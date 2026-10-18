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Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester United contra o Leeds United: Bryan Mbeumo brilha, mas Dominic Calvert-Lewin empata para o Leeds

Manchester United
Player ratings
Leeds x Manchester United
Leeds
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

O Manchester United empatou em um duelo tático equilibrado em Elland Road. O gol de Bryan Mbeumo no primeiro tempo foi igualado por Dominic Calvert-Lewin. A equipe de Michael Carrick teve dificuldades para manter o controle da partida e acabou sofrendo o empate do Leeds após uma jogada bem trabalhada no início do segundo tempo.

A evolução tática do Manchester United sob o comando de Carrick enfrentou um teste difícil no ambiente intenso de Elland Road, que terminou em um empate por -1 e expôs tanto a criatividade quanto as fragilidades defensivas da equipe. Os visitantes abriram o placar aos 35 minutos, com uma finalização precisa de Bryan Mbeumo após um passe de Youri Tielemans.

No segundo tempo, o panorama mudou rapidamente, e o Leeds United empatou apenas seis minutos após o reinício. Dominic Calvert-Lewin aproveitou uma falha na defesa do United para concluir uma jogada criada por Tarik Muharemovic. Embora tenha finalizado 13 vezes, o United não mostrou urgência no terço final do campo para retomar a vantagem e ficou na 13ª posição da Premier League após sete partidas.

  • Goleiro e defesa

    Senne Lammens - 6/10

    O jovem goleiro fez três defesas para manter o United na disputa, mas ficará decepcionado por não ter saído de campo sem sofrer gols contra um Leeds que teve 61% da posse de bola. Lammens mostrou segurança no domínio da área diante dos 29 cruzamentos do Leeds, embora às vezes tenha se apressado na saída de bola sob a pressão intensa em Elland Road.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Uma tarde difícil para o argentino, substituído por Noussair Mazraoui no intervalo. Embora tenha tentado iniciar as jogadas desde a defesa, teve dificuldades com a força física dos atacantes do Leeds nas disputas aéreas e saiu cedo de campo enquanto Carrick buscava estabilizar a transição defensiva.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire foi o mais exigido entre os defensores do United e contribuiu significativamente para os 33 cortes da equipe. Sustentou a linha defensiva diante de uma série de ataques do Leeds e venceu boa parte dos duelos, mas a organização defensiva coletiva falhou na sequência que levou ao gol de empate de Calvert-Lewin aos 51 minutos.

    Leny Yoro - 6/10

    O adolescente mostrou em alguns momentos sua velocidade na recuperação defensiva e sua excelente leitura de jogo, ajudando o United a somar 14 interceptações. No entanto, assim como os outros integrantes do trio de zagueiros, foi exigido pela movimentação constante de Okafor e Calvert-Lewin no segundo tempo.

    Diogo Dalot - 6/10

    Escalado em uma função que exigia grande flexibilidade tática, Dalot passou longos períodos preso à defesa. Teve dificuldades para influenciar o jogo no ataque, já que os alas do Leeds o obrigaram a se concentrar principalmente na marcação, limitando sua capacidade de apoiar as jogadas ofensivas.


  • imago-sport-1084712450.jpgSportimage

    Meio-campo

    Bruno Fernandes - 6/10

    O capitão mostrou disposição, embora tenha recebido cartão amarelo logo aos 17 minutos por uma falta tática. Teve dificuldade para ditar o ritmo como costuma fazer, já que o United teve apenas 39% de posse de bola, mas sua dedicação na fase defensiva foi fundamental.

    Andrey Santos - 5/10

    Teve uma atuação combativa, encerrada com um cartão amarelo nos acréscimos. Santos trabalhou muito para atrapalhar o ritmo do Leeds, mas foi frequentemente superado pelas rápidas trocas de passes entre Tanaka e Stach no meio-campo.

    Carlos Baleba - 6/10

    Baleba deu ao meio-campo a presença física necessária durante 74 minutos. Foi eficiente ao afastar a bola e ajudou a cobrir os espaços deixados pelos alas quando avançavam, antes de dar lugar a Mason Mount em uma mudança tática.

    Youri Tielemans - 7/10

    Peça central na criação do primeiro gol do United, Tielemans deu a assistência para Mbeumo aos 35 minutos com um passe na medida. Foi o jogador do United mais sereno com a bola, embora sua influência tenha diminuído no segundo tempo, antes de ser substituído por Matheus Cunha aos 84 minutos.


  • Ataque

    Amad Diallo - 6/10

    Uma tarde discreta para o ponta, que teve dificuldade para encontrar situações de um contra um. Com o United tendo pouca posse de bola, Diallo precisou recuar com frequência para ajudar na defesa e não conseguiu criar as jogadas necessárias para superar a marcação do Leeds no terço final do campo.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Claramente o destaque do United, Mbeumo marcou aos 35 minutos com a precisão na finalização que Carrick vinha cobrando. Foi a principal opção ofensiva nos quatro contra-ataques do United e seguiu oferecendo perigo até o apito final, apesar de receber poucas bolas.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Noussair Mazraoui - 7/10

    Entrou no intervalo no lugar de Martinez e deu mais estabilidade defensiva. Ajudou a equipe a resistir à pressão após o empate do Leeds, mas pouco contribuiu no ataque.

    Mason Mount - 6/10

    Entrou aos 74 minutos no lugar de Baleba para dar mais criatividade à equipe, mas não conseguiu mudar significativamente o rumo do jogo, já que o Leeds continuou com o controle da bola.

    Matheus Cunha - sem nota

    Entrou aos 84 minutos no lugar de Tielemans e não teve tempo suficiente para influenciar o resultado.

    Michael Carrick - 5/10

    A estratégia de Carrick permitiu que o Leeds tivesse a bola por tempo demais (61%). Embora o plano de contra-ataque tenha funcionado no gol, a falta de controle no meio-campo fez a equipe sofrer pressão. A mudança no intervalo ajudou defensivamente, mas o time pareceu sem ideias depois que o Leeds empatou.

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