Notas dos jogadores do Manchester United contra o Leeds: Leny Yoro e Lisandro Martínez passam por um pesadelo enquanto os Red Devils sofrem uma surpreendente derrota em casa, apesar dos esforços de Casemiro e Bruno Fernandes

O United poderia ter desmoronado completamente após a expulsão do argentino, após uma revisão do VAR por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, mas, em vez disso, se recuperou e quase conseguiu o empate. A cabeçada de Casemiro aos 70 minutos animou a torcida da casa e levou a mais jogadas aéreas.

Benjamin Sesko teve uma cabeçada defendida pelo goleiro Karl Darlow, de 35 anos, e, em seguida, Casemiro teve uma cabeçada tirada em cima da linha pelo sempre presente Calvert-Lewin.

O Leeds segurou o resultado para conquistar a primeira vitória fora de casa no campeonato contra o United desde 1981, aumentando suas chances de permanência na primeira divisão, enquanto a equipe de Carrick viu suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros abaladas, embora ainda ocupe a terceira posição na tabela da Premier League, faltando seis jogos para o fim.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...