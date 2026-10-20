O Liverpool foi surpreendido logo no início, quando Georges Mikautadze abriu o placar aos quatro minutos, e Sergi Cardona ampliou a vantagem dos visitantes antes da marca dos 30 minutos. Sem se entregar, a equipe de Andoni Iraola insistiu em sua proposta tática; Alexis Mac Allister diminuiu de cabeça antes de Ronald Araujo empatar nos acréscimos do primeiro tempo.
A virada de cenário se consolidou no segundo tempo após a entrada de Florian Wirtz. Mac Allister marcou seu segundo gol aos 65 minutos, e Wirtz fez o quarto apenas três minutos depois. Embora um gol de Tani Oluwaseyi no fim, após um cruzamento perigoso de Ayoze Pérez, tenha garantido um desfecho tenso, os donos da casa seguraram o resultado para conquistar a terceira vitória consecutiva e subir ao segundo lugar, com nove pontos.
Enquanto isso, o Villarreal caiu para a 19ª posição, com apenas três pontos. A produção ofensiva foi brilhante, mas as transições defensivas continuarão sob análise. A seguir, avaliamos os jogadores do Liverpool após um confronto inesquecível.