O Manchester City deu uma aula de jogo posicional e eficiência no terço final para golear o AEK Atenas por 5 a 1 no Etihad Stadium. A equipe de Enzo Maresca controlou o ritmo desde o apito inicial, e Elliot Anderson abriu o placar aos 12 minutos após assistência de Enzo Fernandez. A organização tática permitiu ao City pressionar os campeões gregos em seu campo, e Foden ampliou a vantagem antes do intervalo ao aproveitar a primeira das duas assistências de Rico Lewis, que se lançava ao ataque.
O segundo tempo começou com um breve momento de desatenção, e Stavros Pilios descontou para os visitantes aos 52 minutos. A resposta do gigante inglês, porém, foi rápida e decisiva. Rayan Cherki restabeleceu a vantagem de dois gols apenas cinco minutos depois, antes de Foden completar seu hat-trick com mais dois gols, aos 65 e aos 76 minutos. O City terminou a partida com 60% de posse de bola e impressionantes 17 finalizações. Com uma atuação intensa que deixou o AEK sem reação, reforçou sua condição de um dos favoritos ao título.