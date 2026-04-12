Notas dos jogadores do Manchester City contra o Chelsea: Nico O'Reilly volta a ser decisivo e Rayan Cherki brilha enquanto a equipe implacável de Pep Guardiola reacende a disputa pelo título

O Chelsea jogou com mais desenvoltura no primeiro tempo e causou muitos problemas ao City nos contra-ataques, faltando-lhe apenas um pouco de precisão no terço final do campo. O City se safou quando Marc Cucurella mandou a bola para o fundo da rede, mas estava em impedimento por uma fração de segundo. A única chance da equipe de Guardiola nos primeiros 45 minutos foi um chute fraco de Rayan Cherki direto para Robert Sanchez, que surgiu após a pressão agressiva de O'Reilly sobre Estevao.

O'Reilly então usou sua força física para colocar o City na frente no início do segundo tempo, afastando Andrey Santos para cabecear para o gol o cruzamento perigoso de Cherki. O City então partiu para o ataque e, seis minutos depois, dobrou a vantagem. Cherki criou espaço para si mesmo driblando pela área e, em seguida, deu um passe nos pés de Guehi, que mal poderia errar.

Um bom dia para o City ficou ainda melhor quando Doku marcou o terceiro, roubando a bola de Moises Caicedo, invadindo a área com força e mandando um chute certeiro que passou por Sanchez.

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