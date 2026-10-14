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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Liverpool contra o LASK: Bradley Barcola brilha em jogo caótico e emocionante de nove gols

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Liverpool
Especiais e Opinião
LASK x Liverpool
LASK
Liga dos Campeões
B. Barcola

O Liverpool superou um confronto caótico pela Champions League na Áustria e venceu o LASK por 6 a 3, graças a três gols de Bradley Barcola. Apesar de dominar o primeiro tempo, falhas defensivas na segunda etapa permitiram que os donos da casa voltassem brevemente à disputa.

O Liverpool conquistou uma vitória eletrizante por 6 a 3 sobre o LASK no confronto pela fase de grupos da Champions League, em uma partida marcada pela eficiência no ataque e por uma curiosa vulnerabilidade defensiva.

O Liverpool dominou completamente o primeiro tempo e chegou ao intervalo vencendo por 3 a 0. A movimentação do ataque de Andoni Iraola foi demais para a equipe austríaca, que não conseguiu conter os visitantes entre as linhas. O Liverpool finalizou 25 vezes e registrou 3,37 gols esperados (xG).

O segundo tempo virou um festival de transições, com ritmo de partida de basquete. Embora o Liverpool tenha marcado mais três gols, sofreu outros três de um LASK resistente, que se recusou a se entregar. Problemas na organização defensiva apareceram à medida que o jogo ficou mais aberto, especialmente após uma série de substituições no segundo tempo. Ainda assim, a qualidade individual dos jogadores de ataque do Liverpool acabou prevalecendo sobre os donos da casa, garantindo que o time da Premier League mantivesse seu início perfeito na campanha europeia.

GOAL avalia os jogadores do Liverpool na Raiffeisen Arena...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker - 5/10:

    Uma noite incomumente movimentada para o brasileiro, apesar do placar. Embora pouco pudesse fazer diante da quantidade de gols sofridos no segundo tempo, a falta de segurança para sair de campo sem sofrer gols deve frustrá-lo. Fez apenas uma defesa, já que o LASK foi muito eficiente em suas quatro finalizações no alvo.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Uma atuação de alto nível como lateral moderno. Frimpong foi uma opção constante pela direita e deu as assistências para o terceiro gol de Bradley Barcola, aos 66 minutos, e para o gol de Lewis Koumas, aos 72. Também marcou, aos 51 minutos, coroando uma atuação marcada por ultrapassagens intensas.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    Substituído aos 62 minutos, Jacquet deu uma base suficientemente sólida à defesa no primeiro tempo, mas fazia parte de uma linha defensiva que começou a ceder à medida que o LASK aumentou a intensidade. Seu posicionamento foi, em geral, correto antes que a partida passasse a ser marcada pelas transições.

    Ronald Araujo - 7/10:

    Abriu o placar aos 22 minutos com uma cabeçada após cobrança de escanteio. Araujo dominou as disputas pelo alto durante os 62 minutos em que esteve em campo. Foi substituído por Virgil van Dijk no segundo tempo.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Capitão da equipe, Tsimikas liderou pelo exemplo no primeiro tempo e deu a assistência para Ronald Araujo abrir o placar aos 22 minutos. Também foi decisivo no quinto gol, embora tenha ficado sobrecarregado defensivamente quando Flecker começou a encontrar espaços na reta final.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Meio-campo

    Trey Nyoni - 6/10:

    Atuação disciplinada do jovem, que se concentrou em manter a circulação da bola e proteger a defesa. Disputou 85 minutos e mostrou maturidade nos passes, embora tenha sido superado em algumas jogadas durante a reação do LASK no segundo tempo.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch aproveitou bem seu porte físico para conduzir a bola pelos diferentes setores do campo. Foi fundamental na transição da defesa para o ataque, ajudando o Liverpool a manter 62% de posse de bola e a pressionar a linha de cinco defensores do LASK.

    Florian Wirtz - 8/10:

    O principal responsável pela criação no meio-campo do Liverpool. Wirtz deu a assistência para o segundo gol de Barcola, aos 37 minutos, e participou de todas as jogadas de progressão da equipe. Sua capacidade de girar em espaços curtos ditou o ritmo nos períodos de domínio do Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Bradley Barcola - 10/10:

    Atuação perfeita do atacante. Barcola foi imparável e marcou três gols com finalizações precisas, aos 24, 37 e 66 minutos. Sua movimentação sem a bola foi de nível mundial, e ele não errou na hora de finalizar, justificando a enorme confiança do treinador em seu talento.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Mostrou vários lampejos de sua habilidade técnica pela ponta. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua presença manteve os alas do LASK recuados durante boa parte da primeira hora, antes de ele ser substituído perto do fim.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Atuação extremamente produtiva do jovem atacante. Ele deu a assistência para o primeiro gol de Barcola, aos 24 minutos, e mostrou grande faro de gol ao marcar aos 72 minutos, concluindo uma jogada iniciada por Frimpong.

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    Reservas e técnico

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Entrou aos 62 minutos para dar experiência e liderança à equipe, mas esteve em campo durante um período em que o Liverpool sofreu três gols.

    Joe Gomez - 5/10:

    Entrou aos 62 minutos. Assim como Van Dijk, teve dificuldades para lidar com o jogo repentinamente mais direto do LASK, que marcou três vezes na última meia hora.

    Victor Munoz - 6/10:

    Entrou aos 73 minutos. Deu novo fôlego à equipe e ajudou a segurar o resultado até o fim agitado da partida.

    Alexis Mac Allister - sem nota:

    Entrou aos 85 minutos. Teve pouco tempo para influenciar a dinâmica tática.

    Luke Chambers - sem nota:

    Entrou aos 85 minutos para reforçar o lado esquerdo.

    Andoni Iraola - 7/10:

    A proposta tática ofensiva de Iraola foi impecável, como mostram os seis gols e as 25 finalizações. No entanto, suas substituições no segundo tempo pareceram atrapalhar o ritmo defensivo, transformando o que seria uma vitória tranquila em uma troca de gols desnecessariamente caótica. Ainda assim, conquistar três pontos e marcar seis gols fora de casa na Europa é um trabalho bem feito.

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