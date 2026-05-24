Notas dos jogadores do Liverpool contra o Brentford: Mo Salah se despede com uma assistência sublime, enquanto os Reds garantem a classificação para a Liga dos Campeões com um empate na última rodada

Alisson Becker (6/10):

No que pode ter sido sua última partida em Anfield como jogador do Liverpool, o brasileiro fez uma defesa sensacional e decisiva na cara do gol contra Schade pouco antes do intervalo. No entanto, ele não teve como impedir que o Brentford empatasse.

Curtis Jones (7/10):

Mais uma vez atuou fora de posição, na lateral-direita, mas mais uma vez fez um ótimo trabalho. Esteve fortemente envolvido nos melhores ataques do Liverpool no primeiro tempo e, em seguida, fez o gol decisivo com uma arrancada na hora certa para converter o cruzamento sublime de Salah. É uma pena que o cruzamento para o cabeceio de Schade tenha saído de suas costas, mas isso serviu como um lembrete oportuno da qualidade de Jones antes de sua possível saída no meio do ano.

Ibrahima Konaté (5/10):

O francês foi muito forte no jogo aéreo e também preciso nos passes. No entanto, recebeu um cartão bobo por uma falta desajeitada, típica do Konate, cujo contrato está por renovar.

Virgil van Dijk (6/10):

Uma atuação tipicamente dominante do holandês, mas ele sem dúvida ficará profundamente decepcionado pelo fato de o Liverpool ter mais uma vez falhado em manter o gol invicto.

Andy Robertson (6/10):

Escolhido à frente de Kerkez em seu último jogo pelo Liverpool, foi sólido, embora sem brilho. Deixou Schade passar por ele no gol de empate, mas não foi o único pego de surpresa pelo cruzamento desviado e — assim como seu bom amigo Salah — o escocês recebeu uma ovação de pé totalmente merecida ao sair de campo.