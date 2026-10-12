Notas dos jogadores do Newcastle United contra o Coventry City: Sven Botman marca, mas falhas defensivas provocam uma derrocada

Lukas Hornicek - 4/10

Uma noite difícil para o jovem goleiro, que sofreu quatro gols. Embora não possa ser o único responsabilizado pelo pênalti nem pelas finalizações precisas que vieram depois, ele não transmitiu a segurança necessária para acalmar uma defesa nervosa. Terminou a partida com apenas duas defesas.

Malick Thiaw - 4/10

Capitão da equipe, Thiaw teve dificuldades para organizar as transições defensivas. Muitas vezes hesitou diante dos contra-ataques rápidos do Coventry, e seu posicionamento no segundo e no terceiro gols deu espaço demais aos donos da casa pelo meio.

Sven Botman - 6/10

Foi o destaque de uma atuação defensiva ruim, exclusivamente por sua contribuição no ataque. Botman subiu bem para marcar o único gol do Newcastle, aos 70 minutos. Defensivamente, porém, fez parte de uma linha que foi desorganizada com facilidade excessiva nos minutos finais.

Lewis Hall - 5/10

Hall deu amplitude à equipe e participou da construção das jogadas, mas foi frequentemente alvo dos atacantes do Coventry pelas pontas. Sua velocidade na recomposição foi posta à prova, e ele teve dificuldades para impedir os cruzamentos que resultaram em boas chances para o adversário.