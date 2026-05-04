Notas dos jogadores do Chelsea contra o Nottingham Forest: Cole Palmer e Marc Cucurella apresentam atuações vergonhosas, enquanto o Blues, em péssima fase, passa por mais uma humilhação e vê suas esperanças de ficar entre os cinco primeiros irem por água abaixo

O Forest fez oito alterações na escalação para a segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa, na quinta-feira, o que tornava o Chelsea grande favorito à vitória; no entanto, os Blues ficaram atrás no placar logo aos 98 segundos, quando Taiwo Awoniyi cabeceou para o fundo da rede na trave oposta, após cruzamento de Dilane Bakwa.
Enzo Fernández acertou a trave enquanto o Chelsea buscava uma resposta imediata, mas acabou ficando 2 a 0 atrás antes dos 15 minutos, depois que Malo Gusto foi penalizado por puxar Awoniyi na área, e Igor Jesus não desperdiçou a cobrança de pênalti.
A equipe de Calum McFarlane teve uma oportunidade de ouro para diminuir a diferença logo no final do primeiro tempo, após uma terrível colisão de cabeças entre Zach Abbott e Jesse Derry que resultou em um pênalti a favor do Chelsea. No entanto, após uma interrupção de 12 minutos enquanto Derry, estreante na Premier League, recebia atendimento médico antes de ser retirado de maca, Palmer teve seu pênalti defendido por Matz Sels.
Mais sofrimento se seguiu após o intervalo, quando Awoniyi marcou seu segundo gol na partida depois que o substituto Morgan Gibbs-White passou pela defesa do Chelsea e serviu de bandeja para o camisa 9 do Forest empurrar para o gol.
João Pedro teve um possível gol de consolação anulado pelo VAR por impedimento, enquanto Palmer foi novamente frustrado por Sels, antes que o Chelsea finalmente quebrasse sua seca de gols de nove horas na liga nos acréscimos, quando Pedro produziu uma magnífica bicicleta que voou para o fundo da rede. O time permanece em nono lugar na tabela, no entanto, com suas esperanças de garantir qualquer tipo de participação em competições europeias por meio de sua posição final diminuindo.
