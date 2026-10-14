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Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o Paris Saint-Germain: dois gols de Erling Haaland não bastam para esconder o colapso defensivo

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Manchester City
Especiais e Opinião
Manchester City x PSG
PSG
Liga dos Campeões

O Manchester City sofreu uma decepcionante derrota por 4 a 2 em casa para o Paris Saint-Germain, após uma atuação defensiva desastrosa no primeiro tempo. Apesar da reação na segunda etapa, liderada por Erling Haaland, os visitantes foram precisos nos contra-ataques e garantiram os três pontos.

A solidez da estrutura defensiva do Manchester City desapareceu em um primeiro tempo de 45 minutos angustiante no Etihad Stadium. A equipe de Enzo Maresca foi repetidamente surpreendida nas transições e foi para o intervalo perdendo por três gols, após gols de Desire Doue, Ousmane Dembele e Vitinha. A falta de compactação pelo centro permitiu que o PSG superasse com facilidade a linha defensiva adiantada do City, deixando os donos da casa diante de uma tarefa enorme no segundo tempo.

Embora Erling Haaland tenha mostrado seu habitual faro de gol e reduzido a desvantagem duas vezes, a fragilidade do City continuou sendo um problema. O gol de Maghnes Akliouche pouco depois dos 15 minutos do segundo tempo praticamente freou a reação. Apesar de ter 54% de posse de bola e finalizar 27 vezes, o City não conseguiu conter a velocidade dos contra-ataques do PSG. O fracasso tático levará Maresca a questionar o equilíbrio de sua equipe entre o ataque e a proteção defensiva preventiva.

GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Etihad Stadium.

  • imago-sport-1084537485.jpgAPL

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Uma noite difícil contra os rivais de sua ex-equipe. Embora tenha feito 5 defesas, ficou exposto durante a pressão do primeiro tempo. Seu posicionamento no chute de longa distância de Vitinha foi questionável, e ele teve dificuldades para organizar uma defesa que, nas transições do PSG, era constantemente pega fora de posição.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Teve dificuldades para lidar com a velocidade de Dembele e Doue. Fez parte de uma defesa que não conseguiu acompanhar as infiltrações de jogadores vindos de trás, embora tenha contribuído para a construção de jogadas do City quando a equipe buscava reagir no fim.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Fez suas habituais ultrapassagens ofensivas, mas frequentemente deixou o lado esquerdo do City livre para o PSG explorar. Teve dificuldades para manter a linha defensiva alta o suficiente para deixar o PSG em impedimento, contribuindo para o espaço disponível no segundo gol dos visitantes.

    Ruben Dias - 4/10

    O capitão teve uma noite para esquecer antes de ser substituído no intervalo. Reagiu aos movimentos de Ousmane Dembele com uma lentidão incomum e não conseguiu manter a linha defensiva, contribuindo para o placar de 0 a 3 no intervalo, que acabou custando o jogo ao City.

    Marc Guehi - 5/10

    Embora tenha mostrado um pouco mais de calma do que seu companheiro de zaga, Guehi foi sobrecarregado pelo grande número de jogadores que o PSG lançou nos contra-ataques. Fez vários cortes, mas não teve a presença necessária para conter o descalabro no primeiro tempo.

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    Meio-campo

    Antoine Semenyo: 5/10

    Atuando em uma função mais recuada do que o habitual, Semenyo teve dificuldade para influenciar a partida. Foi substituído aos 61 minutos, sem ter oferecido a cobertura defensiva necessária nem a criatividade para superar o bloco médio do PSG.

    Elliot Anderson: 6/10

    Mostrou lampejos de qualidade técnica e foi um dos poucos jogadores que tentaram dar mais energia ao meio-campo. No entanto, muitas vezes foi superado nas transições que resultaram nos gols do primeiro tempo.

    Rayan Cherki: 4/10

    Decepcionou na função de camisa 10. Cherki não conseguiu fazer a ligação entre o meio-campo e Haaland e frequentemente ficou sem espaço diante da marcação de Vitinha e Zaire-Emery. Sua saída no intervalo foi uma necessidade tática após uma atuação em que pouco apareceu.

    Enzo Fernandez: 6/10

    Principal articulador pelo meio, Fernandez tentou encontrar espaços para passes verticais na defesa do PSG. Embora tenha mantido a bola em circulação, faltou-lhe a combatividade defensiva necessária para conter o ímpeto do PSG em um primeiro tempo caótico. Foi substituído no último minuto por O'Reilly.

  • imago-sport-1084535185.jpgAPL

    Ataque

    Jeremy Doku - 5/10

    Inconstante de forma frustrante. Doku levou a melhor sobre seu marcador em várias ocasiões, mas faltou qualidade no último passe. Ele foi um dos três jogadores substituídos no intervalo, quando Maresca buscou opções mais precisas no terço final do campo.

    Erling Haaland - 8/10

    O único ponto realmente positivo para o Manchester City. Haaland foi preciso nas finalizações e marcou duas vezes no segundo tempo (aos 53' e aos 75'), dando aos donos da casa uma pequena esperança. Aproveitou os passes de Ndiaye e Bouaddi e mostrou mais uma vez que precisa de apenas meias chances para balançar a rede.

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    Reservas e técnico

    Matheus Nunes - 6/10

    Nunes entrou no intervalo, deu mais dinamismo ao meio-campo e ajudou o City a manter a pressão em seus melhores momentos no segundo tempo.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Entrou bem. Deu a assistência para o segundo gol de Haaland, aos 75 minutos, e mostrou tranquilidade em um ambiente de alta pressão, apesar da pouca idade.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Mudou o ritmo do jogo após entrar no intervalo. Deu a assistência para o primeiro gol de Haaland, aos 53 minutos, e ofereceu uma ameaça mais direta do que os jogadores que substituiu.

    Nico O'Reilly - sem nota

    Entrou aos 90 minutos no lugar de Fernandez e teve pouco tempo para influenciar o placar.

    Enzo Maresca - 4/10

    Um desastre tático no primeiro tempo. O esquema de Maresca deixou a defesa completamente exposta aos contra-ataques do PSG. Embora as três substituições feitas no intervalo tenham melhorado o desempenho, o prejuízo causado nos primeiros 32 minutos foi grande demais para ser revertido.

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