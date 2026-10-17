Apesar de dominar 60% da posse de bola, a equipe de Andoni Iraola foi para o intervalo perdendo após um gol de cabeça de Keane Lewis-Potter. O rumo da partida, porém, mudou drasticamente quando o Brentford ficou com dez jogadores: Yehor Yarmoliuk foi expulso por conduta violenta nos acréscimos do primeiro tempo. Victor Munoz e Alexander Isak marcaram no segundo tempo, e os visitantes aproveitaram a superioridade numérica. Já nos acréscimos, os donos da casa ficaram com nove jogadores após Vitaly Janelt receber o segundo cartão amarelo. Confira as notas dos jogadores:
Notas dos jogadores do Liverpool contra o Brentford: Wirtz dita o ritmo e Isak marca em virada caótica no Gtech
- Getty Images Sport
Goleiro e defesa
Alisson Becker - 7/10
Becker teve uma tarde relativamente tranquila e fez apenas uma defesa, já que o adversário acertou só duas finalizações no gol. O brasileiro pouco pôde fazer no primeiro gol, mas manteve a qualidade na distribuição de jogo desde a defesa.
Virgil van Dijk - 8/10
O capitão foi um exemplo de segurança. Van Dijk comandou a linha defensiva com maestria e dominou as disputas aéreas na defesa, ajudando sua equipe a vencer 17 delas no total. Assim, os mandantes não conseguiram explorar os contra-ataques depois de ficarem com dez jogadores.
Ronald Araujo - 6/10
Araujo teve um primeiro tempo difícil e encontrou alguma dificuldade para lidar com a movimentação dos atacantes adversários. O defensor foi substituído no intervalo em uma mudança tática para aumentar a força ofensiva.
Jeremy Jacquet - 7,5/10
Jacquet mostrou grande potencial, mas se tornou o grande vilão para o Brentford. Seu jogo físico irritou Yarmoliuk, que deu uma cabeçada decisiva para sua expulsão antes do intervalo. Mais tarde, provocou também o cartão amarelo de Janelt por reclamação. Apesar de também ter recebido um amarelo, sua capacidade de desestabilizar os adversários e sua velocidade na recomposição foram fundamentais.
Milos Kerkez - 7/10
Kerkez deu a amplitude necessária pelo lado esquerdo, avançando para impedir a subida dos alas adversários. A energia do lateral foi crucial para manter a pressão alta.
- Getty Images Sport
Meio-campo
Dominik Szoboszlai - 6,5/10
Szoboszlai cumpriu seu papel no meio-campo, mas infelizmente agravou uma lesão que já tinha. O húngaro precisou deixar o campo aos 32 minutos.
Alexis Mac Allister - 8,5/10
Mac Allister foi o principal articulador no meio-campo e ditou o ritmo com maestria diante de uma defesa fechada. O argentino recebeu cartão amarelo aos 53 minutos, mas seguiu controlando o jogo sem dificuldades.
Florian Wirtz - 8,5/10
Wirtz foi o centro criativo da equipe, encontrando espaços constantemente. A inteligência do alemão foi recompensada com uma assistência precisa para o gol de empate.
- Getty Images Sport
Ataque
Bradley Barcola: 8/10
Barcola foi uma ameaça constante, usando a velocidade para dificultar a vida da defesa desfalcada. Apesar de receber um cartão amarelo aos 31 minutos, o ponta deu uma assistência inteligente de cabeça para o gol da vitória.
Victor Munoz: 8/10
Munoz apareceu quando mais importava e marcou o gol de empate aos 62 minutos com uma finalização de pé esquerdo primorosa. A movimentação inteligente do espanhol mudou completamente o panorama da partida.
Alexander Isak: 8/10
Isak comandou o ataque com grande inteligência. O gol da vitória, marcado pelo atacante aos 70 minutos, foi uma aula de posicionamento e confirmou mais uma vez seu desempenho notável como artilheiro contra esse adversário específico.
- AFP
Reservas e técnico
Trey Nyoni - 6,5/10
Entrou aos 32 minutos no lugar de Szoboszlai, que estava lesionado, e mostrou maturidade impressionante com a bola nos pés.
Jeremie Frimpong - sem nota
Frimpong entrou no intervalo para dar amplitude ao ataque, mas infelizmente precisou sair por lesão apenas seis minutos depois.
Rio Ngumoha - 7,5/10
Ngumoha substituiu Frimpong aos 52 minutos e começou a criar problemas imediatamente. Sua arrancada direta e explosiva em um contra-ataque no fim dos acréscimos levou Vitaly Janelt a cometer uma falta antidesportiva, que rendeu ao capitão do Brentford o segundo cartão amarelo e a expulsão.
Joseph Gomez - sem nota
Gomez entrou aos 79 minutos para ajudar a dar segurança à defesa.
Lewis Koumas - sem nota
Koumas entrou aos 79 minutos junto com Gomez para renovar a intensidade da pressão.
Andoni Iraola - 8,5/10
Iraola merece muitos elogios pela forma como conduziu a equipe durante a partida. O treinador reorganizou o time com eficiência após o cartão vermelho e, apesar das lesões inesperadas, suas mudanças táticas ousadas levaram diretamente à virada.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.