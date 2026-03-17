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Man City Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Notas dos jogadores do Manchester City contra o Real Madrid: erro de mão de Bernardo Silva arruína esperanças de recuperação, enquanto Pep Guardiola volta a ficar aquém contra os Blancos na Liga dos Campeões

Bernardo Silva foi expulso pela primeira vez na carreira, em uma despedida da Liga dos Campeões com o Manchester City que pode vir a ser um pesadelo, já que a equipe de Pep Guardiola perdeu por 2 a 1 em casa para o Real Madrid, sendo eliminada da competição por 5 a 1 no placar agregado nas oitavas de final. Bernardo recebeu uma dupla punição por ter tocado a bola com a mão na linha após um chute de Vinícius Júnior, e o brasileiro converteu o pênalti, colocando o City diante de uma tarefa quase impossível.

Vinícius marcou novamente nos acréscimos para garantir mais uma vitória do Real Madrid, depois que Erling Haaland empatou no final do primeiro tempo; os dois gols do brasileiro selaram a terceira eliminação consecutiva do City pelas mãos dos 15 vezes campeões europeus, e a quarta em cinco anos.

Para animar a torcida antes do pontapé inicial, vídeos das maiores reviravoltas da história do City foram exibidos no telão, desde Gillingham e Tottenham na era pré-Abu Dhabi até Sergio Aguero e Ilkay Gundogan conquistando de volta os títulos da Premier League na última rodada da temporada. A legenda dizia: “Já estivemos em desvantagem antes, já fomos dados como perdedores, mas repetidas vezes desafiamos as probabilidades. Nós acreditamos.”

O City começou a partida como se realmente acreditasse que a virada estava por vir, e quando Rodri foi impedido por Thibaut Courtois, momentos depois de o belga ter frustrado Rayan Cherki, ele gesticulou para a torcida para que ela animasse o time. Mas o City sempre pareceu vulnerável aos contra-ataques rápidos do Real Madrid e quase sofreu um gol quando Vinícius acertou a trave e viu seu rebote ser bloqueado na linha por Bernardo. 

Eles acabaram sofrendo um destino ainda pior quando o árbitro Clement Turpin foi aconselhado pelo VAR a rever a jogada e marcou um pênalti antes de expulsar Bernardo. 

Ao contrário da partida de ida, Vinícius manteve a calma na marca do pênalti e deu ao Real Madrid uma vantagem aparentemente insuperável de quatro gols contra 10 jogadores. O Etihad ficou em silêncio, e toda a esperança parecia ter se esvaído dos torcedores. Mas não dos jogadores, e após muitas tentativas e inúmeras defesas de Courtois, Haaland empatou pouco antes do intervalo.

O City continuou pressionando no segundo tempo, mas o goleiro reserva Andriy Lunin, que substituiu Courtois lesionado, também frustrou os anfitriões, defendendo um chute de Haaland enquanto via Rodri, Antoine Semenyo e até mesmo Abdukodir Khusanov chutarem para fora, enquanto Rayan Ait-Nouri e Jeremy Doku tiveram gols anulados por impedimento. 

O City acabou perdendo a confiança no final da partida, e Vinícius castigou o time nos acréscimos, momentos depois de ter um gol anulado por impedimento.

O GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez boas defesas contra Brahim e Tchouameni (duas vezes), embora tenha se arriscado ao sair da área para disputar a bola com Vinícius, mesmo que a jogada não tenha sido punida

    Matheus Nunes (7/10):

    Defendeu bem contra Vinicius em várias ocasiões. Ficou praticamente afastado das tarefas ofensivas e foi substituído por Semenyo quando o City buscava uma improvável virada.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Um raio de luz em meio à escuridão. Demonstrou sua velocidade de recuperação com uma brilhante entrada em Brahim e também roubou a bola dos pés de Vinicius. Conquistou o coração de muitos torcedores.

    Ruben Dias (5/10):

    Teve dificuldades contra Vinicius e Brahim, e não foi grande surpresa vê-lo ser substituído no intervalo por Guehi.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Combinou bem com Doku pela esquerda no primeiro tempo. Marcou um gol de cabeça, mas foi anulado por impedimento no final da partida.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Meio-campo

    Bernardo Silva (3/10):

    Perdeu a calma ao tocar a bola com a mão, encerrando efetivamente a disputa. Não havia como contestar a decisão, mesmo que ele tenha protestado veementemente. Um momento de descuido que não se esperaria do capitão do City e uma maneira triste de provavelmente se despedir da competição como jogador do City.

    Rodri (7/10):

    Demonstrou confiança e liderança desde o início até ser substituído por Gonzalez aos 74 minutos, depois de ter dado tudo de si em campo. 

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Teve um primeiro tempo sem brilho, no qual sua única contribuição foram bloqueios de chutes, e foi brutalmente substituído no intervalo por Ake.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (6/10):

    Finalmente foi titular e deu um pouco de ânimo ao ataque do City no início emocionante da partida, embora devesse ter exigido mais de Courtois com seu chute logo no início. Perdeu o alvo por pouco de fora da área no segundo tempo.

    Erling Haaland (6/10):

    Desperdiçou algumas chances antes de marcar seu gol de sorte. Perdeu mais algumas após o intervalo, o que levou Guardiola a tirá-lo de campo.

    Jeremy Doku (7/10):

    Dominou Alexander-Arnold e, assim como na partida de ida, seus dribles sinuosos dentro da área mereciam finalizações melhores de seus companheiros.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Marc Guehi (5/10):

    Desligou-se no final, quando Vinicius garantiu a vitória.

    Nathan Ake (6/10):

    Reforçou a defesa durante a maior parte do segundo tempo, até a investida final do Real Madrid.

    Omar Marmoush (6/10):

    Não contribuiu mais do que Haaland.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Errou o alvo na única tentativa que teve.

    Nico O'Reilly (5/10):

    O Madrid acelerou depois que ele entrou, embora isso não tenha sido necessariamente culpa dele.

    Pep Guardiola (5/10):

    Escolher Reijnders em vez de O'Reilly saiu pela culatra, enquanto tirar Haaland não fez muito sentido. Dito isso, ele já estava de mãos atadas devido ao momento de loucura de Bernardo. Seu sofrimento contra o Madrid continua, e essa não seria a maneira ideal de se despedir da Liga dos Campeões com o City.

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