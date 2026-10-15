A visita do Crystal Palace ao estádio Groupama foi marcada por dois tempos taticamente distintos. Nos primeiros 45 minutos, o Palace teve dificuldades para lidar com o fluido esquema 4-3-1-2 do Lyon, e Corentin Tolisso abriu o placar logo aos oito minutos. A estrutura defensiva voltou a falhar nos acréscimos da primeira etapa, quando Ernest Nuamah ampliou a vantagem dos donos da casa, deixando a equipe do sul de Londres em uma situação difícil no intervalo.

O segundo tempo teve uma mudança significativa de ritmo após ajustes táticos feitos pela comissão técnica. Yeremy Pino reacendeu as esperanças de uma virada pouco depois do reinício, aproveitando uma assistência de Adam Wharton. No entanto, quando o Palace parecia prestes a assumir o controle, Pavel Sulc marcou o terceiro gol do Lyon aos 76 minutos. Um gol de Daichi Kamada, que saiu do banco, garantiu um fim de jogo emocionante, mas o Lyon resistiu para conquistar os três pontos. O Palace, por sua vez, ficou com as falhas defensivas que comprometeram sua produção ofensiva.

GOAL dá notas aos jogadores do Crystal Palace pela atuação no Parc Olympique Lyonnais.