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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Milan contra o Bournemouth: expulsão de Mike Maignan custa caro ao Milan na derrocada no Vitality Stadium

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Milan
Liga Europa
Bournemouth x Milan
Bournemouth
M. Maignan

O AC Milan viveu uma noite desastrosa no litoral sul. A expulsão de Mike Maignan no primeiro tempo abriu caminho para a derrota por 3 a 0. Dois pênaltis convertidos e um gol de Amine Adli no fim impuseram ao AC Milan, que jogou com dez, um duro revés na Liga Europa.

O plano tático do AC Milan foi desfeito ainda na primeira meia hora no Vitality Stadium. O Milan começou mal e sofreu um pênalti logo no início, convertido por Justin Kluivert aos oito minutos. Mas a partida mudou de rumo aos 28, quando Mike Maignan recebeu um cartão vermelho direto, obrigando Ruben Amorim a tirar Omari Hutchinson para colocar um goleiro reserva.

A estrutura da equipe se desfez imediatamente, e um segundo pênalti foi marcado poucos minutos depois. Marcus Tavernier converteu a cobrança e ampliou a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, restou ao Milan, desfalcado, tentar limitar os danos. A equipe não acertou uma única finalização no gol durante os 90 minutos. Apesar de uma série de substituições para dar mais solidez ao meio-campo, o gigante italiano não conseguiu manter a posse de bola e terminou a partida com apenas 36%. A situação piorou no fim, quando Amine Adli marcou o terceiro gol dos donos da casa.

Com três cartões amarelos e um vermelho, a falta de disciplina do Milan refletiu sua falta de perigo no ataque, em uma atuação que deixa sua campanha na Liga Europa em situação delicada.

GOAL avalia os jogadores do AC Milan pela atuação no Vitality Stadium...

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 1/10:

    Uma noite catastrófica para o francês. Depois de não defender o primeiro pênalti, Maignan cometeu uma falta imprudente aos 28 minutos e recebeu cartão vermelho direto. A expulsão deixou seus companheiros diante de uma tarefa enorme e desorganizou completamente a estrutura tática da equipe.

    Fikayo Tomori - 5/10:

    Foi o mais seguro entre os defensores titulares, mas também acabou sobrecarregado. Tentou comandar a linha defensiva após a expulsão, mas foi substituído por Sankhoun Diawara aos 66 minutos, quando Ruben Amorim buscou dar novo fôlego à equipe para fechar os espaços no meio-campo.

    Koni De Winter - 3/10:

    Uma noite para esquecer para De Winter, constantemente visado pela pressão do Bournemouth. Recebeu cartão amarelo aos 81 minutos por uma falta deliberada e nunca pareceu confortável em seu posicionamento, enquanto o time da casa acumulava sete finalizações no alvo.

    Strahinja Pavlovic - 4/10:

    O defensor sérvio teve dificuldades para lidar com a movimentação da linha de frente do Bournemouth. Fez parte de uma defesa que pareceu insegura desde o apito inicial e não teve velocidade para recompor e cobrir os espaços criados após o cartão vermelho.

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Meio-campo

    Diego Moreira - 4/10:

    Foi substituído aos 76 minutos após uma atuação em que quase não apareceu. Não conseguiu oferecer uma opção de passe pelos lados e ficou preso à defesa diante dos laterais agressivos do Bournemouth.

    Yunus Musah - 4/10:

    O americano não mostrou sua energia habitual e não conseguiu fazer a ligação entre a defesa e o ataque isolado. Sua contribuição defensiva foi insuficiente para conter a sucessão de ataques do Bournemouth, que levou a equipe a cometer 16 faltas.

    Ardon Jashari - 5/10:

    Jashari passou a ter uma carga de trabalho pesada quando o Milan ficou com dez jogadores. Passou a maior parte da partida correndo atrás dos adversários nos corredores internos, sem conseguir influenciar o jogo com a bola enquanto a posse de sua equipe despencava para 36%.

    Pervis Estupinan - 4/10:

    Teve dificuldades para conciliar as tarefas defensivas com a necessidade de dar amplitude ao time. Recebeu cartão amarelo aos 35 minutos e foi substituído no intervalo, quando o Milan adotou uma formação mais conservadora.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Omari Hutchinson - 5/10:

    Foi o sacrificado taticamente após a expulsão de Maignan. Hutchinson dava mostras de criatividade antes de ser substituído aos 32 minutos para a entrada do goleiro reserva Lorenzo Torriani.

    Alphadjo Cisse - 4/10:

    Passou praticamente despercebido durante longos períodos. Sem receber bolas do meio-campo e com a equipe em desvantagem numérica, Cisse teve de se virar com as poucas oportunidades que surgiram e não conseguiu levar perigo ao gol de Michele Di Gregorio, do Bournemouth.

    Ruben Loftus-Cheek - 3/10:

    Atuação ruim de Loftus-Cheek, que voltou a receber uma função mais ofensiva. Não conseguiu usar sua força física nem ajudar a equipe a avançar com a bola e foi substituído no intervalo.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Lorenzo Torriani - 5/10:

    Entrou em campo aos 32 minutos em uma situação de pesadelo. Sua primeira tarefa foi enfrentar uma cobrança de pênalti, que não conseguiu defender. Mais tarde, fez quatro defesas para evitar um placar ainda mais elástico.

    Davide Bartesaghi - 5/10:

    Entrou no intervalo no lugar de Estupinan. Foi um pouco mais disciplinado defensivamente, mas não ofereceu nada no ataque, já que o Milan se concentrou inteiramente em resistir.

    Adrien Rabiot - 5/10:

    Entrou no intervalo para dar estabilidade à equipe com sua experiência. Melhorou um pouco o posicionamento do time, mas, àquela altura, a desvantagem de dois gols e a inferioridade numérica eram obstáculos grandes demais para superar.

    Sankhoun Diawara - 4/10:

    Entrou no lugar de Tomori aos 66 minutos, mas não conseguiu acompanhar bem as movimentações dos adversários, o que culminou no terceiro gol sofrido no fim da partida.

    Christian Comotto - N/A:

    Entrou no lugar de Moreira já no fim e teve pouco tempo para influenciar a partida.

    Ruben Amorim - 3/10:

    Sua equipe pareceu despreparada para a intensidade do Vitality Stadium. O colapso tático após o cartão vermelho foi total, e suas substituições não produziram uma única finalização no alvo. Uma noite humilhante para o treinador.

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