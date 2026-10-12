Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Newcastle United contra o Coventry City: Sven Botman marca, mas falhas defensivas provocam uma derrocada

Newcastle
Coventry
Coventry x Newcastle
Premier League

O Newcastle United sofreu uma derrota contundente por 4 a 1 na Coventry Building Society Arena, em uma partida na qual sua estrutura defensiva desmoronou. Apesar do gol de Sven Botman, a equipe foi superada por um Coventry City preciso nas finalizações.

O Newcastle United viveu um pesadelo tático na Coventry Building Society Arena e foi derrotado por 4 a 1 em uma partida que expôs vulnerabilidades importantes em sua organização. Apesar de ter 67% da posse de bola, a equipe de Matthias Jaissle não conseguiu transformar esse domínio em controle do jogo e se mostrou frequentemente vulnerável às transições diretas do time de Frank Lampard. O gol de pênalti de Jack Rudoni sofrido logo no início deu um tom negativo à partida, que os visitantes nunca conseguiram reverter de fato, nem mesmo nos períodos em que pressionaram de forma contínua.

No segundo tempo, surgiu uma breve esperança quando Sven Botman marcou após assistência de Nicolas Gonzalez e diminuiu para 2 a 1, mas a reação durou pouco. Com o jogo mais aberto, a linha defensiva alta do Newcastle foi exposta repetidas vezes, e Ellis Simms e Stephen Mfuni ampliaram o placar para os mandantes nos minutos finais. Com 19 finalizações e quase dois gols esperados (xG), o Newcastle lamentará as chances desperdiçadas no ataque, mas a principal preocupação continua sendo uma defesa que pareceu alarmantemente frágil sempre que a equipe perdia a bola.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Lukas Hornicek - 4/10

    Uma noite difícil para o jovem goleiro, que sofreu quatro gols. Embora não possa ser o único responsabilizado pelo pênalti nem pelas finalizações precisas que vieram depois, ele não transmitiu a segurança necessária para acalmar uma defesa nervosa. Terminou a partida com apenas duas defesas.

    Malick Thiaw - 4/10

    Capitão da equipe, Thiaw teve dificuldades para organizar as transições defensivas. Muitas vezes hesitou diante dos contra-ataques rápidos do Coventry, e seu posicionamento no segundo e no terceiro gols deu espaço demais aos donos da casa pelo meio.

    Sven Botman - 6/10

    Foi o destaque de uma atuação defensiva ruim, exclusivamente por sua contribuição no ataque. Botman subiu bem para marcar o único gol do Newcastle, aos 70 minutos. Defensivamente, porém, fez parte de uma linha que foi desorganizada com facilidade excessiva nos minutos finais.

    Lewis Hall - 5/10

    Hall deu amplitude à equipe e participou da construção das jogadas, mas foi frequentemente alvo dos atacantes do Coventry pelas pontas. Sua velocidade na recomposição foi posta à prova, e ele teve dificuldades para impedir os cruzamentos que resultaram em boas chances para o adversário.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Meio-campo

    Lewis Miley - 5/10

    O jovem tentou organizar o jogo a partir de uma posição recuada, mas teve dificuldade para lidar com a intensidade da marcação sob pressão do Coventry. Foi substituído aos 59 minutos, quando Jaissle buscou dar mais dinamismo ao meio-campo.

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez deu a assistência para o gol de Botman e foi um dos poucos jogadores capazes de superar as linhas adversárias com seus passes. No entanto, teve dificuldades na parte defensiva de sua função e frequentemente deixou a linha de quatro defensores exposta nas perdas de bola.

    Joe Willock - 4/10

    Willock teve uma atuação discreta e não fez suas características infiltrações tardias na área. Ficou praticamente fora do jogo enquanto o Coventry movimentava a bola rapidamente pelo meio-campo e foi substituído antes dos 60 minutos.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Harvey Barnes - 5/10

    Barnes se empenhou pela ponta, mas faltou a precisão nas finalizações necessária para recolocar o Newcastle no jogo. Teve várias tentativas bloqueadas e não conseguiu criar boas oportunidades para os atacantes.

    Jacob Murphy - 4/10

    Murphy teve dificuldades para fazer a diferença pela ponta direita e foi flagrado em impedimento várias vezes. Sua influência foi pequena, e ele acabou substituído no início do segundo tempo.

    Matias Fernandez-Pardo - 5/10

    O atacante mostrou lampejos de qualidade técnica, mas muitas vezes ficou isolado diante dos zagueiros do Coventry, que se impuseram fisicamente. Ele se esforçou na pressão, mas não teve a presença física necessária para atuar de forma eficaz como referência no ataque em um jogo tão caótico.

    Yoane Wissa - 5/10

    Wissa passou boa parte do jogo procurando espaços que simplesmente não apareciam. Foi substituído aos 78 minutos após uma atuação frustrante, na qual suas principais contribuições se limitaram a participações pontuais na construção das jogadas.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Amar Dedic - 5/10

    Entrou aos 59 minutos para dar mais solidez defensiva, mas fez parte de uma linha de defesa que sofreu dois gols no fim enquanto o time avançava em busca do ataque.

    Joelinton - 5/10

    Acionado para dar mais força física à equipe, o brasileiro não conseguiu conter a pressão adversária. Recebeu um cartão amarelo aos 81 minutos, piorando uma tarde já ruim.

    Bazoumana Toure - 5/10

    Entrou no fim para tentar mudar o ritmo, mas o jogo já escapava do controle quando conseguiu se estabelecer em campo.

    William Osula - sem nota

    Entrou no fim no lugar de Wissa e teve pouco tempo para influenciar a partida.

    Dan Burn - sem nota

    Entrou nos acréscimos no lugar de Toure, em uma mudança que pareceu ter mais a ver com deixar o tempo passar do que com uma tentativa de recuperação tática.

    Matthias Jaissle - 3/10

    Um fracasso tático. Lampard puniu a insistência de Jaissle em um jogo de muita posse de bola sem cobertura suficiente para os contra-ataques. Suas substituições não mudaram o rumo da partida, e o colapso defensivo nos dez minutos finais foi comprometedor.

Próximas partidas
NEW

NEW

Premier League

17 de out. de 2026

AVL

AVL

TOT

TOT

Premier League

19 de out. de 2026

COV

COV