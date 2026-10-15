O AC Milan teve uma atuação de afirmação na Liga Europa e goleou o Salzburg por 4 a 0, com transições rápidas e finalizações precisas. A decisão tática de Ruben Amorim de usar um esquema 3-4-2-1 flexível deu resultado imediato, e o Milan dominou os donos da casa no primeiro tempo.

O principal protagonista foi Cisse, que aproveitou os espaços na defesa do Salzburg para marcar duas vezes no primeiro tempo e completar o hat-trick logo após o intervalo, praticamente encerrando a disputa.

Embora o placar sugira uma vitória tranquila, a partida teve suas complicações. O Milan precisou disputar os minutos finais com dez jogadores após a expulsão de Terracciano no fim do jogo. Ainda assim, Goncalo Ramos, que saiu do banco, ampliou a vantagem ao aproveitar uma assistência de Ardon Jashari para fazer o quarto gol. A vitória recoloca o Milan nos trilhos em sua campanha europeia e demonstra a profundidade do elenco de Amorim e sua flexibilidade tática.

A GOAL dá notas aos jogadores do AC Milan pela atuação na Red Bull Arena...