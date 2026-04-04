Notas dos jogadores do Manchester City contra o Liverpool: Erling Haaland, autor de um hat-trick, lidera a lista, enquanto Antoine Semenyo e Rayan Cherki arrasam na goleada pela FA Cup

James Trafford (8/10):
Não precisou fazer nenhuma defesa no primeiro tempo, mas manteve-se alerta para impedir Salah no início do segundo tempo, antes de defender o pênalti do egípcio.
Matheus Nunes (6/10):
Iniciou a jogada que resultou no segundo gol espetacular. Cometeu o pênalti ao derrubar Ekitike, mas isso não teve importância.
Abdukodir Khusanov (8/10):
Mostrou mais uma vez por que é o novo herói cult dos torcedores do City com uma arrancada relâmpago para perseguir e pressionar Salah.
Marc Guehi (6/10):
Teve um início vacilante contra o time para o qual quase foi transferido, quando seu desvio foi direto para Szoboszlai, mas a partir daí foi tudo tranquilo.
Nico O'Reilly (7/10):
Conquistou o pênalti que deu início à jogada e participou do gol de Semenyo antes de dar a assistência para o terceiro gol de Haaland. Fez a diferença pelo segundo jogo consecutivo.