Gianluigi Donnarumma - 5/10:

Uma tarde frustrante para o italiano, que enfrentou apenas duas finalizações no alvo e sofreu gol em ambas. Embora Jackson tenha finalizado com precisão no primeiro gol, Donnarumma cometeu um erro decisivo no segundo, aos 60 minutos, ao deixar a bola passar por baixo de seu corpo com facilidade na finalização de Jackson. Fora isso, pouco precisou fazer com as mãos, mas participou bastante da construção das jogadas enquanto o City dominava a posse de bola.

Abdukodir Khusanov - 6/10:

Khusanov começou na lateral direita antes de passar para a zaga após o intervalo e foi o mais estável dos quatro defensores titulares. Não recebeu cartão e manteve a disciplina no posicionamento, contribuindo para os 47 cortes do City na tentativa de afastar os lançamentos longos do Villa nos contra-ataques.

Ruben Dias - 5/10:

O capitão teve dificuldades para organizar uma linha defensiva que se mostrou vulnerável como raramente acontece. Seu passe arriscado de um lado a outro do campo colocou Marc Guehi sob pressão na jogada do primeiro gol. Embora a qualidade de seus passes tenha permanecido alta, a incapacidade de conter a movimentação de Jackson foi um fator decisivo na derrota.

Marc Guehi - 4/10:

Uma partida difícil para o zagueiro. Seu domínio ruim após um passe de Dias permitiu que John McGinn roubasse a bola e servisse Jackson para abrir o placar para o Villa aos seis minutos. Depois, recebeu cartão amarelo aos 32 minutos por uma falta deliberada. Com dificuldades para acompanhar a velocidade das transições do Villa, foi substituído por Maresca no intervalo, em uma mudança tática.

Josko Gvardiol - 6/10:

Atuando em sua função híbrida, Gvardiol foi uma opção constante pela esquerda e contribuiu para os 27 cruzamentos do City. Na defesa, ficou menos exposto do que seus companheiros de zaga, embora tenha tido dificuldades para dar cobertura quando o Villa invertia rapidamente o jogo para o lado oposto durante os contra-ataques.