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Haaland Burnley 2Getty
Richard Martin

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Notas dos jogadores do Manchester City contra o Burnley: Erling Haaland volta a assombrar o Arsenal! O atacante em grande fase leva o City, que vinha de resultados medíocres, ao topo da Premier League e condena o Burnley ao rebaixamento

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Manchester City
Burnley x Manchester City
Premier League
Especiais e Opinião

Erling Haaland marcou o único gol da partida, na qual um Manchester City abaixo do esperado venceu o Burnley por 1 a 0, assumindo a liderança da Premier League e, de quebra, rebaixando os Clarets. Três dias depois de marcar o gol da vitória no confronto decisivo pelo título contra o Arsenal, o norueguês demonstrou sua força física ao marcar o gol da vitória logo aos seis minutos, levando os jogadores de Pep Guardiola à vitória por uma diferença mínima.

Apesar de as duas equipes ocuparem posições opostas na tabela, o City teve de se agarrar ao seu único gol até os últimos instantes do tempo adicional, sofrendo um escanteio no qual o goleiro do Burnley, Martin Dubravka, se juntou aos companheiros na área.

O City sobreviveu, porém, e conquistou a liderança por diferença de gols, faltando cinco partidas para o fim. O Burnley, por sua vez, tornou-se o segundo time a ser rebaixado nesta temporada, juntamente com o Wolves, retornando à Championship pela segunda vez em quatro temporadas.

O GOAL avalia os jogadores do Man City em Turf Moor...

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez uma defesa inteligente logo no início contra Jaidon Anthony, que foi basicamente a única coisa que ele teve que fazer durante toda a partida.

    Matheus Nunes (6/10):

    Desempenhou um bom trabalho defensivo, sem contribuir muito no ataque.

    Marc Guehi (6/10):

    Algumas jogadas inteligentes na sua área ajudaram a dar início à jogada que resultou no gol. Controlou bem Zian Flemming.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Marcou Flemming com uma de suas recuperações rápidas como um raio, mostrando como sua velocidade pode ajudá-lo a compensar um posicionamento fraco.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Um retorno sem destaque em sua primeira partida como titular no campeonato em cinco semanas. Chutou por cima do travessão e deu lugar a Nico Gonzalez para que Nico O'Reilly pudesse assumir sua posição na lateral esquerda.

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  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Nico O'Reilly (6/10):

    Fez um bom trabalho no meio-campo na ausência de Rodri, combinando um jogo organizado com ações defensivas corajosas, como deslizar para bloquear um chute. Perdeu uma chance clara no último minuto.

    Bernardo Silva (7/10):

    Arriscou ficar sem fôlego com uma exibição cheia de ação, aparecendo por todo o campo para fazer o que a situação exigisse.

    Rayan Cherki (7/10):

    Sacou sua varinha mágica novamente e, embora nada concreto tenha saído disso, continuou a proporcionar momentos emocionantes, como seu drible avançado da linha do meio-campo e uma arrancada cheia de fintas nos acréscimos.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Começou bem ao dar passe para Cherki acertar a trave, mas logo perdeu o ritmo. Chutou por cima do gol sua única chance após receber passe do francês e foi substituído por Savinho aos 65 minutos.

    Erling Haaland (8/10):

    Fez a diferença pelo segundo jogo consecutivo com jogadas clássicas de um centroavante. Entrou na linha de fundo, mostrando força e velocidade antes de finalizar com muita calma de um ângulo fechado. Acertou a trave no segundo tempo e sempre pareceu uma ameaça.

    Jeremy Doku (7/10):

    Deu a assistência para o único gol ao segurar bem a bola para esperar Haaland avançar antes de lançar o norueguês.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITYAFP

    Reservas e técnico

    Savinho (6/10):

    Deu mais potência ao ataque do City, obrigando Martin Dubravka a fazer uma defesa com os pés.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Deve ter se sentido ofendido por não ter começado como titular, com Rodri lesionado, e não fez o suficiente para provar que Guardiola estava errado, já que o Burnley continuou a causar problemas até o apito final.

    Pep Guardiola (6/10):

    Não foi o tipo de atuação que ele vai lembrar com carinho, mas seu gesto de comemorar com o punho cerrado ao final do jogo mostrou que o que importava era o resultado.

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