Alisson Becker - 5,5/10

Noite difícil para o brasileiro, que sofreu três gols em apenas cinco chutes no alvo. Pouco pôde fazer diante da precisão das finalizações do Villarreal, mas pareceu mais inseguro que o habitual nos rápidos contra-ataques dos visitantes no primeiro tempo. Ainda assim, fez uma defesa crucial em finalização de Santiago Mouriño para evitar um prejuízo maior.

Ronald Araujo - 7,5/10

O uruguaio mostrou por que se adaptou tão rapidamente à vida em Merseyside. Além de cumprir suas funções defensivas, subiu mais alto que todos para marcar o gol de empate (45+2') pouco antes do intervalo, mudando completamente o rumo da partida. Foi substituído por Florian Wirtz no intervalo, em uma mudança tática decisiva.

Konstantinos Tsimikas - 7/10

Uma atuação de dois tempos distintos para o lateral grego. No início, teve dificuldades para lidar com o posicionamento dos jogadores de lado do Villarreal, especialmente na jogada que levou ao segundo gol. No entanto, deu a assistência decisiva para o primeiro gol de Mac Allister, aos 36 minutos, com uma cobrança de escanteio na medida, e passou a participar muito mais das jogadas ofensivas.

Jeremy Jacquet - 6/10

Noite complicada para o jovem defensor. Deu mostras de sua qualidade na saída de bola, mas, em alguns momentos, teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Mikautadze e Santi Comesaña. Foi substituído por Joe Gomez aos 74 minutos para dar mais solidez à defesa.

Virgil van Dijk - 5,5/10

Primeiro tempo incomumente irregular do capitão, cujo cabeceio muito mal executado deu a Mikautadze a chance de abrir o placar aos 4 minutos. Ele também teve sua parcela de culpa, junto com os companheiros, pelo enorme espaço que levou ao gol de Cardona. No entanto, suas corridas de recuperação no segundo tempo foram essenciais para impedir que o Villarreal conseguisse uma virada no fim.