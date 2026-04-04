Man City Liverpool ratings
Richard Martin

Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o Liverpool: Erling Haaland, autor de um hat-trick, lidera a lista, enquanto Antoine Semenyo e Rayan Cherki arrasam na goleada pela FA Cup

Manchester City
E. Haaland
Manchester City x Liverpool

Erling Haaland marcou seu primeiro hat-trick da temporada, enquanto o Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 0 em uma partida praticamente perfeita das quartas de final da FA Cup, no Etihad Stadium. Haaland converteu um pênalti no final do primeiro tempo e logo em seguida marcou de cabeça, culminando uma jogada coletiva maravilhosa da equipe de Pep Guardiola, que avançou para as semifinais da FA Cup pela oitava temporada consecutiva.

Antoine Semenyo praticamente sentenciou o jogo logo no início do segundo tempo, antes de Haaland marcar novamente e garantir seu 12º hat-trick pelo City. Um grande dia para os anfitriões ficou ainda melhor quando James Trafford defendeu o pênalti de Mohamed Salah, proporcionando ao egípcio uma despedida amarga de um confronto no qual ele já brilhou tantas vezes.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...

    Goleiro e defesa

    James Trafford (8/10):

    Não precisou fazer nenhuma defesa no primeiro tempo, mas manteve-se alerta para impedir Salah no início do segundo tempo, antes de defender o pênalti do egípcio.

    Matheus Nunes (6/10):

    Iniciou a jogada que resultou no segundo gol espetacular. Cometeu o pênalti ao derrubar Ekitike, mas isso não teve importância.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Mostrou mais uma vez por que é o novo herói cult dos torcedores do City com uma arrancada relâmpago para perseguir e pressionar Salah.

    Marc Guehi (6/10):

    Teve um início vacilante contra o time para o qual quase foi transferido, quando seu desvio foi direto para Szoboszlai, mas a partir daí foi tudo tranquilo.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Conquistou o pênalti que deu início à jogada e participou do gol de Semenyo antes de dar a assistência para o terceiro gol de Haaland. Fez a diferença pelo segundo jogo consecutivo.

    Meio-campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Responsável por alguns belos passes na mais recente aula magistral de sua turnê de despedida.

    Rodri (6/10):

    Não foi a melhor atuação de um jogador cuja entrevista à rádio na Espanha na semana passada irritou alguns torcedores do City. Seu toque foi fraco e ele deu uma chance de presente a Ekitike, que o francês desperdiçou.

    Rayan Cherki (8/10):

    No seu melhor, ameaçador. Superou um toque horrível no início para tecer sua magia habitual, combinando-se de forma devastadora com Semenyo.

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Deu um cruzamento perfeito para Haaland cabecear para o gol, enquanto seu próprio gol com habilidade destacou sua confiança crescente e o quanto ele se adaptou bem ao time do City.

    Erling Haaland (9/10):

    Seu pênalti cobrado com facilidade foi seu primeiro sinal de perigo, mas acabou que ele estava apenas esperando o momento certo, pois a partir daí ele mostrou o seu melhor, implacável como sempre.

    Jeremy Doku (6/10):

    O elo mais fraco do incrível ataque do City, já que nada realmente deu certo para ele e a maior parte do perigo veio pela lateral oposta.

    Reservas e técnico

    Savinho (5/10): 

    Substituiu Doku, mas não fez muito, já que o jogo já estava decidido.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Mostrou uma ligeira melhora em relação ao desempenho de Rodri, enquanto o City administrava o resultado com tranquilidade nos últimos trinta minutos. Juntou-se ao compatriota no cartão amarelo por uma falta tática.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Perdeu a disputa com Konate após um passe de Haaland.

    Phil Foden (6/10):

    Não fez muito depois de substituir Cherki.

    Omar Marmoush (6/10): 

    Substituiu Haaland no final da partida para que o norueguês pudesse receber uma ovação de pé.

    Pep Guardiola (9/10):

    Assistiu das arquibancadas enquanto sua equipe apresentava uma atuação irresistível contra seus maiores rivais nacionais da última década e ainda conseguiu dar um descanso aos seus principais jogadores no final.

