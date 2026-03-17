Chelsea PSG GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Notas dos jogadores do Chelsea contra o PSG: Os Blues sofrem a PIOR derrota de sempre na Liga dos Campeões, com erros de Mamadou Sarr e Moises Caicedo a acabarem com o sonho da recuperação

A campanha do Chelsea na Liga dos Campeões chegou ao fim de forma desanimadora após a derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na partida de volta das oitavas de final, resultando em um placar agregado de 8 a 2 ao longo dos 180 minutos de jogo. A derrota por diferença de gols é a mais pesada dos Blues em toda a sua história nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, igualando a goleada de 7 a 1 sofrida contra o Bayern de Munique em 2020.

O PSG abriu o placar naquela noite e ampliou a vantagem para quatro gols no total, com apenas seis minutos de jogo. O lateral-direito improvisado Mamadou Sarr não conseguiu controlar um passe longo lançado por trás da defesa do Chelsea pelo goleiro Matvey Safonov, permitindo que Khvicha Kvaratskhelia se antecipasse e chutasse para o fundo da rede, sem chances para Robert Sanchez.

Menos de 10 minutos depois, o PSG marcou novamente. Moises Caicedo perdeu a posse de bola no meio-campo central e os visitantes partiram em contra-ataque veloz, com Achraf Hakimi eventualmente recuando a bola para Bradley Barcola chutar no ângulo superior.

Kvaratskhelia colocou a bola na rede mais uma vez aos 30 minutos, mas o gol foi anulado por um impedimento tardio, antes de Barcola arrancar em velocidade para passar pela linha alta do Chelsea e chutar para fora. No final do primeiro tempo, Safonov fez duas belas defesas no outro lado do campo para impedir João Pedro e Cole Palmer, enquanto Sanchez defendeu um chute de Barcola após um contra-ataque rápido a partir do escanteio resultante.

Segundos depois de Liam Delap forçar mais uma defesa de Safonov, o PSG marcou novamente; Kvaratskhelia rolou a bola para Hakimi, que foi desarmado por Andrey Santos na entrada da área, mas a bola perdida caiu nos pés de Senny Mayulu, que mandou no ângulo superior.

O Chelsea teve que terminar a partida com 10 jogadores depois que Trevoh Chalobah foi retirado de maca devido a uma lesão, já que os anfitriões haviam esgotado as cinco substituições, mas o PSG diminuiu a intensidade e não houve acréscimos, poupando os anfitriões de mais sofrimento.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Fez algumas defesas decentes quando os atacantes do PSG avançaram a toda velocidade. Para ser justo, não teve muito o que fazer em relação a nenhum dos gols.

    Mamadou Sarr (3/10):

    Colocado por Rosenior na lateral direita, não sabia muito bem onde se posicionar. Não conseguiu afastar a bola, o que levou ao primeiro gol da segunda partida, e nunca se recuperou. Foi substituído no intervalo. Além do desempenho em Stamford Bridge, sua medalha de campeão da Copa Africana das Nações foi revogada, então foi uma noite bastante desastrosa para o jogador de 20 anos em várias frentes.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Não deu muito apoio a Sarr, estreante na Liga dos Campeões. Foi um alvo útil em jogadas ensaiadas de ataque, embora o Chelsea não tenha aproveitado a diferença de altura a seu favor. Saiu de maca devido a lesão.

    Jorrel Hato (5/10):

    Teve uma rara oportunidade de começar como zagueiro central, em vez de lateral-esquerdo. Um dos jogadores mais compostos do Chelsea, avançando para o campo adversário em algumas ocasiões.

    Marc Cucurella (4/10):

    Faltou-lhe a garra e a energia de sempre. Considerando a juventude do Chelsea, a equipe precisava desesperadamente da experiência do vencedor da Euro 2024 para guiá-la, mas ele estava tão perdido quanto qualquer outro em campo.

    Meio-campo

    Moises Caicedo (3/10):

    Foi dominado pelos meio-campistas mais técnicos do PSG e perdeu a posse de bola, o que levou ao segundo gol dos visitantes naquela noite. Terminou a partida como lateral-direito depois que Chalobah foi retirado de maca.

    Andrey Santos (3/10):

    Da mesma forma, não conseguiu chegar nem perto de seus adversários de vermelho. Um forte lembrete de quão longe o Chelsea está de poder enfrentar de igual para igual as melhores equipes da Europa que dominam a posse de bola.

    Cole Palmer (5/10):

    Deu alguns bons passes por trás da defesa do PSG no início, mas não conseguiu tomar as rédeas do jogo. Um dos três jogadores substituídos aos 30 minutos do segundo tempo. 

    Ataque

    Pedro Neto (4/10):

    Mostrou lampejos incrivelmente fugazes de qualidade, mas contra um time do PSG com essa capacidade ofensiva, é preciso uma ameaça mais constante do que isso para impressionar.

    João Pedro (5/10):

    Chegou a posições promissoras dentro e ao redor da área do PSG, mas não estava com o faro de gol. Foi substituído aos 60 minutos.

    Enzo Fernández (4/10):

    O problema com um jogador como Fernandez é que ele fica em segundo plano quando não marca gols ou dá assistências. Começando pela esquerda nesta partida, ele não conseguiu causar o impacto esperado. Também foi substituído após uma hora de jogo.

    Reservas e técnico

    Josh Acheampong (5/10):

    O único lateral-direito do Chelsea em plena forma entrou no intervalo no lugar de Sarr.

    Romeo Lavia (4/10):

    Entrou para reforçar o meio-campo. Não fez muita diferença, já que o PSG continuou a dominar.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Uma participação animada, mas infrutífera, saindo do banco.

    Liam Delap (5/10):

    Também foi bastante ativo no ataque, mas não conseguiu marcar.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Entrou para reforçar a defesa, com o Chelsea já perdendo por seis gols no placar agregado.

    Liam Rosenior (2/10):

    Escalou o time titular mais jovem da história do Chelsea para uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e essa confiança na juventude acabou se voltando contra ele. A decisão de escalar Sarr fora de posição, por si só, acabou com qualquer esperança de recuperação.

