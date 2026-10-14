Notas dos jogadores do Manchester City contra o Paris Saint-Germain: dois gols de Erling Haaland não bastam para esconder o colapso defensivo

A solidez da estrutura defensiva do Manchester City desapareceu em um primeiro tempo de 45 minutos angustiante no Etihad Stadium. A equipe de Enzo Maresca foi repetidamente surpreendida nas transições e foi para o intervalo perdendo por três gols, após gols de Desire Doue, Ousmane Dembele e Vitinha. A falta de compactação pelo centro permitiu que o PSG superasse com facilidade a linha defensiva adiantada do City, deixando os donos da casa diante de uma tarefa enorme no segundo tempo.
Embora Erling Haaland tenha mostrado seu habitual faro de gol e reduzido a desvantagem duas vezes, a fragilidade do City continuou sendo um problema. O gol de Maghnes Akliouche pouco depois dos 15 minutos do segundo tempo praticamente freou a reação. Apesar de ter 54% de posse de bola e finalizar 27 vezes, o City não conseguiu conter a velocidade dos contra-ataques do PSG. O fracasso tático levará Maresca a questionar o equilíbrio de sua equipe entre o ataque e a proteção defensiva preventiva.
GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Etihad Stadium.