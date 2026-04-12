Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Haaland-Cherki-16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o Chelsea: Nico O'Reilly volta a ser decisivo e Rayan Cherki brilha enquanto a equipe implacável de Pep Guardiola reacende a disputa pelo título

Player ratings
Manchester City
Chelsea
Chelsea x Manchester City
Premier League
Especiais e Opinião

O Manchester City está colado ao Arsenal na tabela, após uma exibição dominante no segundo tempo que levou o time a uma vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea, reduzindo a diferença para os Gunners e mantendo o destino do título nas próprias mãos. Nico O'Reilly abriu o placar com mais uma cabeçada decisiva em Londres, apenas três semanas após marcar os dois gols da vitória na final da Carabao Cup, antes de Marc Guehi e Jeremy Doku marcarem para garantir a vitória.

O Chelsea jogou com mais desenvoltura no primeiro tempo e causou muitos problemas ao City nos contra-ataques, faltando-lhe apenas um pouco de precisão no terço final do campo. O City se safou quando Marc Cucurella mandou a bola para o fundo da rede, mas estava em impedimento por uma fração de segundo. A única chance da equipe de Guardiola nos primeiros 45 minutos foi um chute fraco de Rayan Cherki direto para Robert Sanchez, que surgiu após a pressão agressiva de O'Reilly sobre Estevao.

O'Reilly então usou sua força física para colocar o City na frente no início do segundo tempo, afastando Andrey Santos para cabecear para o gol o cruzamento perigoso de Cherki. O City então partiu para o ataque e, seis minutos depois, dobrou a vantagem. Cherki criou espaço para si mesmo driblando pela área e, em seguida, deu um passe nos pés de Guehi, que mal poderia errar.

Um bom dia para o City ficou ainda melhor quando Doku marcou o terceiro, roubando a bola de Moises Caicedo, invadindo a área com força e mandando um chute certeiro que passou por Sanchez.

O GOAL avalia os jogadores do Man City em Stamford Bridge...

  • Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Saiu da área para chegar antes de João Pedro à bola em um dos poucos momentos em que realmente precisou fazer uma defesa. No final da partida, se esticou para impedir Cucurella à queima-roupa.

    Matheus Nunes (6/10):

    Foi enganado pela agilidade de Pedro Neto e precisou da ajuda de Rodri. Teve um desempenho razoável no ataque, criando uma chance para Guehi.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Jogou no limite com seu posicionamento avançado, mas usou sua velocidade para voltar a tempo, em uma ocasião conseguindo apenas desestabilizar João Pedro.

    Marc Guehi (7/10):

    Defendeu com a segurança de sempre, mas o que se destacou foi sua presença no ataque. Teve duas chances no primeiro tempo e depois demonstrou sua precisão com os pés para ampliar a vantagem.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Fisicamente dominante durante toda a partida, criou a única chance real do City no primeiro tempo e depois marcou o gol da abertura do placar com uma cabeçada forte. Saiu de campo lesionado.

    • Publicidade

  • Meio-campo

    Bernardo Silva (6/10):

    Com sua experiência, conduziu o City por um primeiro tempo difícil e teve uma chance de gol. Fundamentalmente, ele evitou um cartão amarelo que o teria deixado suspenso para o jogo contra o Arsenal.

    Rodri (5/10):

    Teve um primeiro tempo complicado, pois foi superado em velocidade em áreas-chave. Ignorou um problema no tornozelo que parecia preocupante para terminar a partida.

    Rayan Cherki (9/10):

    Fez sua mágica exatamente quando o City precisava, chegando a 10 assistências na temporada da Premier League.

  • Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Não conseguiu causar o impacto de sempre e não estava com o pé de gol.

    Erling Haaland (6/10):

    Mais uma partida discreta no campeonato contra um adversário de ponta, mas, mesmo tendo dificuldade para criar oportunidades, sua mera presença atraiu os defensores para si e O'Reilly aproveitou o espaço extra. Também se esforçou como sempre, correndo de volta para o seu campo para roubar a bola de Cole Palmer.

    Jeremy Doku (7/10):

    Recuperou-se de uma exibição fraca no primeiro tempo para deixar sua marca, representando uma ameaça constante pela ala esquerda antes de, por fim, selar a vitória.

  • Reservas e técnico

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Substituiu O'Reilly.

    Phil Foden (5/10):

    Entrou no lugar de Cherki e não conseguiu mostrar nada parecido com o talento que o francês exibiu em abundância.

    Savinho (6/10):

    Substituiu Doku e mostrou pouca intensidade, já que o jogo estava ganho.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Fez sua primeira aparição em seis meses após um longo período afastado por lesão.

    Pep Guardiola (8/10):

    Deve ter dado uma bronca no intervalo, pois o City aumentou a pressão após sua conversa com a equipe e ele pôde então poupar os principais jogadores.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS