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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Liverpool contra o Manchester City: Wirtz decepciona, Frimpong é humilhado e loucura de Gravenberch provoca derrota por 3 a 0

Player ratings
F. Wirtz
J. Frimpong
R. Gravenberch
Liverpool
Liverpool x Manchester City
Manchester City
Premier League

O Liverpool sofreu uma dura derrota por 3 a 0 em casa para o Manchester City, em uma partida que mudou drasticamente por causa de um único momento de imprudência. Após um primeiro tempo de disciplina tática, no qual a equipe de Andoni Iraola conseguiu neutralizar os campeões da liga, tudo desmoronou aos 62 minutos, quando Ryan Gravenberch recebeu o segundo cartão amarelo.

O City aproveitou sem piedade a vantagem numérica e marcou três gols em sequência em apenas 13 minutos, com Erling Haaland, o reserva Jeremy Doku e Rayan Cherki. A atuação promissora dos donos da casa se transformou em um pesadelo defensivo que expôs a fragilidade da equipe nos momentos de transição. Confira as notas dos jogadores do Liverpool:

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (5/10):

    Ficou completamente exposto por uma linha defensiva que se desmanchou no segundo tempo. Quase não foi exigido nos primeiros 45 minutos e acabou sofrendo três gols em apenas quatro finalizações no alvo, embora pouco pudesse fazer diante das conclusões precisas.

    Ronald Araujo (4,5/10):

    Recebeu um cartão amarelo desnecessário por reclamação logo aos 8 minutos, o que limitou sua agressividade tática. Fez um primeiro tempo razoável antes de ser substituído por Frimpong aos 75 minutos.

    Jules Jacquet (5/10):

    Começou como titular na zaga e levou a melhor em alguns duelos físicos no primeiro tempo. No entanto, assim como o restante da defesa, teve dificuldades depois que a equipe ficou com dez jogadores: grandes espaços se abriram pelo centro antes de ele ser substituído aos 88 minutos.

    Virgil van Dijk (5,5/10):

    Comandou muito bem a linha defensiva no início e avançou com agressividade até o meio-campo para atrapalhar o ritmo do City. A tarefa defensiva se tornou impossível após o cartão vermelho, e ele recebeu um cartão amarelo por pura frustração nos acréscimos (90+1').

    Milos Kerkez (6,5/10):

    Deu excelente cobertura defensiva, com destaque para uma intervenção brilhante e decisiva que impediu Antoine Semenyo de ter uma chance clara de gol aos 50 minutos. Demonstrou frustração evidente e justificada com as más decisões de Wirtz e com o fato de ele não lhe passar a bola nas transições ofensivas.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Uma nota difícil de atribuir. Foi, sem dúvida, o melhor jogador do Liverpool e o motor da equipe por mais de 60 minutos, em uma atuação que Jamie Carragher comparou à de Patrick Vieira. No entanto, a ingenuidade ao receber o segundo cartão amarelo aos 62 minutos foi o ponto de virada catastrófico que pôs a perder todo o esforço de sua equipe.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Lutou no aspecto físico e técnico para fazer frente ao meio-campo do City. Teve muito azar no primeiro gol: o chute de Doku foi bloqueado, desviou nele e caiu perfeitamente nos pés de Haaland. Acabou sentindo o desgaste físico provocado pela desvantagem numérica.

    Florian Wirtz (3,5/10):

    Uma atuação muito decepcionante e descuidada. Perdeu a posse de bola repetidamente, cobrou mal as bolas paradas, muitas vezes acertando o primeiro defensor, e irritou visivelmente os companheiros. Foi substituído, com razão, logo após o primeiro gol do City, aos 66 minutos.

    Víctor Muñoz (4/10):

    Chegou a posições promissoras no ataque e finalizou algumas vezes, mas se tornou um enorme problema defensivo no segundo tempo. No segundo gol do City, Doku cortou para dentro e passou por ele com facilidade excessiva.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Bradley Barcola (5/10):

    Ajudou na marcação no primeiro tempo, mas faltou precisão nos momentos decisivos e ignorou os companheiros nos contra-ataques. Melhorou um pouco no início do segundo tempo e criou uma boa chance para Koumas, antes de perder espaço no jogo e ser substituído aos 88 minutos.

    Lewis Koumas (6/10):

    Em sua primeira partida como titular na Premier League, trabalhou incansavelmente e incomodou Rúben Dias e Marc Guéhi com sua pressão constante. Obrigou Donnarumma a defender um chute forte antes de ser substituído por Ngumoha aos 75 minutos.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Reservas e técnico

    Trey Nyoni (4,5/10):

    Substituiu Wirtz aos 66 minutos em uma situação impossível e teve dificuldades para lidar com o domínio absoluto da posse de bola do City.

    Jeremie Frimpong (3/10):

    Entrou aos 75 minutos, mas pareceu completamente perdido. Foi humilhado por Rayan Cherki, que o derrubou com um drible antes de marcar o terceiro gol.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Entrou no lugar de Koumas aos 75 minutos, mas não conseguiu ter impacto significativo em uma partida que já estava perdida.

    Joe Gomez & Federico Chiesa (sem nota):

    Entraram aos 88 minutos, quando a partida já estava decidida.

    Andoni Iraola (5/10):

    Seu plano de jogo funcionou perfeitamente por uma hora, sufocando o City e criando oportunidades em transições. No entanto, pagou o preço pelo surpreendente colapso mental de sua equipe após o cartão vermelho: seus jogadores não conseguiram resistir nem por três minutos antes de sofrer o primeiro gol.

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