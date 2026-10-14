O Liverpool conquistou uma vitória eletrizante por 6 a 3 sobre o LASK no confronto pela fase de grupos da Champions League, em uma partida marcada pela eficiência no ataque e por uma curiosa vulnerabilidade defensiva.

O Liverpool dominou completamente o primeiro tempo e chegou ao intervalo vencendo por 3 a 0. A movimentação do ataque de Andoni Iraola foi demais para a equipe austríaca, que não conseguiu conter os visitantes entre as linhas. O Liverpool finalizou 25 vezes e registrou 3,37 gols esperados (xG).

O segundo tempo virou um festival de transições, com ritmo de partida de basquete. Embora o Liverpool tenha marcado mais três gols, sofreu outros três de um LASK resistente, que se recusou a se entregar. Problemas na organização defensiva apareceram à medida que o jogo ficou mais aberto, especialmente após uma série de substituições no segundo tempo. Ainda assim, a qualidade individual dos jogadores de ataque do Liverpool acabou prevalecendo sobre os donos da casa, garantindo que o time da Premier League mantivesse seu início perfeito na campanha europeia.

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