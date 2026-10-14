Notas dos jogadores do Manchester City contra o Paris Saint-Germain: dois gols de Erling Haaland não bastam para esconder o colapso defensivo

Gianluigi Donnarumma - 4/10

Uma noite difícil contra os rivais de sua ex-equipe. Embora tenha feito 5 defesas, ficou exposto durante a pressão do primeiro tempo. Seu posicionamento no chute de longa distância de Vitinha foi questionável, e ele teve dificuldades para organizar uma defesa que, nas transições do PSG, era constantemente pega fora de posição.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Teve dificuldades para lidar com a velocidade de Dembele e Doue. Fez parte de uma defesa que não conseguiu acompanhar as infiltrações de jogadores vindos de trás, embora tenha contribuído para a construção de jogadas do City quando a equipe buscava reagir no fim.

Josko Gvardiol - 5/10

Fez suas habituais ultrapassagens ofensivas, mas frequentemente deixou o lado esquerdo do City livre para o PSG explorar. Teve dificuldades para manter a linha defensiva alta o suficiente para deixar o PSG em impedimento, contribuindo para o espaço disponível no segundo gol dos visitantes.

Ruben Dias - 4/10

O capitão teve uma noite para esquecer antes de ser substituído no intervalo. Reagiu aos movimentos de Ousmane Dembele com uma lentidão incomum e não conseguiu manter a linha defensiva, contribuindo para o placar de 0 a 3 no intervalo, que acabou custando o jogo ao City.

Marc Guehi - 5/10

Embora tenha mostrado um pouco mais de calma do que seu companheiro de zaga, Guehi foi sobrecarregado pelo grande número de jogadores que o PSG lançou nos contra-ataques. Fez vários cortes, mas não teve a presença necessária para conter o descalabro no primeiro tempo.