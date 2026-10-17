Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Liverpool contra o Brentford: Wirtz dita o ritmo e Isak marca em virada caótica no Gtech

Player ratings
F. Wirtz
A. Isak
Liverpool
Brentford x Liverpool
Brentford
Premier League

O Liverpool demonstrou resiliência tática para reverter a desvantagem no intervalo e vencer o Brentford por 2 a 1 no Gtech Community Stadium. Com o resultado, o Liverpool sobe para a quinta posição da Premier League, com 12 pontos, enquanto o Brentford permanece em sexto, com 10.

Apesar de dominar 60% da posse de bola, a equipe de Andoni Iraola foi para o intervalo perdendo após um gol de cabeça de Keane Lewis-Potter. O rumo da partida, porém, mudou drasticamente quando o Brentford ficou com dez jogadores: Yehor Yarmoliuk foi expulso por conduta violenta nos acréscimos do primeiro tempo. Victor Munoz e Alexander Isak marcaram no segundo tempo, e os visitantes aproveitaram a superioridade numérica. Já nos acréscimos, os donos da casa ficaram com nove jogadores após Vitaly Janelt receber o segundo cartão amarelo. Confira as notas dos jogadores:

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker - 7/10

    Becker teve uma tarde relativamente tranquila e fez apenas uma defesa, já que o adversário acertou só duas finalizações no gol. O brasileiro pouco pôde fazer no primeiro gol, mas manteve a qualidade na distribuição de jogo desde a defesa.

    Virgil van Dijk - 8/10

    O capitão foi um exemplo de segurança. Van Dijk comandou a linha defensiva com maestria e dominou as disputas aéreas na defesa, ajudando sua equipe a vencer 17 delas no total. Assim, os mandantes não conseguiram explorar os contra-ataques depois de ficarem com dez jogadores.

    Ronald Araujo - 6/10

    Araujo teve um primeiro tempo difícil e encontrou alguma dificuldade para lidar com a movimentação dos atacantes adversários. O defensor foi substituído no intervalo em uma mudança tática para aumentar a força ofensiva.

    Jeremy Jacquet - 7,5/10

    Jacquet mostrou grande potencial, mas se tornou o grande vilão para o Brentford. Seu jogo físico irritou Yarmoliuk, que deu uma cabeçada decisiva para sua expulsão antes do intervalo. Mais tarde, provocou também o cartão amarelo de Janelt por reclamação. Apesar de também ter recebido um amarelo, sua capacidade de desestabilizar os adversários e sua velocidade na recomposição foram fundamentais.

    Milos Kerkez - 7/10

    Kerkez deu a amplitude necessária pelo lado esquerdo, avançando para impedir a subida dos alas adversários. A energia do lateral foi crucial para manter a pressão alta.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai - 6,5/10

    Szoboszlai cumpriu seu papel no meio-campo, mas infelizmente agravou uma lesão que já tinha. O húngaro precisou deixar o campo aos 32 minutos.

    Alexis Mac Allister - 8,5/10

    Mac Allister foi o principal articulador no meio-campo e ditou o ritmo com maestria diante de uma defesa fechada. O argentino recebeu cartão amarelo aos 53 minutos, mas seguiu controlando o jogo sem dificuldades.

    Florian Wirtz - 8,5/10

    Wirtz foi o centro criativo da equipe, encontrando espaços constantemente. A inteligência do alemão foi recompensada com uma assistência precisa para o gol de empate.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Bradley Barcola: 8/10

    Barcola foi uma ameaça constante, usando a velocidade para dificultar a vida da defesa desfalcada. Apesar de receber um cartão amarelo aos 31 minutos, o ponta deu uma assistência inteligente de cabeça para o gol da vitória.

    Victor Munoz: 8/10

    Munoz apareceu quando mais importava e marcou o gol de empate aos 62 minutos com uma finalização de pé esquerdo primorosa. A movimentação inteligente do espanhol mudou completamente o panorama da partida.

    Alexander Isak: 8/10

    Isak comandou o ataque com grande inteligência. O gol da vitória, marcado pelo atacante aos 70 minutos, foi uma aula de posicionamento e confirmou mais uma vez seu desempenho notável como artilheiro contra esse adversário específico.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-LIVERPOOLAFP

    Reservas e técnico

    Trey Nyoni - 6,5/10

    Entrou aos 32 minutos no lugar de Szoboszlai, que estava lesionado, e mostrou maturidade impressionante com a bola nos pés.

    Jeremie Frimpong - sem nota

    Frimpong entrou no intervalo para dar amplitude ao ataque, mas infelizmente precisou sair por lesão apenas seis minutos depois.

    Rio Ngumoha - 7,5/10

    Ngumoha substituiu Frimpong aos 52 minutos e começou a criar problemas imediatamente. Sua arrancada direta e explosiva em um contra-ataque no fim dos acréscimos levou Vitaly Janelt a cometer uma falta antidesportiva, que rendeu ao capitão do Brentford o segundo cartão amarelo e a expulsão.

    Joseph Gomez - sem nota

    Gomez entrou aos 79 minutos para ajudar a dar segurança à defesa.

    Lewis Koumas - sem nota

    Koumas entrou aos 79 minutos junto com Gomez para renovar a intensidade da pressão.

    Andoni Iraola - 8,5/10

    Iraola merece muitos elogios pela forma como conduziu a equipe durante a partida. O treinador reorganizou o time com eficiência após o cartão vermelho e, apesar das lesões inesperadas, suas mudanças táticas ousadas levaram diretamente à virada.

Próximas partidas
LIV

LIV

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

VIL

VIL

HUL

HUL

Premier League

25 de out. de 2026

BRE

BRE