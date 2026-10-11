O Inter Miami deu uma aula tática em transição, explorando sem piedade a linha alta do DC United para garantir uma vitória convincente por 4 a 0. O tom foi definido logo aos três minutos, quando Suarez aproveitou um passe de German Berterame. Embora os visitantes tenham tentado manter um alto volume de pressão, a superior segurança técnica do Miami no terço médio permitiu que a equipe superasse a pressão inicial, levando ao segundo gol de Suarez antes do intervalo, que efetivamente acabou com a resistência dos visitantes.

O segundo tempo se transformou no show de Messi, já que o maestro argentino aproveitou os espaços verticais cada vez maiores. Marcando apenas dois minutos após o reinício, depois de uma tabela com Suarez, Messi depois fez o quarto gol na marca de uma hora de jogo após ser acionado por Rodrigo De Paul.

Defensivamente, o Miami seguiu compacto, limitando o DC United a apenas duas finalizações no alvo, apesar de os visitantes ocasionalmente encontrarem algum espaço pelos lados.

GOAL dá notas aos jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...