O Marseille exibiu um ataque devastador no Stade Raymond Kopa e venceu por 5 a 2 um Angers que ofereceu resistência. A partida começou em ritmo frenético, com Lilian Raolisoa abrindo o placar para os donos da casa aos 14 minutos. O Marseille, porém, reagiu com gols de Himad Abdelli e Nouhoum Kamissoko e foi para o intervalo em vantagem por 2 a 1. No segundo tempo, os visitantes impuseram seu jogo taticamente, ditando o ritmo com maior posse de bola e mais finalizações no alvo.
Amine Gouiri marcou o terceiro do Marseille aos 60 minutos, deixando a vitória praticamente encaminhada, antes de Ayman El Ouazzani descontar para o Angers em cobrança de pênalti aos 75. A eficiência do Marseille, porém, foi decisiva: na reta final, Amine Harit e Igor Paixao ampliaram o placar. A equipe de Bruno Genesio mostrou um jogo vertical impressionante e terminou a partida com 2,86 de xG e oito finalizações no alvo, punindo as falhas defensivas do Angers para subir na tabela da Ligue 1.