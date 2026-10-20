Gianluigi Donnarumma - 6/10

O italiano teve uma noite bastante tranquila e foi pouco exigido diante do domínio do City. Pouco pôde fazer no chute de Pilios aos 52 minutos, uma das apenas três finalizações no alvo que enfrentou durante a partida. Mesmo sob pouca pressão, manteve a precisão na distribuição de bola.

Abdukodir Khusanov - 7/10

O jovem defensor mostrou segurança no sistema de Maresca, mantendo a linha defensiva adiantada e neutralizando possíveis contra-ataques antes que se desenvolvessem. Dominou as disputas aéreas e mostrou grande tranquilidade com a bola na saída de jogo.

Ruben Dias - 7/10

O capitão comandou a linha defensiva com sua autoridade habitual até sair aos 82 minutos. Organizou bem a defesa e deixou pouquíssimo espaço para os atacantes do AEK. Uma atuação de profissionalismo característico do jogador da seleção portuguesa.

Rico Lewis - 9/10

Atuando em sua função híbrida, Lewis foi sensacional. Deu as assistências para os gols de Foden aos 34 e aos 65 minutos, demonstrando visão de jogo e senso de tempo excepcionais. Sua capacidade de se deslocar para o meio-campo deu ao City uma vantagem numérica constante.

Josko Gvardiol - 7/10

Gvardiol foi uma opção constante pela esquerda, dando amplitude e apoio aos atacantes. Recebeu um cartão amarelo aos 59 minutos, mas manteve a disciplina até ser substituído aos 72.