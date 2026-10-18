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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Milan contra a Atalanta: Adrien Rabiot brilha em jogo eletrizante de cinco gols no San Siro

Milan
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Atalanta
A. Rabiot
Rúben Amorim
Milan x Atalanta
Campeonato Italiano

O Milan conquistou uma vitória suada por 3 a 2 sobre a Atalanta no San Siro, superando um susto no fim para ficar com os três pontos. Adrien Rabiot foi o destaque, dando criatividade à equipe em uma partida na qual o Milan abriu três gols de vantagem antes de resistir a uma reação aguerrida da Atalanta.

O AC Milan manteve seu início invicto na Serie A com uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre a Atalanta no San Siro. A equipe de Ruben Amorim parecia caminhar para um triunfo tranquilo depois de abrir dois gols de vantagem até o intervalo. O esquema tático permitiu ao Milan dominar a posse de bola, com 56%, e criar chances de maior qualidade, como mostra o índice de gols esperados (xG) de 2,41, contra 1,65 dos visitantes.

O segundo tempo, porém, foi muito mais caótico. Depois de ampliar a vantagem para 3 a 0 no início da etapa, o Milan perdeu a concentração defensiva, permitindo que a Atalanta marcasse duas vezes e deixasse a decisão para os minutos finais.

Apesar da pressão no fim e de permitir quatro finalizações no alvo, a qualidade técnica do Milan no terço final do campo e a atuação dominante de seu meio-campo garantiram a permanência da equipe na quarta posição, apenas um ponto atrás da Lazio, terceira colocada.

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    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 6/10

    O capitão do Milan teve uma primeira hora relativamente tranquila, mas ficou exposto quando a organização defensiva se desfez nos minutos finais. Fez duas defesas na partida, mas pouco pôde fazer nos dois gols sofridos, quando a Atalanta encontrou espaços na defesa do Milan. Sua distribuição de bola continuou confiável como sempre e ajudou o Milan a sair jogando sob pressão.

    Koni De Winter - 6,5/10

    Atuando pela direita da linha de três zagueiros, De Winter manteve a disciplina diante da ameaça de Rowe. Contribuiu para uma atuação defensiva que cedeu apenas dois escanteios à Atalanta e foi seguro pelo alto, embora os gols sofridos pela equipe no fim tenham reduzido um pouco seu impacto geral na partida.

    Mario Gila - 7,5/10

    Uma noite de grandes momentos para o defensor, encerrada com uma substituição por razões táticas. Gila foi decisivo na primeira hora e marcou aos 57 minutos, após avançar no momento certo, para colocar o Milan em vantagem de 3 a 0. No entanto, recebeu um cartão amarelo aos 84 minutos e foi substituído imediatamente, quando Amorim buscava segurar o resultado.

    Strahinja Pavlovic - 6,5/10

    O defensor sérvio deu à linha de defesa a firmeza necessária, disputando duelos físicos para atrapalhar Krstovic. Embora integrasse uma defesa que parecia impenetrável por 60 minutos, teve algumas dificuldades quando a Atalanta aumentou o ritmo e colocou jogadores descansados pelos lados.

  • Meio-campo

    Yunus Musah: 7/10

    Escalado em uma função dinâmica, Musah teve uma energia fundamental para o Milan levar a melhor na disputa pelo meio-campo. Foi decisivo nas transições e ajudou a equipe a acumular quase 601 passes. Foi substituído aos 75 minutos, quando o Milan buscou colocar jogadores descansados em campo para conter a reação da Atalanta na reta final.

    Diego Moreira: 7,5/10

    Moreira deu a assistência decisiva para o gol de Rabiot pouco antes do intervalo, em um lance que mudou o rumo da partida. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas causou problemas constantes aos alas da Atalanta até que ele foi substituído.

    Samuel Chukwueze: 6,5/10

    Ativo pelo lado do campo, Chukwueze recuou a linha defensiva da Atalanta com suas arrancadas diretas. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua presença abriu espaços para Pulisic e Rabiot explorarem. Foi o primeiro jogador substituído por Amorim, aos 53 minutos.

    Luka Modric: 7,5/10

    Para o croata, a idade parece ser apenas um número. Modric controlou o ritmo do jogo com aparente facilidade. Sua precisão nos passes ajudou o Milan a manter 56% de posse de bola, e seu posicionamento tático impediu a Atalanta de lançar contra-ataques eficazes durante boa parte da partida.


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    Ataque

    Adrien Rabiot - 9/10

    Uma atuação exemplar de um meio-campista moderno. Rabiot marcou o segundo gol, decisivo, aos 43 minutos e deu a assistência para o gol de Gila aos 57. Também participou da jogada do primeiro gol, mas recebeu um cartão amarelo aos 41 minutos, em um raro momento de excesso de ímpeto. Foi, com ampla vantagem, o melhor jogador em campo.

    Goncalo Ramos - 8/10

    A referência do ataque fez exatamente o que se esperava dele. Ramos mostrou muita tranquilidade ao converter um pênalti aos 24 minutos, abrindo o placar e dando o tom da partida. Liderou bem o ataque, oferecendo uma opção constante aos companheiros e pressionando os zagueiros da Atalanta.

    Christian Pulisic - 7/10

    O americano continua sendo o motor criativo da equipe. Embora não tenha marcado, sua movimentação e suas tabelas foram fundamentais para os 2,41 xG do Milan. Foi substituído aos 75 minutos sob calorosos aplausos da torcida no San Siro.

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  • imago-sport-1084725007.jpgLaPresse

    Reservas e técnico

    Omari Hutchinson - 6/10

    Entrou aos 53 minutos no lugar de Chukwueze. Mostrou lampejos de habilidade individual, mas precisou se dedicar à defesa mais do que o esperado quando a Atalanta começou a reagir.

    Pervis Estupinan - 6/10

    Entrou aos 75 minutos para dar mais estabilidade defensiva pelo lado esquerdo e teve de trabalhar duro quando Zappacosta avançou pela equipe visitante.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Entrou no fim para reforçar o meio-campo, mas teve dificuldade para acompanhar o ritmo da partida quando a Atalanta lançou mais jogadores ao ataque nos dez minutos finais.

    Ruben Loftus-Cheek - 6/10

    Deu ao time a força física de que precisava nos 15 minutos finais e ajudou o Milan a segurar o resultado apesar da pressão crescente.

    Fikayo Tomori - sem nota

    Entrou aos 84 minutos no lugar de Gila para ajudar a segurar o resultado. Não ficou em campo tempo suficiente para receber uma nota justa.

    Ruben Amorim - 7,5/10

    O esquema 3-4-2-1 de Amorim funcionou perfeitamente por uma hora e desmontou a marcação alta da Atalanta. Embora os gols no fim o deixem frustrado, a decisão de escalar Rabiot e Modric juntos foi uma jogada de mestre do ponto de vista tático e garantiu o domínio das áreas centrais do campo.

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