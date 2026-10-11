Notas dos jogadores do Liverpool contra o Manchester City: Wirtz decepciona, Frimpong é humilhado e loucura de Gravenberch provoca derrota por 3 a 0

Alisson Becker (5/10):

Ficou completamente exposto por uma linha defensiva que se desmanchou no segundo tempo. Quase não foi exigido nos primeiros 45 minutos e acabou sofrendo três gols em apenas quatro finalizações no alvo, embora pouco pudesse fazer diante das conclusões precisas.

Ronald Araujo (4,5/10):

Recebeu um cartão amarelo desnecessário por reclamação logo aos 8 minutos, o que limitou sua agressividade tática. Fez um primeiro tempo razoável antes de ser substituído por Frimpong aos 75 minutos.

Jules Jacquet (5/10):

Começou como titular na zaga e levou a melhor em alguns duelos físicos no primeiro tempo. No entanto, assim como o restante da defesa, teve dificuldades depois que a equipe ficou com dez jogadores: grandes espaços se abriram pelo centro antes de ele ser substituído aos 88 minutos.

Virgil van Dijk (5,5/10):

Comandou muito bem a linha defensiva no início e avançou com agressividade até o meio-campo para atrapalhar o ritmo do City. A tarefa defensiva se tornou impossível após o cartão vermelho, e ele recebeu um cartão amarelo por pura frustração nos acréscimos (90+1').

Milos Kerkez (6,5/10):

Deu excelente cobertura defensiva, com destaque para uma intervenção brilhante e decisiva que impediu Antoine Semenyo de ter uma chance clara de gol aos 50 minutos. Demonstrou frustração evidente e justificada com as más decisões de Wirtz e com o fato de ele não lhe passar a bola nas transições ofensivas.