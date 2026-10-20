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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester City contra o AEK Atenas: Phil Foden marca três gols com frieza e o time domina no Etihad

Manchester City
AEK Athens
Manchester City x AEK Athens
Liga dos Campeões

O Manchester City venceu o AEK Atenas com tranquilidade por 5 a 1 na Champions League, liderado por Phil Foden, que marcou três gols. Apesar de um breve susto quando os visitantes diminuíram o placar no início do segundo tempo, a superioridade técnica do City prevaleceu em uma atuação dominante.

O Manchester City deu uma aula de jogo posicional e eficiência no terço final para golear o AEK Atenas por 5 a 1 no Etihad Stadium. A equipe de Enzo Maresca controlou o ritmo desde o apito inicial, e Elliot Anderson abriu o placar aos 12 minutos após assistência de Enzo Fernandez. A organização tática permitiu ao City pressionar os campeões gregos em seu campo, e Foden ampliou a vantagem antes do intervalo ao aproveitar a primeira das duas assistências de Rico Lewis, que se lançava ao ataque.

O segundo tempo começou com um breve momento de desatenção, e Stavros Pilios descontou para os visitantes aos 52 minutos. A resposta do gigante inglês, porém, foi rápida e decisiva. Rayan Cherki restabeleceu a vantagem de dois gols apenas cinco minutos depois, antes de Foden completar seu hat-trick com mais dois gols, aos 65 e aos 76 minutos. O City terminou a partida com 60% de posse de bola e impressionantes 17 finalizações. Com uma atuação intensa que deixou o AEK sem reação, reforçou sua condição de um dos favoritos ao título.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 6/10

    O italiano teve uma noite bastante tranquila e foi pouco exigido diante do domínio do City. Pouco pôde fazer no chute de Pilios aos 52 minutos, uma das apenas três finalizações no alvo que enfrentou durante a partida. Mesmo sob pouca pressão, manteve a precisão na distribuição de bola.

    Abdukodir Khusanov - 7/10

    O jovem defensor mostrou segurança no sistema de Maresca, mantendo a linha defensiva adiantada e neutralizando possíveis contra-ataques antes que se desenvolvessem. Dominou as disputas aéreas e mostrou grande tranquilidade com a bola na saída de jogo.

    Ruben Dias - 7/10

    O capitão comandou a linha defensiva com sua autoridade habitual até sair aos 82 minutos. Organizou bem a defesa e deixou pouquíssimo espaço para os atacantes do AEK. Uma atuação de profissionalismo característico do jogador da seleção portuguesa.

    Rico Lewis - 9/10

    Atuando em sua função híbrida, Lewis foi sensacional. Deu as assistências para os gols de Foden aos 34 e aos 65 minutos, demonstrando visão de jogo e senso de tempo excepcionais. Sua capacidade de se deslocar para o meio-campo deu ao City uma vantagem numérica constante.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Gvardiol foi uma opção constante pela esquerda, dando amplitude e apoio aos atacantes. Recebeu um cartão amarelo aos 59 minutos, mas manteve a disciplina até ser substituído aos 72.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Meio-campo

    Enzo Fernandez - 8/10

    O argentino foi quem ditou o ritmo no meio-campo. Deu uma assistência primorosa para o primeiro gol, aos 12 minutos, e comandou o jogo com sua ampla variedade de passes até ser substituído aos 72 minutos.

    Phil Foden - 10/10

    Uma atuação perfeita do ídolo local. Foden marcou aos 34, 65 e 76 minutos, fez um hat-trick e levou a bola do jogo para casa. Além dos gols, deu a assistência para Cherki aos 57 minutos e terminou a partida com quatro participações diretas em gols. Foi simplesmente imparável.

    Elliot Anderson - 8/10

    Anderson mostrou por que é tão valorizado ao abrir o placar com uma finalização precisa aos 12 minutos. Combinou bem com os jogadores de ataque e trabalhou incansavelmente nas transições para recuperar a posse de bola.

    Allan - 7/10

    Atuando em uma função mais adiantada, Allan deu o equilíbrio necessário ao quarteto ofensivo do Manchester City. Embora não tenha marcado, sua movimentação sem a bola tirou os defensores de posição e criou os espaços que Foden explorou com tanta eficiência.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Ataque

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki foi uma ameaça constante com sua capacidade de conduzir a bola. Marcou um belo gol aos 57 minutos, após passe de Foden, para praticamente acabar com qualquer esperança de reação do AEK. Seu patamar técnico mínimo continua incrivelmente alto.

    Floyd Samba - 6/10

    Samba atuou como referência no ataque e usou sua força física, mas teve dificuldade para encontrar espaços para finalizar. Serviu de referência para os meias ofensivos até ser substituído por McAidoo aos 62 minutos.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ryan McAidoo - 7/10

    Entrou aos 62 minutos e causou impacto imediato ao dar a assistência para o último gol de Foden, aos 76. O jovem teve uma participação breve, mas de destaque, que mostrou seu potencial criativo.

    Vitor Reis - 6/10

    Entrou para os 18 minutos finais, ajudando a administrar a vantagem até o fim. Encaixou-se sem dificuldades na defesa quando o City diminuiu o ritmo.

    Rayan Ait Nouri - 6/10

    Substituiu Gvardiol aos 72 minutos e deu novo fôlego ao lado esquerdo. Manteve um bom posicionamento defensivo e, ocasionalmente, avançou pelo corredor.

    Kaden Braithwaite - sem nota

    Entrou no lugar de Dias aos 82 minutos. Não ficou em campo tempo suficiente para receber uma avaliação justa.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca acertou em cheio na estratégia. A decisão de usar Rico Lewis como principal armador a partir da linha defensiva sobrecarregou o AEK. Mesmo quando os visitantes marcaram, sua equipe não entrou em pânico e manteve os princípios de posse de bola controlada para recuperar o domínio.

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