Gianluigi Donnarumma - 6/10

O goleiro italiano teve uma tarde relativamente tranquila, apesar de sofrer dois gols. Pouco pôde fazer no gol de empate de Maeda e caiu para o lado errado no pênalti cobrado por Flemming no fim. Fez apenas uma defesa durante a partida, já que o domínio do Manchester City limitou o Ipswich a três finalizações no alvo.

Matheus Nunes - 7/10

Nunes atuou bem no meio-campo e deu a verticalidade necessária para superar a defesa fechada do Ipswich. Foi preciso com a bola e atento na recomposição defensiva antes de ser substituído no fim para dar novo fôlego à equipe

Nico O'reilly - 6/10

O jovem teve uma atuação segura antes de ser substituído por Josko Gvardiol aos 61 minutos. Mostrou segurança técnica, mas por vezes teve dificuldades para lidar com as jogadas diretas de Ouattara pela ponta.

Ruben Dias - 7/10

O capitão orientou os companheiros durante toda a partida, organizando a linha de três defensores quando o Manchester City tinha a posse de bola. Levou vantagem física nos duelos e ajudou a manter a equipe calma mesmo depois de o Ipswich empatar no início do primeiro tempo.

Marc Guehi - 7/10

Guehi mostrou a calma habitual na defesa e ajudou o Manchester City a manter a linha defensiva adiantada para reduzir os espaços. Posicionou-se bem e ajudou a controlar as transições quando o Ipswich tentou avançar com Maeda e Emersonn.