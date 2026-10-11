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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Inter Miami contra o DC United: Luis Suarez e Lionel Messi desmontam os visitantes em goleada por quatro gols

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Inter Miami CF
L. Messi
Especiais e Opinião
Inter Miami CF x DC United
DC United
Major League Soccer
L. Suarez

O Inter Miami produziu uma aula de eficiência ofensiva para derrotar o DC United por 4 a 0 no Nu Stadium, liderado pelos dois gols de Luis Suarez e Lionel Messi. A vitória consolida as ambições do Miami na pós-temporada, com sua dupla lendária dando contribuições significativas ao longo da partida.

O Inter Miami deu uma aula tática em transição, explorando sem piedade a linha alta do DC United para garantir uma vitória convincente por 4 a 0. O tom foi definido logo aos três minutos, quando Suarez aproveitou um passe de German Berterame. Embora os visitantes tenham tentado manter um alto volume de pressão, a superior segurança técnica do Miami no terço médio permitiu que a equipe superasse a pressão inicial, levando ao segundo gol de Suarez antes do intervalo, que efetivamente acabou com a resistência dos visitantes.

O segundo tempo se transformou no show de Messi, já que o maestro argentino aproveitou os espaços verticais cada vez maiores. Marcando apenas dois minutos após o reinício, depois de uma tabela com Suarez, Messi depois fez o quarto gol na marca de uma hora de jogo após ser acionado por Rodrigo De Paul.

Defensivamente, o Miami seguiu compacto, limitando o DC United a apenas duas finalizações no alvo, apesar de os visitantes ocasionalmente encontrarem algum espaço pelos lados.

GOAL dá notas aos jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair - 7/10:

    Uma noite relativamente tranquila para o goleiro, mas ele se manteve concentrado para garantir o jogo sem sofrer gols. Fez 2 defesas e mostrou bom comando da área durante os breves momentos de pressão aérea do DC United. Sua distribuição ajudou a iniciar as jogadas que levaram ao domínio de posse de bola do Miami.

    Gonzalo Lujan - 7/10:

    Lujan foi disciplinado no posicionamento e raramente foi pego desprevenido pelas ultrapassagens do DC United. Embora tenha sido menos aventureiro no ataque do que Reguilon, sua solidez defensiva foi um componente-chave do jogo sem sofrer gols da equipe.

    Casemiro - 8/10:

    Escalado no coração da defesa, o veterano usou sua leitura de jogo de elite para interceptar passes verticais perigosos. Ele atuou como o principal responsável por fazer a bola sair de trás, mantendo um alto índice de acerto nos passes e oferecendo a estabilidade estrutural necessária para os atacantes circularem com liberdade.

    Micael - 7/10:

    Uma atuação sólida ao lado de Casemiro. Foi dominante fisicamente nos duelos individuais e garantiu que a linha defensiva se mantivesse compacta. Seu posicionamento limitou os atacantes do DC United a finalizações de baixa probabilidade antes de ser substituído aos 70 minutos.

    Sergi Reguilon - 7/10:

    Reguilon deu excelente amplitude pelo lado esquerdo, servindo como uma válvula de escape vital quando o jogo ficava congestionado por dentro. Cumpriu bem suas tarefas defensivas antes de ser substituído aos 78 minutos, garantindo que os visitantes encontrassem pouco espaço pelo seu lado do campo.

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul - 8/10:

    O motor do meio-campo do Miami. A intensidade de De Paul foi excepcional, oferecendo a cobertura defensiva que permitiu ao trio de ataque permanecer mais adiantado. Ele coroou uma atuação incansável ao dar a assistência para o segundo gol de Messi aos 60 minutos, antes de ser substituído no fim.

    David Ayala - 7/10:

    Ayala teve papel vital na pressão inicial, quebrando o ritmo do DC United. Ele fez a bola circular com rapidez e eficiência, garantindo que a transição da defesa para o ataque fosse fluida. Foi substituído aos 70 minutos após uma atuação de muita intensidade.

    Matias Galarza - 7/10:

    Galarza fez a ligação entre o meio-campo mais recuado e o ataque. Sua capacidade de atuar nos meio-espaços dificultou que o DC United acompanhasse sua movimentação, e ele foi fundamental para manter os 62% de posse de bola que o Miami teve.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Ataque

    Lionel Messi - 9/10:

    Messi segue sendo o fator de desequilíbrio definitivo. Depois de um primeiro tempo mais discreto, ele explodiu no jogo após o intervalo, marcando aos 47 e aos 60 minutos. Sua presença em campo abriu espaços para todos os outros, e sua assistência secundária no segundo gol mostrou sua visão incomparável.

    Luis Suarez - 9/10:

    Uma atuação de gala do uruguaio. Suarez foi letal, marcando aos 3 e aos 39 minutos para deixar Miami em total controle. Sua inteligência ficou ainda mais evidente com a assistência para o primeiro gol de Messi, aos 47 minutos. Ele provou que seu faro de gol segue afiado, liderando o ataque com enorme inteligência tática.

    German Berterame - 8/10:

    Embora não tenha deixado o dele, a contribuição de Berterame foi vital. Ele deu as assistências para os dois gols de Suarez no primeiro tempo, mostrando grande altruísmo e precisão no terço final. Sua movimentação sem a bola causou problemas constantes aos laterais do DC United.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Reservas e técnico

    Riquelme Fillipi - 6/10:

    Entrou aos 61 minutos no lugar de Suarez. Manteve a intensidade em alta e ofereceu uma nova ameaça contra uma defesa já cansada, embora o ritmo do jogo tenha diminuído quando ele entrou.

    Telasco Segovia - 6/10:

    Foi acionado aos 70 minutos no lugar de Ayala. Ajudou a administrar o jogo com passes seguros e manteve a estrutura do meio-campo.

    Maximiliano Falcon - 6/10:

    Substituiu Micael aos 70 minutos e entrou no sistema defensivo sem qualquer problema, garantindo que o jogo sem sofrer gols fosse mantido.

    Alexander Shaw - sem nota:

    Entrou aos 78 minutos. Não teve tempo suficiente para impactar significativamente a partida.

    Ian Fray - sem nota:

    Uma mudança tática tardia aos 78 minutos. Seguro em sua breve participação.

    Kily Gonzalez - 9/10:

    O técnico acertou em cheio na tática. Ao permitir que o DC United tivesse parte da posse de bola em áreas sem perigo, criou o espaço nas costas da defesa para Suarez e Messi explorarem. Seu time parecia bem treinado, equilibrado e letal em todas as fases do jogo.

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