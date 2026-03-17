Notas dos jogadores do Chelsea contra o PSG: Os Blues sofrem a PIOR derrota de sempre na Liga dos Campeões, com erros de Mamadou Sarr e Moises Caicedo a acabarem com o sonho da recuperação

O PSG abriu o placar naquela noite e ampliou a vantagem para quatro gols no total, com apenas seis minutos de jogo. O lateral-direito improvisado Mamadou Sarr não conseguiu controlar um passe longo lançado por trás da defesa do Chelsea pelo goleiro Matvey Safonov, permitindo que Khvicha Kvaratskhelia se antecipasse e chutasse para o fundo da rede, sem chances para Robert Sanchez.
Menos de 10 minutos depois, o PSG marcou novamente. Moises Caicedo perdeu a posse de bola no meio-campo central e os visitantes partiram em contra-ataque veloz, com Achraf Hakimi eventualmente recuando a bola para Bradley Barcola chutar no ângulo superior.
Kvaratskhelia colocou a bola na rede mais uma vez aos 30 minutos, mas o gol foi anulado por um impedimento tardio, antes de Barcola arrancar em velocidade para passar pela linha alta do Chelsea e chutar para fora. No final do primeiro tempo, Safonov fez duas belas defesas no outro lado do campo para impedir João Pedro e Cole Palmer, enquanto Sanchez defendeu um chute de Barcola após um contra-ataque rápido a partir do escanteio resultante.
Segundos depois de Liam Delap forçar mais uma defesa de Safonov, o PSG marcou novamente; Kvaratskhelia rolou a bola para Hakimi, que foi desarmado por Andrey Santos na entrada da área, mas a bola perdida caiu nos pés de Senny Mayulu, que mandou no ângulo superior.
O Chelsea teve que terminar a partida com 10 jogadores depois que Trevoh Chalobah foi retirado de maca devido a uma lesão, já que os anfitriões haviam esgotado as cinco substituições, mas o PSG diminuiu a intensidade e não houve acréscimos, poupando os anfitriões de mais sofrimento.
O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...