Notas dos jogadores do Liverpool contra o Brentford: Mo Salah se despede com uma assistência sublime, enquanto os Reds garantem a classificação para a Liga dos Campeões com um empate na última rodada

Como era de se esperar, Salah deu tudo de si para aumentar sua impressionante marca de 257 gols pelo Liverpool, mas não foi possível: o atacante, que está de saída, viu sua melhor tentativa, em uma cobrança de falta na entrada da área, acertar a trave.
No entanto, Salah conseguiu sua 93ª assistência pelo Liverpool com um cruzamento espetacular de fora do pé, que permitiu a Curtis Jones abrir o placar pouco antes da marca de uma hora de jogo.
O Brentford empatou com um cabeceio à queima-roupa de Kevin Schade, mas isso pouco importou para os anfitriões, já que um ponto ainda era suficiente para garantir a classificação para a Liga dos Campeões ao terminarem em quinto lugar.
Abaixo, o GOAL atribui notas a todos os jogadores do Liverpool em campo em Anfield, enquanto Salah e Andy Robertson encerraram suas memoráveis carreiras em Merseyside...