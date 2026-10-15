A campanha do Marseille na Liga Europa sofreu um duro revés diante de um Olympiacos disciplinado taticamente. Apesar de ter 55% de posse de bola e 11 finalizações, a equipe de Bruno Genesio não teve a precisão necessária para superar a defesa recuada dos visitantes gregos. A partida mudou de rumo pouco antes do intervalo, quando Santiago Hezze aproveitou uma jogada de Chiquinho aos 42 minutos e colocou os donos da casa em desvantagem.

No segundo tempo, o Marseille tentou mudar sua organização tática, com a entrada de jogadores capazes de criar, como Amine Harit, e de outros para dar novo fôlego ao ataque. Ainda assim, não conseguiu transformar seu domínio territorial em chances claras. O Marseille acertou cinco finalizações no gol, mas a defesa do Olympiacos resistiu à pressão e forçou os donos da casa a atacar pelos lados, de onde saíram cruzamentos neutralizados sem dificuldade.

O resultado deixa o Marseille na 31ª posição da tabela, sem pontos após duas partidas, e evidencia uma preocupante falta de capacidade de criar oportunidades no terço final do campo.

GOAL avalia os jogadores do Marseille no Stade Velodrome...