O AC Milan manteve seu início invicto na Serie A com uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre a Atalanta no San Siro. A equipe de Ruben Amorim parecia caminhar para um triunfo tranquilo depois de abrir dois gols de vantagem até o intervalo. O esquema tático permitiu ao Milan dominar a posse de bola, com 56%, e criar chances de maior qualidade, como mostra o índice de gols esperados (xG) de 2,41, contra 1,65 dos visitantes.

O segundo tempo, porém, foi muito mais caótico. Depois de ampliar a vantagem para 3 a 0 no início da etapa, o Milan perdeu a concentração defensiva, permitindo que a Atalanta marcasse duas vezes e deixasse a decisão para os minutos finais.

Apesar da pressão no fim e de permitir quatro finalizações no alvo, a qualidade técnica do Milan no terço final do campo e a atuação dominante de seu meio-campo garantiram a permanência da equipe na quarta posição, apenas um ponto atrás da Lazio, terceira colocada.