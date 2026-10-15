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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Yosua Arya
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Notas dos jogadores do Milan contra o RB Salzburg: Alphadjo Cisse marca três gols com precisão cirúrgica, e mudanças táticas de Ruben Amorim dão resultado

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Milan
Salzburg x Milan
Salzburg
Liga Europa

O Milan se recuperou na Liga Europa com uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o RB Salzburg, impulsionada por um hat-trick sublime de Alphadjo Cisse. Apesar da expulsão de Filippo Terracciano no fim da partida, a equipe de Ruben Amorim mostrou superioridade tática na Red Bull Arena.

O AC Milan teve uma atuação de afirmação na Liga Europa e goleou o Salzburg por 4 a 0, com transições rápidas e finalizações precisas. A decisão tática de Ruben Amorim de usar um esquema 3-4-2-1 flexível deu resultado imediato, e o Milan dominou os donos da casa no primeiro tempo.

O principal protagonista foi Cisse, que aproveitou os espaços na defesa do Salzburg para marcar duas vezes no primeiro tempo e completar o hat-trick logo após o intervalo, praticamente encerrando a disputa.

Embora o placar sugira uma vitória tranquila, a partida teve suas complicações. O Milan precisou disputar os minutos finais com dez jogadores após a expulsão de Terracciano no fim do jogo. Ainda assim, Goncalo Ramos, que saiu do banco, ampliou a vantagem ao aproveitar uma assistência de Ardon Jashari para fazer o quarto gol. A vitória recoloca o Milan nos trilhos em sua campanha europeia e demonstra a profundidade do elenco de Amorim e sua flexibilidade tática.

A GOAL dá notas aos jogadores do AC Milan pela atuação na Red Bull Arena...

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 7/10:

    O francês passou longos períodos praticamente como espectador, mas esteve atento quando foi exigido. Fez 2 defesas para não sofrer gols e também teve papel importante na construção das jogadas, ajudando o Milan a superar a pressão do Salzburg com seus passes precisos. Seu posicionamento contribuiu para que as 14 finalizações do Salzburg gerassem pouquíssimas chances realmente perigosas.

    Fikayo Tomori - 7/10:

    Liderou a defesa até ser substituído aos 67 minutos. A velocidade de Tomori na recomposição foi fundamental para neutralizar Haris Tabakovic. Cumpriu sua função sem maiores dificuldades e manteve a linha defensiva compacta nos breves períodos em que o Salzburg teve a posse de bola.

    Koni De Winter - 7/10:

    Posicionado no centro da linha de três defensores, De Winter deu solidez à defesa. Foi disciplinado na recomposição e mostrou boa antecipação para interceptar os passes verticais do Salzburg. Sua presença permitiu que os alas avançassem, sabendo que o espaço deixado por eles estava protegido.

    Strahinja Pavlovic - 8/10:

    Teve uma atuação fisicamente dominante contra seu ex-clube. Pavlovic venceu a maioria dos duelos aéreos e saiu da linha defensiva com agressividade para afastar o perigo. Permaneceu em campo até os 81 minutos e deu à equipe a combatividade necessária em um ambiente hostil fora de casa.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Omari Hutchinson - 7/10:

    Hutchinson foi uma ameaça constante no início da partida e deu a assistência para o primeiro gol, aos 15 minutos. Sua velocidade nas transições causou grandes dificuldades aos laterais do Salzburg.

    Ardon Jashari - 8/10:

    Uma presença que ditou o ritmo no centro do campo. Jashari controlou o ritmo do jogo e mostrou excelente visão ao dar a assistência para Goncalo Ramos, aos 72 minutos. Sua capacidade de proteger a linha de três defensores e, ao mesmo tempo, iniciar ataques foi fundamental para o domínio do Milan.

    Adrien Rabiot - 8/10:

    O experiente francês deu equilíbrio e dinamismo ao meio-campo. Foi o responsável pela jogada do terceiro gol, ao dar a assistência para Alphadjo Cisse apenas quatro minutos após o reinício da partida. Sua inteligência tática permitiu ao Milan vencer com folga a disputa no meio-campo antes de ele ser poupado aos 60 minutos.

    Davide Bartesaghi - 8/10:

    Atuando como um ala que avançava constantemente, Bartesaghi teve grande influência no terço final do campo durante o primeiro tempo. Deu uma excelente assistência para o segundo gol de Cisse, aos 33 minutos, com uma ultrapassagem no momento perfeito.

  • FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP

    Ataque

    Ruben Loftus-Cheek - 7/10:

    Em uma função mais adiantada, Loftus-Cheek usou o porte físico para proteger a bola e conectar as jogadas entre as linhas. Embora não tenha marcado nem dado assistência, suas infiltrações tiraram os defensores do Salzburg de posição e abriram espaços aproveitados pelos companheiros.

    Francesco Camarda - 6/10:

    O jovem trabalhou bastante na pressão, ocupando os zagueiros para dar mais liberdade a Cisse. Embora tenha tido poucas chances de finalizar, sua movimentação sem a bola foi fundamental para as jogadas de ataque do Milan até sua substituição aos 60 minutos.

    Alphadjo Cisse - 10/10:

    Atuação perfeita do atacante. Cisse foi preciso nas finalizações e marcou aos 15, 33 e 49 minutos, levando a bola do jogo para casa. Sua movimentação foi excepcional: ele encontrava constantemente espaços fora do campo de visão dos defensores.

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  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Goncalo Ramos - 8/10:

    Entrou aos 60 minutos e manteve a intensidade ofensiva da equipe. Marcou aos 72 minutos com uma finalização precisa, mostrando por que é tão valioso mesmo quando sai do banco.

    Luka Modric - 7/10:

    Entrou para disputar a última meia hora e dar experiência e tranquilidade ao time. Ajudou o Milan a administrar o período após a expulsão, mantendo a posse de bola sob pressão e controlando bem o tempo.

    Christian Pulisic - 6/10:

    Entrou aos 60 minutos para oferecer uma alternativa ofensiva pelas pontas. Manteve a defesa do Salzburg ocupada, embora o ritmo da partida tenha caído bastante após sua entrada.

    Filippo Terracciano - 4/10:

    Uma noite difícil para o reserva. Entrou aos 67 minutos e recebeu cartão vermelho direto aos 84, deixando seus companheiros com um jogador a menos na reta final. Um erro de julgamento que manchou uma noite até então perfeita para o clube.

    Sankhoun Diawara - sem nota:

    Entrou aos 81 minutos.

    Ruben Amorim - 9/10:

    O plano tático de Amorim funcionou à perfeição. A decisão de fazer muitas mudanças na escalação e adotar o esquema 3-4-2-1 pegou o Salzburg de surpresa. Suas instruções para explorar os lados do campo levaram diretamente aos dois primeiros gols, enquanto a organização defensiva de sua equipe limitou os donos da casa a tentativas de longe.

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