Notas dos jogadores do Manchester City contra o Burnley: Erling Haaland volta a assombrar o Arsenal! O atacante em grande fase leva o City, que vinha de resultados medíocres, ao topo da Premier League e condena o Burnley ao rebaixamento

Apesar de as duas equipes ocuparem posições opostas na tabela, o City teve de se agarrar ao seu único gol até os últimos instantes do tempo adicional, sofrendo um escanteio no qual o goleiro do Burnley, Martin Dubravka, se juntou aos companheiros na área.

O City sobreviveu, porém, e conquistou a liderança por diferença de gols, faltando cinco partidas para o fim. O Burnley, por sua vez, tornou-se o segundo time a ser rebaixado nesta temporada, juntamente com o Wolves, retornando à Championship pela segunda vez em quatro temporadas.

O GOAL avalia os jogadores do Man City em Turf Moor...