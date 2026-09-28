A estrutura tática do Inter Miami foi colocada à prova ao máximo em um confronto pegado, que viu sua solidez defensiva ruir nos momentos finais. Atuando em um sistema 3-4-3 pensado para facilitar a liberdade criativa de Messi, os Herons tiveram dificuldade para manter a igualdade diante da pressão incansável do Columbus Crew. Apesar de ter 56% de posse de bola, o Miami conseguiu apenas três finalizações no alvo.

A partida mudou por causa de uma série de lapsos disciplinares e da fragilidade defensiva no fim. Enquanto Messi marcou o gol de empate aos 33 minutos para anular o pênalti inicial de Josef Martinez, o Miami não conseguiu sustentar a pressão.

A entrada de Morales se mostrou desastrosa, já que sua rápida expulsão por dois cartões amarelos deixou os visitantes com dez homens aos 90+6 minutos. Essa desvantagem numérica foi imediatamente explorada por Jamal Thiare, que desferiu o golpe fatal no nono minuto dos acréscimos para selar o destino do Miami.