Europa

O Marseille perdeu por 1 a 0 no Stade Velodrome, enquanto o Olympiacos conquistou uma vitória fora de casa com uma atuação disciplinada na Liga Europa. Um gol de Santiago Hezze no fim do primeiro tempo decidiu a partida em uma noite frustrante para a equipe francesa.

A campanha do Marseille na Liga Europa sofreu um duro revés diante de um Olympiacos disciplinado taticamente. Apesar de ter 55% de posse de bola e 11 finalizações, a equipe de Bruno Genesio não teve a precisão necessária para superar a defesa recuada dos visitantes gregos. A partida mudou de rumo pouco antes do intervalo, quando Santiago Hezze aproveitou uma jogada de Chiquinho aos 42 minutos e colocou os donos da casa em desvantagem.

No segundo tempo, o Marseille tentou mudar sua organização tática, com a entrada de jogadores capazes de criar, como Amine Harit, e de outros para dar novo fôlego ao ataque. Ainda assim, não conseguiu transformar seu domínio territorial em chances claras. O Marseille acertou cinco finalizações no gol, mas a defesa do Olympiacos resistiu à pressão e forçou os donos da casa a atacar pelos lados, de onde saíram cruzamentos neutralizados sem dificuldade.

O resultado deixa o Marseille na 31ª posição da tabela, sem pontos após duas partidas, e evidencia uma preocupante falta de capacidade de criar oportunidades no terço final do campo.

GOAL avalia os jogadores do Marseille no Stade Velodrome...

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Goleiro e defesa

    Jeffrey de Lange - 6/10:

    O goleiro teve uma noite relativamente tranquila em termos de volume de trabalho e fez três defesas. No entanto, não conseguiu evitar o gol em uma finalização precisa de Hezze pouco antes do intervalo. Em geral, foi seguro na distribuição da bola, mas pouco pôde fazer no gol da vitória, dado o espaço concedido ao atacante.

    Timothy Weah - 6/10:

    Escalado em uma função mais recuada do que o habitual, Weah mostrou lampejos de sua velocidade, mas muitas vezes teve o caminho bloqueado pela defesa bem organizada do Olympiacos. Permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas não conseguiu dar o passe decisivo de que a equipe precisava.

    Bamo Meite - 5/10:

    Noite difícil para o zagueiro, que recebeu cartão amarelo aos 77 minutos por uma falta desajeitada. Ele pareceu desconfortável quando o Olympiacos acelerou as transições e não teve repertório de passes verticais para superar a primeira linha de pressão dos visitantes.

    Nayef Aguerd - 6/10:

    O mais seguro dos quatro defensores, Aguerd tentou iniciar as jogadas desde a defesa. Levou a melhor na maioria dos duelos individuais, mas deve ter ficado decepcionado com a falha defensiva coletiva que permitiu ao adversário abrir o placar pelo meio.

    Emerson - 5/10:

    Em uma função de alta intensidade, o lateral teve dificuldades para oferecer a necessária opção ofensiva nas ultrapassagens antes de ser substituído aos 62 minutos. Na defesa, foi surpreendido em algumas ocasiões pela movimentação de Gelson Martins.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Meio-campo

    Tochukwu Nnadi - 5/10:

    Nnadi teve dificuldades para influenciar o ritmo do jogo. Foi substituído aos 62 minutos, quando o Marseille buscava mais força ofensiva, após não conseguir atrapalhar de forma significativa a dupla de meio-campo do Olympiacos.

    Angel Gomes - 5/10:

    Gomes teve pouca participação no jogo e não conseguiu encontrar espaços entre as linhas. Foi substituído aos 75 minutos após uma atuação sem a criatividade de que o Marseille tanto precisava.

    Himad Abdelli - 6/10:

    Abdelli se esforçou para fazer a ligação entre a linha defensiva e o ataque, mas frequentemente ficou sem espaço nos corredores intermediários. Manteve bem a posse de bola, mas não encontrou o passe decisivo para furar a defesa da equipe grega.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Ataque

    Keyliane Abdallah - 5/10:

    Teve uma atuação combativa, encerrada antes da hora aos 80 minutos. Recebeu um cartão amarelo aos 36 minutos e passou boa parte do jogo sob o risco de ser expulso, o que limitou sua capacidade de pressionar de forma agressiva.

    Neal Maupay - 5/10:

    Foi uma noite frustrante para o atacante, bem marcado pelos zagueiros do Olympiacos. Não conseguiu finalizar com perigo antes de ser substituído na troca tripla aos 62 minutos.

    Igor Paixao - 6/10:

    O mais ativo entre os atacantes titulares, Paixao exigiu defesas do goleiro em algumas ocasiões. No entanto, suas decisões no terço final às vezes foram questionáveis: optou por chutes de baixa probabilidade quando havia opções melhores de passe.

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    Reservas e técnico

    Amine Gouiri - 6/10:

    Entrou aos 62 minutos e logo deu mais objetividade ao ataque, mas não conseguiu marcar o gol.

    Ulisses Garcia - 5/10:

    Entrou aos 62 minutos para reforçar o lado esquerdo, mas pouco contribuiu no ataque durante a pressão final.

    Amine Harit - 6/10:

    Entrou aos 62 minutos para dar mais criatividade à equipe. Pediu a bola e deu mais fluidez ao jogo do Marseille, mas faltou efetividade nas jogadas.

    Faris Moumbagna - 5/10:

    Entrou aos 75 minutos e deu presença física ao ataque, mas tocou poucas vezes na bola dentro da área.

    Geoffrey Kondogbia - N/A:

    Entrou nos dez minutos finais para dar mais estabilidade à equipe, mas o jogo já escapava do controle.

    Bruno Genesio - 5/10:

    O esquema tático do treinador não levou em conta a solidez defensiva do Olympiacos. As três substituições feitas após a marca de uma hora de jogo deixaram clara sua intenção, mas a falta de um plano B além dos cruzamentos pelas pontas ficou evidente.

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