Um confronto taticamente denso em Old Trafford terminou em empate por 1 a 1, já que o Manchester United não conseguiu aproveitar a vantagem numérica no fim da partida. Depois de um primeiro tempo truncado, em que os dois lados neutralizaram as principais linhas de passe um do outro, o jogo ganhou vida aos 73 minutos, quando Bryan Mbeumo abriu o placar para os mandantes após excelente jogada de Matheus Cunha.

A estrutura tática mudou significativamente após a expulsão de Rodrigo Bentancur pelo lado visitante, o que, em teoria, deveria ter permitido ao United controlar as transições. No entanto, a falta de pontaria e a incapacidade de sustentar a pressão contra dez homens se mostraram custosas.

Apesar de o United ter conseguido quatro finalizações no alvo e mantido uma posse de bola equilibrada, a equipe acabou punida nos instantes finais dos acréscimos. Dominic Solanke, que havia lutado incansavelmente como única válvula de escape, enfim encontrou o gol de empate aos 92 minutos, punindo uma linha defensiva do United momentaneamente desorganizada. Para Michael Carrick, isso representa dois pontos desperdiçados em um jogo no qual seu time tinha as ferramentas para confirmar o resultado.