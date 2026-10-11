Notas dos jogadores do Manchester City contra o Liverpool: Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki brilham em atuação dominante em Anfield

O Manchester City mostrou por que é referência em disciplina tática e eficiência implacável ao conquistar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. O primeiro tempo foi cauteloso, marcado pela organização rígida das duas equipes. Os comandados de Enzo Maresca tiveram 65% de posse de bola, mas encontraram dificuldades para superar a defesa recuada do Liverpool.

O jogo mudou completamente aos 62 minutos, quando Ryan Gravenberch recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os donos da casa com um jogador a menos e vulneráveis pelo meio.

O City não demorou a aproveitar a vantagem numérica. Erling Haaland abriu o placar aos 65 minutos, e o reserva Jeremy Doku marcou apenas três minutos depois. Rayan Cherki fechou o placar aos 78 minutos, coroando a atuação dominante.

A capacidade dos visitantes de passar de uma construção paciente a transições em alta velocidade assim que surgiram os espaços fez a diferença. O City não sofreu gols, apesar das 13 finalizações do Liverpool ao longo da partida.