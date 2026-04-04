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Salah Van Dijk Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notas dos jogadores do Liverpool contra o Man City: Mais uma vergonha para Arne Slot! Mohamed Salah e Virgil van Dijk têm atuações desastrosas, e os Reds são eliminados da FA Cup sem oferecer resistência

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M. Salah
V. van Dijk
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Manchester City x Liverpool

O Liverpool foi eliminado da FA Cup no sábado, após sofrer uma derrota por 4 a 0 nas quartas de final contra o Manchester City, o que aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Arne Slot. Apesar de terem apresentado um bom futebol em alguns momentos, os Reds foram derrotados em um intervalo de 18 minutos, antes e depois do intervalo, quando um hat-trick de Erling Haaland e um gol de Antoine Semenyo garantiram a vaga do City nas semifinais.

O Liverpool pressionou os anfitriões logo no início com sua marcação alta, mas teve dificuldades para incomodar James Trafford no gol do City. Mohamed Salah deveria ter aproveitado melhor a oportunidade quando recebeu um passe longo de Giorgi Mamardashvili, mas o egípcio, que disputava sua primeira partida desde que anunciou sua intenção de deixar Anfield neste verão, demorou para finalizar, permitindo que Abdukodir Khusanov o desarmasse no momento do chute.

Hugo Ekitike, por sua vez, chutou duas vezes para fora, o que significa que o primeiro gol só saiu depois que Virgil van Dijk derrubou Nico O'Reilly dentro da área do Liverpool, e Haaland não desperdiçou a cobrança de pênalti. O jogador da seleção norueguesa então dobrou a vantagem do City nos acréscimos do primeiro tempo, quando se antecipou a Ibrahima Konate para cabecear para o gol um cruzamento de Semenyo.

O próprio Semenyo marcou logo após o intervalo, com um chute por cima da defesa após receber um passe por trás da zaga do Liverpool, antes de Haaland mandar a bola para o fundo da rede após acertar a trave, após receber passe de O'Reilly em mais uma jogada irresistível do City.

O Liverpool teve a chance de diminuir a diferença quando Hugo Ekitike foi derrubado por Matheus Nunes, resultando em um pênalti, mas a cobrança de Salah foi defendida por Trafford, resumindo mais um dia desastroso para os atuais campeões da Premier League, que estão prestes a perder o título.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Etihad...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Demonstrou um desempenho satisfatório na maior parte do tempo e não pode ser responsabilizado por nenhum dos gols. Provavelmente deveria ter dado uma assistência para Salah quando o placar estava 0 a 0.

    Joe Gomez (6/10):

    Conseguiu neutralizar Doku na maior parte do tempo, embora alguns de seus lançamentos longos tenham causado problemas. Não conseguiu acompanhar O'Reilly no quarto gol do City.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Nunca pareceu à vontade contra Haaland depois que o atacante do City o derrubou logo no início. Foi superado na disputa aérea no segundo gol do City e de Haaland.

    Virgil van Dijk (2/10):

    Será que estamos testemunhando o começo do fim para o grande jogador? Uma entrada desleixada resultou no pênalti, enquanto ele foi pego de surpresa em cada um dos três gols seguintes. Uma sombra do que já foi.

    Milos Kerkez (5/10):

    Começou bem contra Semenyo e Cherki, mas acabou sendo dominado pelos dois jogadores mais criativos do City.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Fez um bom trabalho apoiando Gomez contra Doku, mas isso acabou limitando sua produção ofensiva no contra-ataque.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    O cartão amarelo recebido no primeiro tempo limitou sua capacidade de pressionar o meio-campo do City daí em diante, diminuindo assim seu impacto na partida.

    Curtis Jones (5/10):

    Combativo no seu regresso à equipa titular, mas os seus passes foram demasiado imprecisos para o seu gosto.

    Florian Wirtz (6/10):

    Teve bastante posse de bola no primeiro tempo, encontrando espaços e produzindo alguns toques delicados. Talvez pudesse ter feito mais para ajudar Kerkez na defesa, no entanto.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (2/10):

    Não foi o início de sua turnê de despedida que ele gostaria. Demorou demais para aproveitar uma grande chance de abrir o placar, antes de ter seu péssimo pênalti defendido. Também não esteve suficientemente presente em campo no intervalo entre as jogadas.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Mostrou-se imprevisível em alguns momentos no primeiro tempo com seus movimentos, mas foi ineficaz na frente do gol. Conseguiu, porém, provocar o pênalti com uma arrancada forte no segundo tempo.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Substituiu Gomez, mas teve uma participação discreta durante a meia hora em que esteve em campo.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Chocou as mãos de Trafford com um chute de longa distância após entrar no lugar de Gravenberch.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Teve alguns momentos perigosos em mais uma participação brilhante saindo do banco.

    Cody Gakpo (5/10):

    Quase não apareceu em campo após substituir Ekitike.

    Federico Chiesa (5/10):

    Entrou no lugar de Salah no final, mas quase não tocou na bola.

    Arne Slot (3/10):

    Seu esquema funcionou bem por quase 40 minutos e causou problemas ao City. Mas as fragilidades de sua equipe ficaram expostas assim que o time ficou atrás no placar, e parecia que os Reds já haviam desistido no início do segundo tempo, o que não reflete bem no técnico.

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