O Manchester City manteve sua perseguição implacável ao título da Premier League com uma vitória eletrizante por 3 a 2 sobre o Ipswich Town no Etihad Stadium. Os atuais campeões pareciam ter o controle total da partida quando Phil Foden abriu o placar aos 19 minutos, mas os visitantes surpreenderam a torcida da casa apenas dois minutos depois, quando Daizen Maeda finalizou com precisão para empatar. O City recuperou a compostura antes do intervalo, e Haaland aproveitou um passe de Mateo Kovacic para garantir uma vantagem apertada ao fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o City tentou controlar o jogo com a posse de bola e abriu dois gols de vantagem quando Haaland marcou seu segundo gol da tarde, aos 69 minutos. Apesar do domínio nas estatísticas, com 70% de posse de bola e um xG de 3,56, o City passou por momentos de tensão no fim após Zian Flemming converter um pênalti para o Ipswich aos 90 minutos. Ainda assim, a equipe de Enzo Maresca resistiu e conquistou sua sétima vitória consecutiva na temporada, permanecendo na liderança da tabela.
Notas dos jogadores do Manchester City contra o Ipswich Town: dois gols de Erling Haaland garantem vitória apertada sobre um adversário resistente
- Getty Images Sport
Goleiro e defesa
Gianluigi Donnarumma - 6/10
O goleiro italiano teve uma tarde relativamente tranquila, apesar de sofrer dois gols. Pouco pôde fazer no gol de empate de Maeda e caiu para o lado errado no pênalti cobrado por Flemming no fim. Fez apenas uma defesa durante a partida, já que o domínio do Manchester City limitou o Ipswich a três finalizações no alvo.
Matheus Nunes - 7/10
Nunes atuou bem no meio-campo e deu a verticalidade necessária para superar a defesa fechada do Ipswich. Foi preciso com a bola e atento na recomposição defensiva antes de ser substituído no fim para dar novo fôlego à equipe
Nico O'reilly - 6/10
O jovem teve uma atuação segura antes de ser substituído por Josko Gvardiol aos 61 minutos. Mostrou segurança técnica, mas por vezes teve dificuldades para lidar com as jogadas diretas de Ouattara pela ponta.
Ruben Dias - 7/10
O capitão orientou os companheiros durante toda a partida, organizando a linha de três defensores quando o Manchester City tinha a posse de bola. Levou vantagem física nos duelos e ajudou a manter a equipe calma mesmo depois de o Ipswich empatar no início do primeiro tempo.
Marc Guehi - 7/10
Guehi mostrou a calma habitual na defesa e ajudou o Manchester City a manter a linha defensiva adiantada para reduzir os espaços. Posicionou-se bem e ajudou a controlar as transições quando o Ipswich tentou avançar com Maeda e Emersonn.
- Getty Images Sport
Meio-campo
Ayoub Bouaddi - 7/10
O jovem meio-campista continua a impressionar sob o comando de Maresca, demonstrando uma maturidade acima da idade. Deu fluidez ao jogo, ajudando o Manchester City a manter 70% de posse de bola e a levar a bola rapidamente ao terço final.
Mateo Kovacic - 8/10
Atuação fundamental do croata, que deu o toque de criatividade para o primeiro gol de Haaland, aos 34 minutos. Sua capacidade de escapar da marcação sob pressão e encontrar passes que rompiam as linhas adversárias foi essencial para o controle do Manchester City nas zonas centrais, antes de dar lugar a Enzo Fernandez.
Iliman Ndiaye - 7/10
Ndiaye incomodou constantemente os defensores do Ipswich, usando sua habilidade no drible para criar espaços. Deu a assistência decisiva para o segundo gol de Haaland, aos 69 minutos, demonstrando ótima visão de jogo em uma área congestionada.
- Getty Images Sport
Ataque
Jeremy Doku - 7/10
O ponta belga começou a partida em grande ritmo e deu a assistência para o primeiro gol de Foden. Embora tenha oscilado no último passe mais adiante no jogo, sua presença pela esquerda obrigou o Ipswich a dobrar a marcação, abrindo espaços em outras regiões do campo.
Erling Haaland - 9/10
O norueguês foi decisivo mais uma vez. Finalizou com precisão as chances que teve aos 34 e aos 69 minutos, aumentando ainda mais sua marca de gols na temporada. Sua movimentação foi de alto nível: manteve Diop e O'Shea ocupados o tempo todo e deu ao City a eficiência nas finalizações de que precisava.
phil foden - 8/10
Foden deu o tom logo cedo com um gol bem finalizado aos 19 minutos, aparecendo sem ser notado na área para concluir um passe de Jeremy Doku. Ele segue como o motor criativo do City, circulando entre as linhas para desorganizar a estrutura defensiva adversária.
- AFP
Reservas e técnico
Enzo Fernandez - 6/10
Entrou no lugar de Kovacic aos 50 minutos e ajudou o City a manter o ritmo. Priorizou jogadas simples e a circulação da bola para segurar o resultado.
Josko Gvardiol - 6/10
Entrou aos 61 minutos para dar mais solidez defensiva pelo lado esquerdo. Teve o azar de se envolver no lance dos minutos finais que resultou no pênalti, mas, fora isso, cumpriu bem suas funções.
Elliott Anderson - 6/10
Entrou aos 77 minutos. Trabalhou duro para fechar os espaços enquanto o Ipswich buscava uma forma de voltar ao jogo.
Antonio Semenyo - 6/10
Entrou no lugar de Doku nos 15 minutos finais para dar fôlego novo e presença física aos contra-ataques.
Abdukodir Khusanov - 6/10
Entrou na reta final para reforçar a defesa e ajudar a proteger a área diante das bolas aéreas lançadas pelo Ipswich nos últimos minutos.
Enzo Maresca - 8/10
O plano tático do treinador ficou claro: o City dominou a posse de bola e criou chances de alta qualidade. A decisão de confiar em jogadores mais jovens, como Bouaddi, deu resultado, e suas substituições vieram nos momentos certos para administrar o desgaste do elenco em meio a um calendário cheio.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.