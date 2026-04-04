Notas dos jogadores do Liverpool contra o Man City: Mais uma vergonha para Arne Slot! Mohamed Salah e Virgil van Dijk têm atuações desastrosas, e os Reds são eliminados da FA Cup sem oferecer resistência

O Liverpool pressionou os anfitriões logo no início com sua marcação alta, mas teve dificuldades para incomodar James Trafford no gol do City. Mohamed Salah deveria ter aproveitado melhor a oportunidade quando recebeu um passe longo de Giorgi Mamardashvili, mas o egípcio, que disputava sua primeira partida desde que anunciou sua intenção de deixar Anfield neste verão, demorou para finalizar, permitindo que Abdukodir Khusanov o desarmasse no momento do chute.

Hugo Ekitike, por sua vez, chutou duas vezes para fora, o que significa que o primeiro gol só saiu depois que Virgil van Dijk derrubou Nico O'Reilly dentro da área do Liverpool, e Haaland não desperdiçou a cobrança de pênalti. O jogador da seleção norueguesa então dobrou a vantagem do City nos acréscimos do primeiro tempo, quando se antecipou a Ibrahima Konate para cabecear para o gol um cruzamento de Semenyo.

O próprio Semenyo marcou logo após o intervalo, com um chute por cima da defesa após receber um passe por trás da zaga do Liverpool, antes de Haaland mandar a bola para o fundo da rede após acertar a trave, após receber passe de O'Reilly em mais uma jogada irresistível do City.

O Liverpool teve a chance de diminuir a diferença quando Hugo Ekitike foi derrubado por Matheus Nunes, resultando em um pênalti, mas a cobrança de Salah foi defendida por Trafford, resumindo mais um dia desastroso para os atuais campeões da Premier League, que estão prestes a perder o título.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Etihad...