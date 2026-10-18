Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Marseille contra o Angers: Amine Harit e Amine Gouiri inspiram atuação de gala com cinco gols

Olympique de Marseille
Angers
Angers x Olympique de Marseille
Campeonato Francês

O Marseille mostrou a força de seu ataque em uma emocionante vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Angers. Depois de um susto no início, dominou a partida. As contribuições decisivas de Amine Harit e Amine Gouiri garantiram os três pontos aos visitantes em um confronto movimentado da Ligue 1.

O Marseille exibiu um ataque devastador no Stade Raymond Kopa e venceu por 5 a 2 um Angers que ofereceu resistência. A partida começou em ritmo frenético, com Lilian Raolisoa abrindo o placar para os donos da casa aos 14 minutos. O Marseille, porém, reagiu com gols de Himad Abdelli e Nouhoum Kamissoko e foi para o intervalo em vantagem por 2 a 1. No segundo tempo, os visitantes impuseram seu jogo taticamente, ditando o ritmo com maior posse de bola e mais finalizações no alvo.

Amine Gouiri marcou o terceiro do Marseille aos 60 minutos, deixando a vitória praticamente encaminhada, antes de Ayman El Ouazzani descontar para o Angers em cobrança de pênalti aos 75. A eficiência do Marseille, porém, foi decisiva: na reta final, Amine Harit e Igor Paixao ampliaram o placar. A equipe de Bruno Genesio mostrou um jogo vertical impressionante e terminou a partida com 2,86 de xG e oito finalizações no alvo, punindo as falhas defensivas do Angers para subir na tabela da Ligue 1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Goleiro e defesa

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange teve uma tarde relativamente tranquila embaixo das traves, com apenas uma defesa, já que o Angers pouco exigiu dele. Nada pôde fazer para evitar o primeiro gol, marcado cedo, nem o pênalti, mas foi seguro na distribuição de bola e ajudou o Marseille a manter 58% de posse. Seu posicionamento deu cobertura à linha defensiva alta adotada por Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Capitão na partida, Weah mostrou sua habitual disposição. Foi peça importante na construção do gol de empate e recebeu o crédito pela assistência para Abdelli aos 37 minutos. No fim, deu outra assistência, desta vez para Paixao, que definiu a partida. Em seus 85 minutos em campo, mostrou maturidade ao equilibrar a recomposição defensiva com as ultrapassagens no ataque.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley deu estabilidade ao centro da defesa. Embora a linha defensiva tenha mostrado vulnerabilidade ao sofrer o gol aos 14 minutos, ele se recuperou bem e conseguiu lidar com a presença física de El Ouazzani. Terminou a partida com um bom índice de passes certos, enquanto o Marseille priorizava a saída de bola desde a defesa.

    Emerson - 7/10

    O experiente lateral mostrou seu valor na criação ao dar a assistência para o gol decisivo de Kamissoko aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Suas bolas lançadas das laterais foram uma ameaça constante, e ele cuidou bem de seu setor defensivo, apesar da pressão inicial dos donos da casa.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia atuou na defesa e acrescentou presença física à equipe, mas foi substituído por Nayef Aguerd aos 60 minutos. Antes de sair, ajudou a conter os contra-ataques do Angers e participou das transições que levaram o Marseille a assumir o controle da disputa no meio-campo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Meio-campo

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi mostrou combatividade na dupla de volantes. Embora tenha recebido um cartão amarelo aos 74 minutos, compensou com a assistência para o gol de Harit aos 83. Sua capacidade de recuperar a bola e levá-la rapidamente aos atacantes foi fundamental para o domínio do Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao foi uma ameaça constante, encontrando espaços entre as linhas do Angers. Coroou a grande atuação com um gol aos 85 minutos, ao finalizar com precisão após um passe de Weah. Sua movimentação sem a bola abriu espaços na defesa do Angers para Harit e Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko mostrou-se uma importante ameaça de gol pelo meio e marcou o segundo gol do Marseille aos 43 minutos. Antes de ser substituído aos 80, recuperou a bola muitas vezes e atrapalhou as tentativas do Angers de construir jogadas pelo centro.

    Amine Harit - 8/10

    Harit comandou a criação durante boa parte da tarde. Sua insistência em criar jogadas foi recompensada com um gol bem finalizado aos 83 minutos, após assistência de Nnadi. Sua visão de jogo permitiu ao Marseille superar a pressão do Angers, e ele continuou perigoso até ser substituído aos 90.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli foi a principal fonte de inspiração do Marseille no primeiro tempo, marcando o gol de empate aos 37 minutos para acalmar os ânimos. Mostrou excelente qualidade técnica sob pressão e foi um dos principais responsáveis pelo domínio do Marseille na comparação de gols esperados (xG): 2,86 contra 2,5. Ele foi substituído perto do fim.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Ataque

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri comandou o ataque com inteligência, recuando constantemente para participar da construção das jogadas. Marcou o terceiro gol do Marseille aos 60 minutos, em um lance que praticamente abalou o ânimo dos donos da casa. Mesmo quando não marcou, sua participação em 21 finalizações mostrou que era a principal referência ofensiva da equipe.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Reservas e técnico

    Nayef Aguerd - 6/10

    Entrou aos 60 minutos no lugar de Kondogbia para dar novo fôlego à defesa. Ajudou a assegurar a vitória, embora fizesse parte do sistema defensivo que cometeu o pênalti 15 minutos após sua entrada.

    Angel Gomes - 6/10

    Entrou aos 80 minutos no lugar de Kamissoko. Ajudou a manter a posse de bola e atuou com tranquilidade nos momentos finais da partida.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Substituiu Abdelli aos 80 minutos e deu mais intensidade à pressão nos dez minutos finais.

    Ulisses Garcia - sem nota

    Entrou aos 90 minutos. Não teve tempo suficiente para influenciar a partida.

    Neal Maupay - sem nota

    Entrou aos 90 minutos. Não teve tempo suficiente para influenciar a partida.

    Bruno Genesio - 8/10

    O esquema tático de Genesio permitiu ao Marseille dominar a posse de bola (58%) e finalizar 21 vezes. A decisão de manter um 4-2-3-1 agressivo, apesar de ter saído atrás no placar logo no início, mostrou-se acertada, e suas substituições garantiram que o Marseille mantivesse a intensidade até o apito final.

Próximas partidas
SGR

SGR

Liga Europa

22 de out. de 2026

OM

OM

SCO

SCO

Campeonato Francês

25 de out. de 2026

FCL

FCL