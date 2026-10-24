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FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o Aston Villa: Erling Haaland marca, mas dois gols de Nicolas Jackson derrubam o time de Enzo Maresca

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Aston Villa x Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League

O Manchester City sofreu um revés frustrante: dois gols de Nicolas Jackson levaram o Aston Villa à vitória por 2 a 1. Apesar do gol de empate de Erling Haaland no segundo tempo, a equipe de Enzo Maresca não conseguiu aproveitar a maior posse de bola no Villa Park.

A visita do City ao Villa Park se transformou em um pesadelo tático para Maresca, com a equipe visitante derrotada por 2 a 1. O jogo começou da pior maneira possível para o City: Jackson aproveitou um erro da defesa e marcou para colocar o Villa em vantagem aos seis minutos. Apesar de ter 63% de posse de bola e finalizar 15 vezes, o Manchester City teve dificuldades para superar a defesa recuada e bem organizada de Unai Emery no primeiro tempo.

O início do segundo tempo deu sinais de uma reação quando Haaland cabeceou com precisão um cruzamento de Iliman Ndiaye e empatou aos 52 minutos. No entanto, a fragilidade defensiva que atormentou o City durante toda a tarde reapareceu apenas oito minutos depois. Jackson marcou novamente e recolocou o Villa na frente. Apesar da pressão nos minutos finais e de um total de 1,96 em gols esperados (xG), o City não conseguiu empatar pela segunda vez, um revés significativo para o embalo da equipe neste início de temporada.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 5/10:

    Uma tarde frustrante para o italiano, que enfrentou apenas duas finalizações no alvo e sofreu gol em ambas. Embora Jackson tenha finalizado com precisão no primeiro gol, Donnarumma cometeu um erro decisivo no segundo, aos 60 minutos, ao deixar a bola passar por baixo de seu corpo com facilidade na finalização de Jackson. Fora isso, pouco precisou fazer com as mãos, mas participou bastante da construção das jogadas enquanto o City dominava a posse de bola.

    Abdukodir Khusanov - 6/10:

    Khusanov começou na lateral direita antes de passar para a zaga após o intervalo e foi o mais estável dos quatro defensores titulares. Não recebeu cartão e manteve a disciplina no posicionamento, contribuindo para os 47 cortes do City na tentativa de afastar os lançamentos longos do Villa nos contra-ataques.

    Ruben Dias - 5/10:

    O capitão teve dificuldades para organizar uma linha defensiva que se mostrou vulnerável como raramente acontece. Seu passe arriscado de um lado a outro do campo colocou Marc Guehi sob pressão na jogada do primeiro gol. Embora a qualidade de seus passes tenha permanecido alta, a incapacidade de conter a movimentação de Jackson foi um fator decisivo na derrota.

    Marc Guehi - 4/10:

    Uma partida difícil para o zagueiro. Seu domínio ruim após um passe de Dias permitiu que John McGinn roubasse a bola e servisse Jackson para abrir o placar para o Villa aos seis minutos. Depois, recebeu cartão amarelo aos 32 minutos por uma falta deliberada. Com dificuldades para acompanhar a velocidade das transições do Villa, foi substituído por Maresca no intervalo, em uma mudança tática.

    Josko Gvardiol - 6/10:

    Atuando em sua função híbrida, Gvardiol foi uma opção constante pela esquerda e contribuiu para os 27 cruzamentos do City. Na defesa, ficou menos exposto do que seus companheiros de zaga, embora tenha tido dificuldades para dar cobertura quando o Villa invertia rapidamente o jogo para o lado oposto durante os contra-ataques.

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    Meio-campo

    Enzo Fernandez - 6/10:

    O argentino teve bastante contato com a bola na dupla de volantes enquanto o City avançava pelos setores do campo, e sua cobrança curta de falta ajudou a iniciar a jogada do empate. No entanto, faltou-lhe um passe incisivo com a bola rolando para abrir espaços no congestionado meio-campo do Villa, e ele foi superado com facilidade em algumas ocasiões quando os donos da casa saíram em velocidade.

    Elliot Anderson - 5/10:

    Atuação discreta do meio-campista, que disputou os 90 minutos ao lado de Fernandez, mas teve dificuldades para se impor na partida. Ele foi superado com facilidade por Jackson na jogada do primeiro gol do Villa, não fez as infiltrações na área em um segundo momento que Maresca costuma exigir e recebeu um cartão amarelo aos 74 minutos, quando a frustração veio à tona.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Iliman Ndiaye - 7/10:

    O jogador mais perigoso do City pela ponta direita. Depois de testar Zion Suzuki e acertar a parte externa da trave no primeiro tempo, Ndiaye deu uma excelente assistência para o gol de empate de Haaland, aos 52 minutos. Ele superou seu marcador com uma pedalada antes de levantar a bola na medida para a segunda trave. Continuou criando oportunidades até ser substituído aos 69 minutos, em uma decisão um tanto surpreendente.

    Rayan Cherki - 4/10:

    Uma tarde decepcionante para o meia-atacante. Atuando como camisa 10, não conseguiu criar nenhuma chance clara no primeiro tempo e recebeu cartão amarelo aos 38 minutos por uma entrada motivada pela frustração. Maresca já tinha visto o suficiente e o substituiu no intervalo.

    Jeremy Doku - 6/10:

    Como de costume, Doku foi uma das principais opções para acelerar o jogo pelas pontas. Superou seu marcador em várias ocasiões e ajudou os visitantes a conquistar sete escanteios, mas seus cruzamentos muitas vezes não tiveram a precisão necessária para encontrar um companheiro. Ian Maatsen conseguiu contê-lo durante boa parte do segundo tempo, e Doku mandou para fora uma finalização na reta final.

    Erling Haaland - 7/10:

    O norueguês fez o que sabe fazer de melhor: marcou com uma cabeçada forte, de cima para baixo, na segunda trave, aos 52 minutos, dando brevemente ao City uma esperança de reação. Ficou muito perto de garantir um ponto nos instantes finais, mas Maatsen tirou sua cabeçada de cima da linha aos 90 minutos. Muitas vezes isolado, mostrou-se visivelmente frustrado com os passes finais repetidamente fortes demais na reta final.

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Rico Lewis - 6/10:

    Entrou no intervalo no lugar de Guehi e ocupou a lateral direita, enquanto Khusanov passou a atuar pelo centro. Deu mais segurança técnica ao lado direito e fez ultrapassagens que ajudaram o City a pressionar o Villa, embora não tenha conseguido evitar o segundo gol dos donos da casa.

    Phil Foden - 6/10:

    Entrou no lugar de Cherki no intervalo, depois de começar no banco apesar dos três gols marcados contra o AEK Atenas no meio da semana. Mostrou disposição e fez um cruzamento perigoso no fim para Haaland, cujo cabeceio foi afastado aos 90 minutos, mas não conseguiu repetir a atuação decisiva do meio da semana.

    Ryan McAidoo - 5/10:

    Substituiu Ndiaye, que vinha fazendo uma boa partida, aos 69 minutos, quando Maresca buscava dar fôlego novo à equipe. O jovem, porém, teve dificuldade para causar o impacto desejado diante do bloco baixo do Villa e recebeu cartão amarelo aos 76 minutos por puxar Maatsen.

    Enzo Maresca - 5/10:

    A decisão do técnico de escalar Guehi e Cherki como titulares não deu certo e o obrigou a fazer duas substituições no intervalo. Além disso, a saída de Ndiaye, que oferecia perigo, aos 69 minutos tirou força da pressão do City. No fim, sua equipe foi superada pela eficiente estratégia de contra-ataques de Emery.

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