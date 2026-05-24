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Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Notas dos jogadores do Liverpool contra o Brentford: Mo Salah se despede com uma assistência sublime, enquanto os Reds garantem a classificação para a Liga dos Campeões com um empate na última rodada

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Liverpool
M. Salah
Premier League
Especiais e Opinião
Liverpool x Brentford

Com os olhos marejados, Mohamed Salah se despediu com emoção de Anfield após assumir sozinho o recorde de assistências do Liverpool na Premier League, no empate de 1 a 1 contra o Brentford, no domingo, em Anfield. Apesar das especulações sobre se Arne Slot tiraria o “Rei Egípcio” do time após receber mais críticas indiretas de Salah após a derrota da semana passada para o Aston Villa, o jogador de 33 anos foi titular na ala direita, posição que conquistou desde que chegou da Roma em 2017.

Como era de se esperar, Salah deu tudo de si para aumentar sua impressionante marca de 257 gols pelo Liverpool, mas não foi possível: o atacante, que está de saída, viu sua melhor tentativa, em uma cobrança de falta na entrada da área, acertar a trave.

No entanto, Salah conseguiu sua 93ª assistência pelo Liverpool com um cruzamento espetacular de fora do pé, que permitiu a Curtis Jones abrir o placar pouco antes da marca de uma hora de jogo.

O Brentford empatou com um cabeceio à queima-roupa de Kevin Schade, mas isso pouco importou para os anfitriões, já que um ponto ainda era suficiente para garantir a classificação para a Liga dos Campeões ao terminarem em quinto lugar.

Abaixo, o GOAL atribui notas a todos os jogadores do Liverpool em campo em Anfield, enquanto Salah e Andy Robertson encerraram suas memoráveis carreiras em Merseyside...

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (6/10):

    No que pode ter sido sua última partida em Anfield como jogador do Liverpool, o brasileiro fez uma defesa sensacional e decisiva na cara do gol contra Schade pouco antes do intervalo. No entanto, ele não teve como impedir que o Brentford empatasse.

    Curtis Jones (7/10):

    Mais uma vez atuou fora de posição, na lateral-direita, mas mais uma vez fez um ótimo trabalho. Esteve fortemente envolvido nos melhores ataques do Liverpool no primeiro tempo e, em seguida, fez o gol decisivo com uma arrancada na hora certa para converter o cruzamento sublime de Salah. É uma pena que o cruzamento para o cabeceio de Schade tenha saído de suas costas, mas isso serviu como um lembrete oportuno da qualidade de Jones antes de sua possível saída no meio do ano.

    Ibrahima Konaté (5/10):

    O francês foi muito forte no jogo aéreo e também preciso nos passes. No entanto, recebeu um cartão bobo por uma falta desajeitada, típica do Konate, cujo contrato está por renovar.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Uma atuação tipicamente dominante do holandês, mas ele sem dúvida ficará profundamente decepcionado pelo fato de o Liverpool ter mais uma vez falhado em manter o gol invicto.

    Andy Robertson (6/10):

    Escolhido à frente de Kerkez em seu último jogo pelo Liverpool, foi sólido, embora sem brilho. Deixou Schade passar por ele no gol de empate, mas não foi o único pego de surpresa pelo cruzamento desviado e — assim como seu bom amigo Salah — o escocês recebeu uma ovação de pé totalmente merecida ao sair de campo.

    • Publicidade
  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Um dos jogadores mais ativos do Liverpool, Gravenberch fez algumas boas investidas no primeiro tempo e também esteve perto de marcar com um bom chute de longa distância.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Jogou com muita energia, mas esta foi mais uma atuação preocupantemente ineficaz na maior parte do tempo, e sua frustração ficou evidente na entrada violenta em Igor Thiago, que lhe rendeu um cartão amarelo nos acréscimos.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Correr muito, como sempre, e também encontrou Gakpo na área com um cruzamento fantástico que merecia um gol, além de, mais tarde, criar uma grande chance para Wirtz. De forma alguma espetacular, mas é difícil criticar o único candidato real ao prêmio de melhor jogador da temporada do Liverpool.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    Jogou como se estivesse determinado a se despedir com um gol e teve a infelicidade de ver uma fantástica cobrança de falta no primeiro tempo acertar a trave, com Kelleher completamente batido. O passe para o gol de Jones foi clássico de Salah e o colocou à frente de Steven Gerrard no topo da lista de assistências do Liverpool na Premier League.

    Cody Gakpo (6/10):

    Criou algumas chances para seus companheiros de ataque, e foi o holandês quem lançou Salah para dar assistência a Jones no primeiro gol — mas Gakpo ficará frustrado por sua cabeçada livre, após cruzamento de Szoboszlai, ter acertado um zagueiro do Brentford.

    Rio Ngumoha (7/10):

    O destemido adolescente enfrentou seu marcador em todas as oportunidades e quase abriu o placar com um chute com efeito fantástico que passou por um fio de linha.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    Reservas e técnico

    Florian Wirtz (6/10):

    O alemão, já recuperado, substituiu Ngumoha a menos de 20 minutos do fim e, embora inicialmente parecesse um pouco lento, Wirtz só não marcou o gol da vitória por causa de uma defesa brilhante de Kelleher nos segundos finais.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Assumiu a ala direita no lugar de Salah aos 74 minutos, mas não causou grande impacto.

    Trey Nyoni (N/A):

    Substituiu Gravenberch no meio-campo apenas nos últimos 10 minutos.

    Milos Kerkez (N/A):

    Entrou no lugar de Robertson aos 83 minutos.

    Joe Gomez (N/A):

    Substituiu Konate no final da partida.

    Arne Slot (5/10):

    Resistiu à tentação de deixar Salah no banco por causa de sua última explosão e foi recompensado com uma assistência. Ngumoha também teve um bom desempenho em sua última partida como titular, mas Slot tem muito trabalho pela frente neste verão para consertar sua defesa desastrosa.