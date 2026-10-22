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Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Crystal Palace contra o Besiktas: Yeremi Pino e Jean-Philippe Mateta impulsionam reação em Istambul em empate frenético

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Besiktas x Crystal Palace
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O Crystal Palace reagiu após sair para o intervalo em desvantagem e empatou por 2 a 2 com o Besiktas em um confronto intenso pela Liga Europa, no estádio Tupras. Gols de Yeremi Pino e Jean-Philippe Mateta no segundo tempo colocaram o Crystal Palace à frente por pouco tempo, antes que um gol de empate no fim definisse o resultado.

O Crystal Palace mostrou grande resistência tática para conquistar um ponto na atmosfera intimidadora de Istambul. Após um primeiro tempo frustrante, no qual Wilfrid Ndidi colocou os donos da casa à frente nos acréscimos, a equipe voltou mais vertical.

A precisão nas finalizações de Pino e a força física de Mateta mudaram completamente o rumo da partida nos primeiros dez minutos após o intervalo. O Crystal Palace virou o placar ao explorar a linha defensiva adiantada do Besiktas.

O confronto, porém, seguiu caótico até o apito final. O Besiktas empatou com o reserva Jerome Olaitan aos 73 minutos, aproveitando uma breve falha do trio de zaga do Crystal Palace.

Apesar da expulsão de Umit Akdag, do Besiktas, na reta final, a equipe de Pierre Sage não conseguiu marcar o gol da vitória e deixou o Estádio Tupras com um ponto conquistado com dificuldade, que a mantém firme na disputa por uma vaga na fase eliminatória.

GOAL Os jogadores do Crystal Palace no Estádio Tupras...

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Walter Benitez - 6/10:

    O goleiro teve uma noite movimentada e, apesar de sofrer dois gols, não teve culpa direta em nenhum deles. Dominou bem a área diante de uma sequência de escanteios, mas ficou desprotegido no gol que abriu o placar, marcado por Ndidi, e no empate de Olaitan.

    Chris Richards - 5/10:

    Noite difícil para o americano, que teve problemas para lidar com a intensidade da pressão do Besiktas. Não mostrou a segurança habitual com a bola nos pés e foi pego fora de posição na transição que resultou no empate dos mandantes nos minutos finais.

    Axel Disasi - 6/10:

    O francês deu força física ao trio de zaga, mas teve dificuldades em alguns momentos com a movimentação de Trossard. Foi importante pelo alto, vencendo várias disputas, embora seu posicionamento no segundo gol tenha deixado dúvidas.

    Jaydee Canvot - 7/10:

    Atuação segura do jovem. Leu o jogo com precisão, saindo da linha defensiva para interceptar jogadas, e pareceu o mais à vontade entre os defensores na saída de bola.

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    Meio-campo

    Anan Khalaily- 6/10:

    Deu a assistência para o gol de Pino aos 51 minutos, mostrando visão de jogo em espaços reduzidos. No entanto, teve dificuldades para se impor de forma consistente na partida.

    Adam Wharton - 7/10:

    Foi o responsável por ditar o ritmo no meio-campo do Palace. A capacidade de Wharton de escapar da marcação sob pressão e encontrar passes que faziam o time avançar foi fundamental para a reação do Palace no segundo tempo. Terminou a partida com um alto índice de acerto nos passes, apesar da pressão intensa.

    Daichi Kamada - 6/10:

    Atuou nos espaços entre o meio-campo e o ataque. Embora sua qualidade técnica tenha ficado evidente, em alguns momentos do primeiro tempo levou desvantagem física nas disputas no meio-campo.

    Tyrick Mitchell - 6/10:

    Mostrou a dedicação habitual pelo lado esquerdo. Cumpriu com atenção suas tarefas defensivas e tentou oferecer uma opção de passe no terço final, mas seus cruzamentos não tiveram a precisão necessária para superar a defesa turca com frequência.

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    Ataque

    Dwight McNeil - 5/10:

    Atuação discreta do ponta. Não conseguiu participar do jogo no terço final do campo nem dar a Mateta os passes de que ele precisava. Foi substituído por Ismaila Sarr pouco depois dos 60 minutos.

    Jean-Philippe Mateta - 7/10:

    Comandou o ataque com sua força física característica. Finalizou bem aos 55 minutos para colocar o Crystal Palace na frente, impondo-se fisicamente aos zagueiros do Besiktas. Foi substituído aos 61 minutos, quando Sage buscou renovar o fôlego da equipe.

    Yeremi Pino - 8/10:

    O destaque do Crystal Palace. Pino foi uma ameaça constante nos contra-ataques e mostrou enorme tranquilidade para concluir o passe de Khalaily aos 51 minutos. Recebeu um cartão amarelo mais cedo na partida, mas continuou sendo uma opção tática disciplinada até ser substituído.

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  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ismaila Sarr - 6/10:

    Entrou aos 61 minutos no lugar de McNeil. Sua velocidade obrigou o Besiktas a recuar, mas faltou o último passe para criar uma chance de marcar o gol da vitória.

    Jorgen Strand Larsen - 6/10:

    Entrou no lugar de Mateta para manter a presença física no ataque. Disputou bem as bolas aéreas, mas teve poucas chances de finalizar.

    Dario Osorio - 6/10:

    Substituiu Pino aos 72 minutos. Ajudou bastante na defesa enquanto o Palace tentava garantir o ponto após o empate.

    Eddie Nketiah - Sem nota:

    Entrou nos minutos finais no lugar de Strand Larsen. Não teve tempo suficiente para influenciar o placar.

    Pierre Sage - 7/10:

    Acertou nos ajustes feitos no intervalo, mudando o foco tático para explorar a linha defensiva adiantada do Besiktas. No entanto, ficará frustrado por sua equipe não ter conseguido segurar a vitória depois de abrir 2 a 1.

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