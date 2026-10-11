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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o Liverpool: Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki brilham em atuação dominante em Anfield

Manchester City
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Liverpool
Liverpool x Manchester City
Premier League

O Manchester City teve uma atuação arrasadora no segundo tempo e venceu por 3 a 0 em Anfield, aproveitando a expulsão de Ryan Gravenberch. Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki marcaram em uma sequência implacável de 13 minutos.

O Manchester City mostrou por que é referência em disciplina tática e eficiência implacável ao conquistar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. O primeiro tempo foi cauteloso, marcado pela organização rígida das duas equipes. Os comandados de Enzo Maresca tiveram 65% de posse de bola, mas encontraram dificuldades para superar a defesa recuada do Liverpool.

O jogo mudou completamente aos 62 minutos, quando Ryan Gravenberch recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os donos da casa com um jogador a menos e vulneráveis pelo meio.

O City não demorou a aproveitar a vantagem numérica. Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, e o reserva Jeremy Doku marcou apenas três minutos depois. Rayan Cherki fechou o placar aos 78 minutos, coroando a atuação dominante.

A capacidade dos visitantes de passar de uma construção paciente a transições em alta velocidade assim que surgiram os espaços fez a diferença. O City não sofreu gols, apesar das 13 finalizações do Liverpool ao longo da partida.

  • Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 8/10

    Uma tarde de muito trabalho para o italiano, que precisou fazer seis defesas para não sofrer gols. Embora o Manchester City tenha dominado a posse de bola, Donnarumma esteve atento às 13 finalizações do Liverpool e mostrou excelente posicionamento para defender as tentativas de Barcola e Koumas.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi transmitiu segurança pelo lado direito da dupla de zaga. Contribuiu para os 12 cortes do City e foi fundamental para neutralizar os contra-ataques do Liverpool antes que chegassem à área.

    Ruben Dias - 8/10

    O capitão liderou pelo exemplo, comandando uma linha defensiva adiantada que frequentemente surpreendeu o Liverpool nas transições. Dias foi fundamental na defesa e ajudou a limitar o Liverpool a apenas seis finalizações no alvo. Sua liderança manteve a equipe concentrada durante o primeiro tempo sem gols.

    Matheus Nunes - 7/10

    Em uma função defensiva mais recuada neste esquema, Nunes usou sua capacidade de conduzir a bola para fazer a equipe avançar com eficiência. Ele integrou um setor que cometeu 14 faltas, muitas delas táticas para impedir que o Liverpool saísse em velocidade.

    Nico O'Reilly - 6/10

    O jovem teve uma atuação segura antes de ser substituído aos 66 minutos. Ajudou a manter a organização do bloco no 4-1-4-1 e optou por passes simples, contribuindo para os 551 passes completados pelo City.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki foi uma fonte constante de criatividade e coroou sua atuação com o terceiro gol, aos 78 minutos, após passe de Josko Gvardiol. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas se tornou ainda mais eficaz depois que o Liverpool ficou com dez jogadores.

    Enzo Fernandez - 7/10

    Responsável por ditar o ritmo no meio-campo do City, Fernandez foi peça central para os 65% de posse de bola da equipe. Sua visão de jogo permitiu ao City inverter as jogadas rapidamente, abrir a defesa do Liverpool e desgastá-la antes que os gols começassem a sair em sequência.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson mostrou muita disposição e deu a assistência decisiva para o gol de Jeremy Doku aos 68 minutos. Seu jogo vertical no segundo tempo ajudou o City a explorar o espaço deixado pela expulsão de Gravenberch.


  • Ataque

    Iliman Ndiaye - 6/10

    Ndiaye se esforçou na pressão, mas não foi efetivo no ataque antes de ser substituído por Jeremy Doku no início do segundo tempo. Ele contribuiu para o domínio do City no terço central do campo durante os primeiros 45 minutos.

    Antoine Semenyo - 7/10

    Semenyo impôs sua força física pela ponta, venceu vários duelos e ajudou o City a conquistar seis escanteios. Embora não tenha marcado, sua movimentação constante tirou os laterais do Liverpool de posição.

    Erling Haaland - 9/10

    Um jogador decisivo em grandes jogos. Haaland teve paciência durante um primeiro tempo discreto antes de abrir o placar aos 65 minutos com uma finalização precisa. Sua presença ocupou os dois zagueiros do Liverpool e criou os espaços que seus companheiros acabaram aproveitando.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jeremy Doku - 8/10

    Entrou aos 56 minutos e mudou o jogo. Sua velocidade assustou a defesa do Liverpool, e ele marcou o segundo gol, decisivo, aos 68 minutos, praticamente liquidando a partida.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Entrou aos 66 minutos e teve impacto imediato ao dar a assistência para o gol de Cherki. Seu instinto ofensivo, mesmo atuando em uma posição defensiva, acrescentou outra dimensão ao ataque do City.

    Allan - sem nota

    Entrou aos 80 minutos para ajudar a garantir o resultado.

    Ayyoub Bouaddi - sem nota

    Entrou nos dez minutos finais, enquanto o City administrava a vantagem.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca venceu o duelo tático contra Iraola. Sua decisão de colocar Doku em campo pouco antes do cartão vermelho foi inspirada, e a abordagem paciente de sua equipe acabou superando a resistência do Liverpool. O placar de 0-3 é prova de sua superioridade na condução da partida.

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