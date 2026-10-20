Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-VILLAREALAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Liverpool contra o Villarreal: Mac Allister e a sensação adolescente Rio Ngumoha brilham em vitória apertada em jogo emocionante de sete gols

Player ratings
Liverpool
A. Mac Allister
Liverpool x Villarreal
Villarreal
Liga dos Campeões

O Liverpool manteve sua campanha perfeita na Champions League com uma vitória eletrizante por 4 a 3 sobre o Villarreal, em uma noite europeia caótica em Anfield.

O Liverpool foi surpreendido logo no início, quando Georges Mikautadze abriu o placar aos quatro minutos, e Sergi Cardona ampliou a vantagem dos visitantes antes da marca dos 30 minutos. Sem se entregar, a equipe de Andoni Iraola insistiu em sua proposta tática; Alexis Mac Allister diminuiu de cabeça antes de Ronald Araujo empatar nos acréscimos do primeiro tempo.

A virada de cenário se consolidou no segundo tempo após a entrada de Florian Wirtz. Mac Allister marcou seu segundo gol aos 65 minutos, e Wirtz fez o quarto apenas três minutos depois. Embora um gol de Tani Oluwaseyi no fim, após um cruzamento perigoso de Ayoze Pérez, tenha garantido um desfecho tenso, os donos da casa seguraram o resultado para conquistar a terceira vitória consecutiva e subir ao segundo lugar, com nove pontos.

Enquanto isso, o Villarreal caiu para a 19ª posição, com apenas três pontos. A produção ofensiva foi brilhante, mas as transições defensivas continuarão sob análise. A seguir, avaliamos os jogadores do Liverpool após um confronto inesquecível.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker - 5,5/10

    Noite difícil para o brasileiro, que sofreu três gols em apenas cinco chutes no alvo. Pouco pôde fazer diante da precisão das finalizações do Villarreal, mas pareceu mais inseguro que o habitual nos rápidos contra-ataques dos visitantes no primeiro tempo. Ainda assim, fez uma defesa crucial em finalização de Santiago Mouriño para evitar um prejuízo maior.

    Ronald Araujo - 7,5/10

    O uruguaio mostrou por que se adaptou tão rapidamente à vida em Merseyside. Além de cumprir suas funções defensivas, subiu mais alto que todos para marcar o gol de empate (45+2') pouco antes do intervalo, mudando completamente o rumo da partida. Foi substituído por Florian Wirtz no intervalo, em uma mudança tática decisiva.

    Konstantinos Tsimikas - 7/10

    Uma atuação de dois tempos distintos para o lateral grego. No início, teve dificuldades para lidar com o posicionamento dos jogadores de lado do Villarreal, especialmente na jogada que levou ao segundo gol. No entanto, deu a assistência decisiva para o primeiro gol de Mac Allister, aos 36 minutos, com uma cobrança de escanteio na medida, e passou a participar muito mais das jogadas ofensivas.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Noite complicada para o jovem defensor. Deu mostras de sua qualidade na saída de bola, mas, em alguns momentos, teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Mikautadze e Santi Comesaña. Foi substituído por Joe Gomez aos 74 minutos para dar mais solidez à defesa.

    Virgil van Dijk - 5,5/10

    Primeiro tempo incomumente irregular do capitão, cujo cabeceio muito mal executado deu a Mikautadze a chance de abrir o placar aos 4 minutos. Ele também teve sua parcela de culpa, junto com os companheiros, pelo enorme espaço que levou ao gol de Cardona. No entanto, suas corridas de recuperação no segundo tempo foram essenciais para impedir que o Villarreal conseguisse uma virada no fim.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Meio-campo

    Alexis Mac Allister - 9,5/10

    O melhor em campo, sem discussão. Mac Allister mostrou uma capacidade excepcional de aparecer na área na hora certa: marcou de cabeça aos 36 minutos e fez o segundo aos 65, em uma finalização precisa que bateu no travessão antes de entrar. Sua capacidade de articular as jogadas e manter a pressão ajudou o Liverpool a ter 53% de posse de bola e somar 22 finalizações.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    De volta após cumprir suspensão em competições nacionais, teve uma atuação segura no meio-campo. Deu equilíbrio à equipe e permitiu que os meias mais avançados circulassem pelo campo. Ajudou o Liverpool a manter a circulação da bola antes de assumir, com tranquilidade, uma função mais recuada pelo lado direito no segundo tempo.

    Trey Nyoni - 7,5/10

    O jovem mostrou uma tranquilidade acima da média para sua idade em um jogo de grande importância. Foi dinâmico do início ao fim, fez muito bem a ligação entre o meio-campo e o ataque e quase marcou com um chute forte que passou rente à trave. Aos 81 minutos, deu lugar a James McConnell.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Cody Gakpo - 8/10

    Gakpo deu trabalho constante à defesa do Villarreal, causando problemas pelo lado esquerdo. Deu uma assistência na medida para o gol de Wirtz aos 68 minutos e teve participação importante na jogada do primeiro gol do Liverpool.

    Rio Ngumoha - 9/10

    Uma atuação eletrizante no cenário europeu. O jogador de 18 anos deu muito trabalho a Sergi Cardona, completou seus dribles e deu duas assistências excepcionais: para o gol de empate de Araujo e para o segundo gol de Mac Allister. Saiu aplaudido de pé aos 74 minutos.

    Lewis Koumas - 6/10

    Trabalhou muito para abrir espaços na linha defensiva do Villarreal e quase alcançou um cruzamento perigoso no segundo tempo, mas teve poucas chances claras. Foi substituído por Alexander Isak aos 66 minutos, quando Iraola buscava mais presença física no ataque.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Florian Wirtz - 8,5/10

    Entrou no intervalo no lugar de Araujo e mudou completamente a dinâmica do ataque. Marcou o quarto gol do Liverpool aos 68 minutos, com uma finalização precisa entre as pernas de Renato Veiga, mostrando seu valor como um jogador de elite capaz de mudar o jogo entre as linhas.

    Alexander Isak - 6/10

    Entrou aos 66 minutos no lugar de Koumas. Deu ao ataque uma referência diferente e mandou por cima do travessão um chute forte, de trajetória ascendente, de cerca de 18 metros, quando o Liverpool buscava definir a partida.

    Joe Gomez - 6/10

    Entrou aos 74 minutos no lugar de Jacquet para dar mais estabilidade à defesa ao lado de Van Dijk.

    Bradley Barcola - 6/10

    Entrou aos 74 minutos no lugar de Ngumoha. Usou sua velocidade para manter o Villarreal ocupado nos contra-ataques, embora o Liverpool tenha sofrido um gol no fim enquanto ele estava em campo.

    James McConnell - sem nota

    Entrou para os nove minutos finais, mais os acréscimos. Não teve tempo suficiente em campo para receber uma nota.

    Andoni Iraola - 8/10

    A entrada de Florian Wirtz no intervalo e a mudança de posição de Gravenberch foram decisões táticas brilhantes, que transformaram um primeiro tempo caótico em uma atuação dominante na segunda etapa. Embora a organização defensiva nos primeiros 30 minutos tenha sido alarmante, seus ajustes decisivos durante a partida garantiram uma vitória importante e mantiveram o aproveitamento perfeito da equipe nas competições europeias.

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

24 de out. de 2026

VIL

VIL

LIV

LIV

Premier League

25 de out. de 2026

BHA

BHA