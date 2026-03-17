Vinícius marcou novamente nos acréscimos para garantir mais uma vitória do Real Madrid, depois que Erling Haaland empatou no final do primeiro tempo; os dois gols do brasileiro selaram a terceira eliminação consecutiva do City pelas mãos dos 15 vezes campeões europeus, e a quarta em cinco anos.

Para animar a torcida antes do pontapé inicial, vídeos das maiores reviravoltas da história do City foram exibidos no telão, desde Gillingham e Tottenham na era pré-Abu Dhabi até Sergio Aguero e Ilkay Gundogan conquistando de volta os títulos da Premier League na última rodada da temporada. A legenda dizia: “Já estivemos em desvantagem antes, já fomos dados como perdedores, mas repetidas vezes desafiamos as probabilidades. Nós acreditamos.”

O City começou a partida como se realmente acreditasse que a virada estava por vir, e quando Rodri foi impedido por Thibaut Courtois, momentos depois de o belga ter frustrado Rayan Cherki, ele gesticulou para a torcida para que ela animasse o time. Mas o City sempre pareceu vulnerável aos contra-ataques rápidos do Real Madrid e quase sofreu um gol quando Vinícius acertou a trave e viu seu rebote ser bloqueado na linha por Bernardo.

Eles acabaram sofrendo um destino ainda pior quando o árbitro Clement Turpin foi aconselhado pelo VAR a rever a jogada e marcou um pênalti antes de expulsar Bernardo.

Ao contrário da partida de ida, Vinícius manteve a calma na marca do pênalti e deu ao Real Madrid uma vantagem aparentemente insuperável de quatro gols contra 10 jogadores. O Etihad ficou em silêncio, e toda a esperança parecia ter se esvaído dos torcedores. Mas não dos jogadores, e após muitas tentativas e inúmeras defesas de Courtois, Haaland empatou pouco antes do intervalo.

O City continuou pressionando no segundo tempo, mas o goleiro reserva Andriy Lunin, que substituiu Courtois lesionado, também frustrou os anfitriões, defendendo um chute de Haaland enquanto via Rodri, Antoine Semenyo e até mesmo Abdukodir Khusanov chutarem para fora, enquanto Rayan Ait-Nouri e Jeremy Doku tiveram gols anulados por impedimento.

O City acabou perdendo a confiança no final da partida, e Vinícius castigou o time nos acréscimos, momentos depois de ter um gol anulado por impedimento.

O GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium...