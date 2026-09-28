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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Inter Miami contra o Columbus Crew: a magia de Lionel Messi não foi suficiente, e o cartão vermelho de Santiago Morales se mostrou custoso

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L. Messi
Inter Miami CF
Columbus Crew x Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer

O brilho de Lionel Messi foi anulado, já que o Inter Miami sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Columbus Crew no ScottsMiracle-Gro Field. Um colapso no fim, pontuado pela expulsão de Santiago Morales, permitiu aos donos da casa arrancar os três pontos nos acréscimos.

A estrutura tática do Inter Miami foi colocada à prova ao máximo em um confronto pegado, que viu sua solidez defensiva ruir nos momentos finais. Atuando em um sistema 3-4-3 pensado para facilitar a liberdade criativa de Messi, os Herons tiveram dificuldade para manter a igualdade diante da pressão incansável do Columbus Crew. Apesar de ter 56% de posse de bola, o Miami conseguiu apenas três finalizações no alvo.

A partida mudou por causa de uma série de lapsos disciplinares e da fragilidade defensiva no fim. Enquanto Messi marcou o gol de empate aos 33 minutos para anular o pênalti inicial de Josef Martinez, o Miami não conseguiu sustentar a pressão.

A entrada de Morales se mostrou desastrosa, já que sua rápida expulsão por dois cartões amarelos deixou os visitantes com dez homens aos 90+6 minutos. Essa desvantagem numérica foi imediatamente explorada por Jamal Thiare, que desferiu o golpe fatal no nono minuto dos acréscimos para selar o destino do Miami.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Rocco Rios Novo - 6/10:

    O goleiro fez quatro defesas para manter o Miami no jogo, mostrando bons reflexos contra um time do Columbus que registrou seis finalizações no alvo. Ele nada pôde fazer para evitar o pênalti no primeiro tempo e acabou sendo vencido por uma finalização clínica de curta distância nos acréscimos finais.

    Gonzalo Lujan - 5/10:

    Uma noite difícil para o defensor, que teve problemas com a movimentação da linha de frente do Columbus. Ele recebeu cartão amarelo aos 92 minutos, quando a pressão aumentava, e fez parte de uma linha de três defensores que acabou cedendo durante os dez minutos de acréscimos.

    Casemiro - 4/10:

    Atuando fora de sua posição natural, o veterano teve uma atuação decepcionante. Faltou a ele a mobilidade necessária para acompanhar as infiltrações no sistema 3-4-3 e ele foi alvo constante do ataque do Columbus.

    Micael - 6/10:

    O mais seguro entre os zagueiros titulares, Micael registrou vários cortes vitais.

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    Meio-campo

    Facundo Mura - 6/10:

    Atuando como ala, Mura deu boa amplitude e foi aplicado em suas funções defensivas até ser substituído aos 71 minutos. Ele recebeu um cartão amarelo por uma falta tática.

    Yannick Bright - 5/10:

    Bright teve dificuldades para exercer influência no meio-campo e recebeu um cartão amarelo aos 40 minutos. Ele também cometeu um pênalti que levou à penalidade aos 28 minutos

    Rodrigo De Paul - 6/10:

    O argentino trabalhou duro para fazer a ligação entre defesa e ataque, embora tenha faltado seu brilho criativo habitual.

    Sergio Reguilon - 5/10:

    Reguilon ofereceu uma opção pela esquerda, mas foi substituído aos 86 minutos em meio a um período de ânimos exaltados. Seus cruzamentos pelas laterais foram inconsistentes, e ele teve dificuldade para acompanhar as ultrapassagens de Mohamed Farsi.

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    Ataque

    Lionel Messi - 7/10:

    Mais uma vez, o grande destaque do Inter Miami. Messi finalizou com precisão a sua chance aos 33 minutos para empatar o jogo, mostrando sua qualidade duradoura apesar da falta geral de produção ofensiva de Miami.

    Luis Suarez - 6/10:

    Uma noite discreta para o atacante veterano, que muitas vezes ficou isolado. Ele não conseguiu registrar uma finalização no alvo, embora seu trabalho de pivô tenha permitido que Messi encontrasse espaços entre as linhas durante o primeiro tempo.

    Daniel Pinter - 5/10:

    Pinter teve dificuldades para se envolver no terço final e ficou em grande parte à margem das ações.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Reservas e treinador

    David Ayala - 6/10:

    Acionado aos 40 minutos no lugar do lesionado Bright, Ayala deu mais estabilidade ao meio-campo e ajudou o Miami a manter 56% de posse de bola, embora tenha faltado o passe final para quebrar o empate.

    Riquelme Fillipi - 5/10:

    Entrou aos 71 minutos, mas não conseguiu causar impacto significativo pelo lado do campo, à medida que o jogo ficava cada vez mais truncado pelas faltas.

    Santiago Morales - 2/10:

    Uma participação desastrosa. Entrando em campo aos 86 minutos, ele recebeu um cartão amarelo aos 93 minutos e um segundo amarelo apenas três minutos depois. Seu cartão vermelho deixou o Miami com um jogador a menos, contribuindo diretamente para o colapso no fim.

    Ezequiel Abadia-Reda - N/A:

    Acionado aos 86 minutos, teve pouco tempo em campo para receber uma nota justa.

    Kily Gonzalez - 5/10:

    O sistema 3-4-3 do treinador controlou a bola, mas teve pouca penetração, resultando em apenas três finalizações no alvo. A decisão de colocar Morales em campo saiu pela culatra de forma espetacular, e a equipe pareceu taticamente desorganizada após o cartão vermelho.

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