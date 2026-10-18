Senne Lammens - 6/10

O jovem goleiro fez três defesas para manter o United na disputa, mas ficará decepcionado por não ter saído de campo sem sofrer gols contra um Leeds que teve 61% da posse de bola. Lammens mostrou segurança no domínio da área diante dos 29 cruzamentos do Leeds, embora às vezes tenha se apressado na saída de bola sob a pressão intensa em Elland Road.

Lisandro Martinez - 5/10

Uma tarde difícil para o argentino, substituído por Noussair Mazraoui no intervalo. Embora tenha tentado iniciar as jogadas desde a defesa, teve dificuldades com a força física dos atacantes do Leeds nas disputas aéreas e saiu cedo de campo enquanto Carrick buscava estabilizar a transição defensiva.

Harry Maguire - 6/10

Maguire foi o mais exigido entre os defensores do United e contribuiu significativamente para os 33 cortes da equipe. Sustentou a linha defensiva diante de uma série de ataques do Leeds e venceu boa parte dos duelos, mas a organização defensiva coletiva falhou na sequência que levou ao gol de empate de Calvert-Lewin aos 51 minutos.

Leny Yoro - 6/10

O adolescente mostrou em alguns momentos sua velocidade na recuperação defensiva e sua excelente leitura de jogo, ajudando o United a somar 14 interceptações. No entanto, assim como os outros integrantes do trio de zagueiros, foi exigido pela movimentação constante de Okafor e Calvert-Lewin no segundo tempo.

Diogo Dalot - 6/10

Escalado em uma função que exigia grande flexibilidade tática, Dalot passou longos períodos preso à defesa. Teve dificuldades para influenciar o jogo no ataque, já que os alas do Leeds o obrigaram a se concentrar principalmente na marcação, limitando sua capacidade de apoiar as jogadas ofensivas.



