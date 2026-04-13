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Lisandro Martinez United LeedsGetty
Richard Martin

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Notas dos jogadores do Manchester United contra o Leeds: Leny Yoro e Lisandro Martínez passam por um pesadelo enquanto os Red Devils sofrem uma surpreendente derrota em casa, apesar dos esforços de Casemiro e Bruno Fernandes

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Manchester United x Leeds
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O Manchester United sofreu sua primeira derrota em casa sob o comando de Michael Carrick, quando os Red Devils foram derrotados por 2 a 1 em casa pelo rival local Leeds United, em uma noite dramática e acirrada em Old Trafford. Noah Okafor marcou duas vezes no primeiro tempo, após erros defensivos de Leny Yoro e Lisandro Martínez, que acabou sendo expulso no início do segundo tempo.

O United poderia ter desmoronado completamente após a expulsão do argentino, após uma revisão do VAR por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, mas, em vez disso, se recuperou e quase conseguiu o empate. A cabeçada de Casemiro aos 70 minutos animou a torcida da casa e levou a mais jogadas aéreas. 

Benjamin Sesko teve uma cabeçada defendida pelo goleiro Karl Darlow, de 35 anos, e, em seguida, Casemiro teve uma cabeçada tirada em cima da linha pelo sempre presente Calvert-Lewin. 

O Leeds segurou o resultado para conquistar a primeira vitória fora de casa no campeonato contra o United desde 1981, aumentando suas chances de permanência na primeira divisão, enquanto a equipe de Carrick viu suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros abaladas, embora ainda ocupe a terceira posição na tabela da Premier League, faltando seis jogos para o fim.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Goleiro e Defesa

    Senne Lammens (5/10):

    Fez uma boa defesa à queima-roupa contra Dominic Calvert-Lewin, mas não pôde fazer muito em relação aos gols e não estava em sintonia com seus defensores.

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Foi constantemente superado por Okafor em sua lateral, não conseguiu impedir o chute do atacante suíço e perdeu a bola em áreas perigosas. 

    Leny Yoro (3/10):

    Teve um primeiro tempo péssimo, sendo dominado no jogo aéreo por Calvert-Lewin no primeiro gol, perdendo a bola que levou ao segundo e, em seguida, perdendo-a novamente em uma área perigosa antes que Martinez salvasse sua reputação.

    Lisandro Martinez (4/10):

    Teve dificuldades no jogo aéreo e foi parcialmente culpado pelo segundo gol. Se redimiu com uma entrada que impediu o gol de Tanaka, mas acabou deixando o time com 10 jogadores durante a maior parte do segundo tempo por causa de um puxão bobo no cabelo de Calvert-Lewin.

    Luke Shaw (6/10):

    O único zagueiro a sair de campo com alguma dignidade. Recebeu cartão amarelo por derrubar Jayden Bogle de forma cínica.

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    Meio-campo

    Manuel Ugarte (4/10):

    Fez sua primeira partida como titular sob o comando de Carrick e ficou claro por que ele não havia sido escalado anteriormente. Perdeu a bola repetidamente e não se saiu bem na recuperação. O fato de o United ter vencido apenas uma das 10 partidas em que ele foi titular nesta temporada diz tudo.

    Casemiro (7/10):

    Não conseguiu exercer sua força habitual, mas não desistiu, e sua cabeçada forte deu esperança ao United, enquanto apenas uma defesa fantástica de Calvert-Lewin impediu que ele empatasse.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Um dos poucos jogadores a tentar algo criativo no primeiro tempo, e seu excelente cruzamento para Casemiro deu uma chance ao time.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    Ataque

    Matheus Cunha (5/10):

    Nunca conseguiu entrar no jogo. Mandou uma bola por cima do travessão, perdeu o controle da bola após uma jogada promissora e, no final da partida, chutou direto para Karl Darlow.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Teve mais uma noite frustrante como titular. Não aproveitou ao máximo um passe de Amad e, de modo geral, teve dificuldades para passar pelos zagueiros centrais do Leeds. Subiu para disputar uma cabeçada no final, mas foi impedido pelo salto atlético de Darlow.

    Amad Diallo (6/10):

    Não dá para criticar seu empenho e ele parecia um dos poucos jogadores capazes de criar algo antes de ser substituído.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Diogo Dalot (6/10):

    Foi melhor do que Mazraoui, pois ajudou a reforçar a defesa.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Deu ao United uma opção ofensiva a mais, mas pareceu estar sem ritmo após ter voltado da convocação pela seleção de Camarões. 

    Michael Carrick (5/10):

    A substituição de Dalot por Mazraoui saiu pela culatra, e o primeiro tempo foi uma das piores atuações de sua curta gestão. Para seu crédito, os 10 jogadores reagiram e quase conseguiram um ponto.

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