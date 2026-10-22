O Crystal Palace mostrou grande resistência tática para conquistar um ponto na atmosfera intimidadora de Istambul. Após um primeiro tempo frustrante, no qual Wilfrid Ndidi colocou os donos da casa à frente nos acréscimos, a equipe voltou mais vertical.

A precisão nas finalizações de Pino e a força física de Mateta mudaram completamente o rumo da partida nos primeiros dez minutos após o intervalo. O Crystal Palace virou o placar ao explorar a linha defensiva adiantada do Besiktas.

O confronto, porém, seguiu caótico até o apito final. O Besiktas empatou com o reserva Jerome Olaitan aos 73 minutos, aproveitando uma breve falha do trio de zaga do Crystal Palace.

Apesar da expulsão de Umit Akdag, do Besiktas, na reta final, a equipe de Pierre Sage não conseguiu marcar o gol da vitória e deixou o Estádio Tupras com um ponto conquistado com dificuldade, que a mantém firme na disputa por uma vaga na fase eliminatória.

GOAL Os jogadores do Crystal Palace no Estádio Tupras...