Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange teve uma tarde relativamente tranquila embaixo das traves, com apenas uma defesa, já que o Angers pouco exigiu dele. Nada pôde fazer para evitar o primeiro gol, marcado cedo, nem o pênalti, mas foi seguro na distribuição de bola e ajudou o Marseille a manter 58% de posse. Seu posicionamento deu cobertura à linha defensiva alta adotada por Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Capitão na partida, Weah mostrou sua habitual disposição. Foi peça importante na construção do gol de empate e recebeu o crédito pela assistência para Abdelli aos 37 minutos. No fim, deu outra assistência, desta vez para Paixao, que definiu a partida. Em seus 85 minutos em campo, mostrou maturidade ao equilibrar a recomposição defensiva com as ultrapassagens no ataque.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley deu estabilidade ao centro da defesa. Embora a linha defensiva tenha mostrado vulnerabilidade ao sofrer o gol aos 14 minutos, ele se recuperou bem e conseguiu lidar com a presença física de El Ouazzani. Terminou a partida com um bom índice de passes certos, enquanto o Marseille priorizava a saída de bola desde a defesa.

Emerson - 7/10

O experiente lateral mostrou seu valor na criação ao dar a assistência para o gol decisivo de Kamissoko aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Suas bolas lançadas das laterais foram uma ameaça constante, e ele cuidou bem de seu setor defensivo, apesar da pressão inicial dos donos da casa.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia atuou na defesa e acrescentou presença física à equipe, mas foi substituído por Nayef Aguerd aos 60 minutos. Antes de sair, ajudou a conter os contra-ataques do Angers e participou das transições que levaram o Marseille a assumir o controle da disputa no meio-campo.