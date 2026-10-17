Alisson Becker - 7/10

Becker teve uma tarde relativamente tranquila e fez apenas uma defesa, já que o adversário acertou só duas finalizações no gol. O brasileiro pouco pôde fazer no primeiro gol, mas manteve a qualidade na distribuição de jogo desde a defesa.

Virgil van Dijk - 8/10

O capitão foi um exemplo de segurança. Van Dijk comandou a linha defensiva com maestria e dominou as disputas aéreas na defesa, ajudando sua equipe a vencer 17 delas no total. Assim, os mandantes não conseguiram explorar os contra-ataques depois de ficarem com dez jogadores.

Ronald Araujo - 6/10

Araujo teve um primeiro tempo difícil e encontrou alguma dificuldade para lidar com a movimentação dos atacantes adversários. O defensor foi substituído no intervalo em uma mudança tática para aumentar a força ofensiva.

Jeremy Jacquet - 7,5/10

Jacquet mostrou grande potencial, mas se tornou o grande vilão para o Brentford. Seu jogo físico irritou Yarmoliuk, que deu uma cabeçada decisiva para sua expulsão antes do intervalo. Mais tarde, provocou também o cartão amarelo de Janelt por reclamação. Apesar de também ter recebido um amarelo, sua capacidade de desestabilizar os adversários e sua velocidade na recomposição foram fundamentais.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez deu a amplitude necessária pelo lado esquerdo, avançando para impedir a subida dos alas adversários. A energia do lateral foi crucial para manter a pressão alta.