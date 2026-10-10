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Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester United contra o Tottenham Hotspur: Bryan Mbeumo marca, mas drama no fim nega a Michael Carrick a vitória

Manchester United
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Tottenham
Manchester United x Tottenham
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

O Manchester United dividiu os pontos em um dramático empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur em Old Trafford. O gol de Bryan Mbeumo no segundo tempo parecia ter garantido a vitória, antes de um fim frenético ver o Tottenham arrancar o empate nos minutos finais.

Um confronto taticamente denso em Old Trafford terminou em empate por 1 a 1, já que o Manchester United não conseguiu aproveitar a vantagem numérica no fim da partida. Depois de um primeiro tempo truncado, em que os dois lados neutralizaram as principais linhas de passe um do outro, o jogo ganhou vida aos 73 minutos, quando Bryan Mbeumo abriu o placar para os mandantes após excelente jogada de Matheus Cunha.

A estrutura tática mudou significativamente após a expulsão de Rodrigo Bentancur pelo lado visitante, o que, em teoria, deveria ter permitido ao United controlar as transições. No entanto, a falta de pontaria e a incapacidade de sustentar a pressão contra dez homens se mostraram custosas.

Apesar de o United ter conseguido quatro finalizações no alvo e mantido uma posse de bola equilibrada, a equipe acabou punida nos instantes finais dos acréscimos. Dominic Solanke, que havia lutado incansavelmente como única válvula de escape, enfim encontrou o gol de empate aos 92 minutos, punindo uma linha defensiva do United momentaneamente desorganizada. Para Michael Carrick, isso representa dois pontos desperdiçados em um jogo no qual seu time tinha as ferramentas para confirmar o resultado.

  • imago-sport-1084338912.jpgNews Images

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens - 6/10

    Relativamente pouco exigido por longos períodos, Lammens fez duas defesas, mas vai se decepcionar por ter sofrido o gol tão tarde. Sua distribuição foi funcional, ajudando o United a manter 50% de posse de bola, mas faltou a presença de comando para afastar o perigo que levou ao gol de empate de Solanke.

    Lisandro Martinez - 7/10

    O argentino foi o defensor mais proativo do United, saindo da linha com frequência para interromper a construção do Tottenham. Ele contribuiu para as 25 interceptações da equipe e atuou com disciplina.

    Leny Yoro - 6/10

    Uma atuação segura de 59 minutos do jovem. Ele lidou bem com a ameaça física de Solanke e usou a bola com inteligência antes de ser substituído como parte de uma mudança tática. Seu posicionamento garantiu que o Tottenham fosse limitado a um xG de 1,56 apesar da pressão no fim.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire dominou pelo alto, contribuindo para que o United vencesse sete disputas aéreas. Ele ofereceu um bloqueio sólido contra os ataques diretos do Tottenham, mas, ao lado de seus companheiros, perdeu a marcação crucial durante a sequência caótica que levou ao gol de empate aos 92 minutos.

    Luke Shaw - 6/10

    Shaw ofereceu seus habituais passes progressivos vindo de trás, mas recebeu cartão aos 96 minutos, quando o United teve dificuldades para conter a pressão final. Ele jogou 89 minutos, ajudando a neutralizar os lados do campo do Tottenham durante a maior parte da tarde.

  • imago-sport-1084332694.jpgNews Images

    Meio-campo

    Youri Tielemans - 5/10

    O belga não conseguiu ditar o ritmo como gostaria. Substituído na marca de uma hora de jogo, teve dificuldades para lidar com a pressão de alta intensidade de Gallagher e Bergvall, sendo muitas vezes forçado a passes seguros para trás em vez de jogadas verticais mais incisivas.

    Kobbie Mainoo - 7/10

    O destaque no meio-campo, Mainoo mostrou maturidade excepcional para se virar em espaços curtos. Foi vital para garantir que o United ficasse em igualdade na contagem de passes, com 388 no total, e ofereceu a cobertura defensiva que permitiu ao quarteto de frente seguir agressivo.

    Bruno Fernandes - 6/10

    Uma tarde frustrante para o capitão. Embora tenha ocupado bem os espaços entrelinhas, faltou ao seu passe final a precisão habitual. Ele foi o ponto focal do ataque, mas não conseguiu registrar gol ou assistência.

  • imago-sport-1084332706.jpgNews Images

    Ataque

    Matheus Cunha - 7/10

    O brilho criativo do United. Cunha deu a assistência vital para o gol de Mbeumo aos 73 minutos e foi uma ameaça constante conduzindo a bola. Foi, sem dúvida, o melhor jogador em campo antes de ser substituído nos minutos finais.

    Amad Diallo - 6/10

    Diallo mostrou lampejos de brilhantismo pela ponta, mas faltou consistência. Fez parte da unidade ofensiva inicial que forçou o Tottenham a trabalhar defensivamente desde cedo, mas foi sacado aos 59 minutos para a entrada de pernas frescas.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    O autor do gol. Mbeumo aproveitou a chance com categoria aos 73 minutos, mostrando o poder de decisão que faltou ao United no restante. Sua movimentação nas costas dos defensores causou problemas durante toda a tarde, justificando sua escalação como titular neste confronto de alto risco.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Diogo Dalot - 5/10

    Entrou aos 59 minutos, mas teve dificuldade para acompanhar a intensidade do jogo. Recebeu cartão amarelo aos 96 minutos e participou da falha defensiva no gol de empate.

    Joshua Zirkzee - 6/10

    Ofereceu um perfil diferente no ataque nos 30 minutos finais. Fez bem o pivô, mas não conseguiu levar perigo a Kinsky no gol do Tottenham.

    Carlos Baleba - 6/10

    Deu energia ao meio-campo na meia hora final, ajudando a administrar o jogo após o cartão vermelho do Tottenham, embora não tenha conseguido evitar o gol no fim.

    Ayden Heaven - N/A

    Entrou muito tarde, aos 96 minutos.

    Marcus Rashford - N/A

    Entrou aos 96 minutos, tarde demais para impactar o placar.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick vai ser questionado pela forma como administrou o jogo, já que sua equipe pareceu chamar a pressão enquanto vencia por 1 a 0 contra dez homens e, no fim, permitiu que a situação saísse do controle. Seu time pareceu taticamente sólido durante boa parte da partida, mas faltou a contundência necessária para matar o jogo.

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