O plano tático do AC Milan foi desfeito ainda na primeira meia hora no Vitality Stadium. O Milan começou mal e sofreu um pênalti logo no início, convertido por Justin Kluivert aos oito minutos. Mas a partida mudou de rumo aos 28, quando Mike Maignan recebeu um cartão vermelho direto, obrigando Ruben Amorim a tirar Omari Hutchinson para colocar um goleiro reserva.

A estrutura da equipe se desfez imediatamente, e um segundo pênalti foi marcado poucos minutos depois. Marcus Tavernier converteu a cobrança e ampliou a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, restou ao Milan, desfalcado, tentar limitar os danos. A equipe não acertou uma única finalização no gol durante os 90 minutos. Apesar de uma série de substituições para dar mais solidez ao meio-campo, o gigante italiano não conseguiu manter a posse de bola e terminou a partida com apenas 36%. A situação piorou no fim, quando Amine Adli marcou o terceiro gol dos donos da casa.

Com três cartões amarelos e um vermelho, a falta de disciplina do Milan refletiu sua falta de perigo no ataque, em uma atuação que deixa sua campanha na Liga Europa em situação delicada.

GOAL avalia os jogadores do AC Milan pela atuação no Vitality Stadium...