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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores do Crystal Palace contra o Lyon: gols de Daichi Kamada e Yeremy Pino não bastam em derrota apertada na Liga Europa

Crystal Palace
Liga Europa
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Lyon x Crystal Palace
Lyon

O Crystal Palace perdeu por 3 a 2 para o Lyon em um duelo eletrizante pela Liga Europa, no Groupama Stadium. Apesar da reação no segundo tempo, com gols de Yeremy Pino e Daichi Kamada, o time inglês não conseguiu reverter a desvantagem de três gols.

A visita do Crystal Palace ao estádio Groupama foi marcada por dois tempos taticamente distintos. Nos primeiros 45 minutos, o Palace teve dificuldades para lidar com o fluido esquema 4-3-1-2 do Lyon, e Corentin Tolisso abriu o placar logo aos oito minutos. A estrutura defensiva voltou a falhar nos acréscimos da primeira etapa, quando Ernest Nuamah ampliou a vantagem dos donos da casa, deixando a equipe do sul de Londres em uma situação difícil no intervalo.

O segundo tempo teve uma mudança significativa de ritmo após ajustes táticos feitos pela comissão técnica. Yeremy Pino reacendeu as esperanças de uma virada pouco depois do reinício, aproveitando uma assistência de Adam Wharton. No entanto, quando o Palace parecia prestes a assumir o controle, Pavel Sulc marcou o terceiro gol do Lyon aos 76 minutos. Um gol de Daichi Kamada, que saiu do banco, garantiu um fim de jogo emocionante, mas o Lyon resistiu para conquistar os três pontos. O Palace, por sua vez, ficou com as falhas defensivas que comprometeram sua produção ofensiva.

GOAL dá notas aos jogadores do Crystal Palace pela atuação no Parc Olympique Lyonnais.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Goleiro e defesa

    Walter Benitez - 5/10

    Foi uma noite difícil para o goleiro, que sofreu três gols em cinco finalizações no alvo. Embora pouco pudesse fazer diante da precisão do chute de Tolisso no início da partida, a organização defensiva à sua frente no gol de Nuamah o deixou exposto. Terminou o jogo com apenas uma defesa e teve dificuldades para se impor durante os períodos de pressão constante do Lyon.

    Chris Richards - 6/10

    Escalado à direita da linha de três zagueiros, Richards teve uma noite movimentada ao acompanhar a movimentação difícil de marcar do ataque do Lyon. Foi relativamente seguro com a bola, mas estava fora de posição na transição que resultou no terceiro gol do Lyon. Foi substituído aos 83 minutos, enquanto o Crystal Palace buscava reagir.

    Axel Disasi - 5/10

    O jogador central da defesa teve dificuldades para conter as investidas do Lyon pelo meio. Disasi muitas vezes pareceu isolado diante da velocidade de Nuamah e teve dificuldades para manter a linha defensiva adiantada, o que contribuiu para os espaços explorados pelo Lyon em seus gols no primeiro tempo.

    Jaka Canvot - 6/10

    O jovem defensor mostrou lampejos de sua habilidade com a bola nos pés, mas foi exigido fisicamente pelo experiente ataque do Lyon. Embora tenha mantido a calma sob pressão, a falta de entrosamento da linha de três zagueiros no primeiro tempo tornou a partida europeia desafiadora.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Meio-campo

    Tyrick Mitchell: 6/10

    Mitchell mostrou a disposição habitual pelo lado esquerdo. Cumpriu com atenção suas tarefas defensivas e tentou dar amplitude ao jogo, mas seus passes decisivos não tiveram a precisão necessária para superar a resistente defesa do Lyon até os minutos finais da partida.

    Adam Wharton: 7/10

    Wharton voltou a ditar o ritmo do Palace. Deu a assistência decisiva para o gol de Yeremy Pino aos 50 minutos, com um passe em profundidade inteligente que superou o meio-campo do Lyon. Sua capacidade de fazer a bola avançar foi um dos poucos pontos positivos em um primeiro tempo difícil.

    Quinten Timber: 6/10

    Timber trabalhou incansavelmente em uma função mais avançada, tentando ligar o meio-campo ao único atacante. Embora sua dedicação fosse inquestionável, teve dificuldade para encontrar chances claras diante da disciplinada defesa do Lyon antes de ser substituído aos 86 minutos.

    Oscar Mingueza: 6/10

    Em uma função híbrida entre os quatro jogadores do meio-campo, Mingueza deu flexibilidade tática à equipe, mas teve dificuldade para exercer influência decisiva na partida. Ajudou a manter a posse de bola no terço central do campo, mas saiu aos 75 minutos para dar lugar a opções mais ofensivas.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Ataque

    Yeremy Pino - 7/10

    Pino foi uma ameaça constante entre as linhas e deu esperança ao Crystal Palace com um gol bem finalizado no início do segundo tempo. Recebeu cartão amarelo aos 57 minutos, em um período de jogo mais ríspido, e saiu aos 75, após uma atuação intensa que incomodou os donos da casa.

    Ismaila Sarr - 5/10

    Atuando como ala no esquema 3-4-2-1, uma função pouco habitual para ele, Sarr teve dificuldade para equilibrar as responsabilidades defensivas com sua vocação ofensiva. Recebeu cartão amarelo aos 36 minutos por uma entrada fora de tempo e acabou substituído aos 62 para dar mais equilíbrio tático à equipe.

    Jorgen Strand Larsen - 5/10

    Foi uma noite frustrante para o atacante, que passou boa parte do primeiro tempo isolado e recebeu poucas bolas em boas condições. Teve dificuldade para segurar a bola diante dos zagueiros fisicamente fortes do Lyon e foi substituído por Eddie Nketiah pouco depois dos 60 minutos.

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  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Reservas e técnico

    Daichi Kamada - 7/10

    Kamada entrou aos 62 minutos e causou impacto imediato. Marcou aos 81 para deixar os minutos finais tensos, mostrando ótima percepção para encontrar espaço na área. Sua qualidade técnica melhorou significativamente a fluidez ofensiva do Crystal Palace.

    Eddie Nketiah - 6/10

    Entrou no lugar de Larsen aos 62 minutos e ofereceu uma ameaça diferente com suas movimentações nas costas da defesa. Embora não tenha marcado, sua presença ocupou os defensores do Lyon e abriu mais espaço para Kamada e Pino.

    Dario Osorio - 5/10

    Entrou aos 75 minutos, mas teve dificuldades para acompanhar o ritmo de uma partida muito intensa. Tocou pouco na bola enquanto o Lyon recuava para proteger a vantagem com uma linha defensiva baixa.

    Anan Khalaili - 5/10

    Entrou junto com Osorio para dar novo fôlego às pontas, mas a experiência do Lyon fez a diferença: a equipe administrou bem os minutos finais e limitou seu impacto.

    Dwight McNeil - sem nota

    Entrou apenas aos 86 minutos e não teve tempo suficiente para influenciar o resultado.

    Pierre Sage (técnico) - 6/10

    A organização inicial da equipe comandada por Sage foi superada com facilidade pelas movimentações dos meio-campistas do Lyon. No entanto, suas substituições no segundo tempo, especialmente a entrada de Kamada, mostraram sua capacidade tática e quase garantiram um ponto em uma situação difícil. A fragilidade defensiva segue sendo uma preocupação neste nível.

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