Palmer Fernandez Chelsea Forest
Tom Maston

Traduzido por

Notas dos jogadores do Chelsea contra o Nottingham Forest: Cole Palmer e Marc Cucurella apresentam atuações vergonhosas, enquanto o Blues, em péssima fase, passa por mais uma humilhação e vê suas esperanças de ficar entre os cinco primeiros irem por água abaixo

Chelsea x Nottingham Forest

As esperanças do Chelsea de terminar entre os cinco primeiros da Premier League foram frustradas na segunda-feira, após uma atuação vergonhosa na derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. Cole Palmer perdeu um pênalti, e a sequência de derrotas do time na liga chegou a seis jogos, o que significa que suas esperanças de garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada estão por um fio.

O Forest fez oito alterações na escalação para a segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa, na quinta-feira, o que tornava o Chelsea grande favorito à vitória; no entanto, os Blues ficaram atrás no placar logo aos 98 segundos, quando Taiwo Awoniyi cabeceou para o fundo da rede na trave oposta, após cruzamento de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández acertou a trave enquanto o Chelsea buscava uma resposta imediata, mas acabou ficando 2 a 0 atrás antes dos 15 minutos, depois que Malo Gusto foi penalizado por puxar Awoniyi na área, e Igor Jesus não desperdiçou a cobrança de pênalti.

A equipe de Calum McFarlane teve uma oportunidade de ouro para diminuir a diferença logo no final do primeiro tempo, após uma terrível colisão de cabeças entre Zach Abbott e Jesse Derry que resultou em um pênalti a favor do Chelsea. No entanto, após uma interrupção de 12 minutos enquanto Derry, estreante na Premier League, recebia atendimento médico antes de ser retirado de maca, Palmer teve seu pênalti defendido por Matz Sels.

Mais sofrimento se seguiu após o intervalo, quando Awoniyi marcou seu segundo gol na partida depois que o substituto Morgan Gibbs-White passou pela defesa do Chelsea e serviu de bandeja para o camisa 9 do Forest empurrar para o gol.

João Pedro teve um possível gol de consolação anulado pelo VAR por impedimento, enquanto Palmer foi novamente frustrado por Sels, antes que o Chelsea finalmente quebrasse sua seca de gols de nove horas na liga nos acréscimos, quando Pedro produziu uma magnífica bicicleta que voou para o fundo da rede. O time permanece em nono lugar na tabela, no entanto, com suas esperanças de garantir qualquer tipo de participação em competições europeias por meio de sua posição final diminuindo.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

    Goleiro e Defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Não teve muito o que fazer em relação aos gols do Forest, mas, fora isso, teve um desempenho razoável. Foi substituído devido a uma lesão na cabeça no meio do segundo tempo.

    Malo Gusto (3/10):

    Cometeu uma falta boba em Awoniyi, dando origem ao pênalti. Levava a bola para além da linha do meio-campo com frequência, mas depois não fazia muito com ela a partir daí, até que seu cruzamento resultou no gol de consolação de Pedro.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Perdeu Awoniyi nos dois gols do atacante do Forest. Fez algumas entradas decentes, mas, fora isso, esteve longe de seu melhor.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Parecia desajeitado diante dos movimentos inteligentes de Jesus e atrasava o ritmo quando estava com a posse de bola. Foi substituído por Colwill no intervalo.

    Marc Cucurella (2/10):

    Um dia terrível no trabalho. Foi deixado para trás por Bakwa, já que o ponta primeiro criou o primeiro gol de Awoniyi e depois deu o cruzamento que resultou no pênalti do Forest. O lateral-esquerdo do Chelsea parecia nervoso a partir daí e constantemente mandava a bola para fora do campo.

    Meio-campo

    Romeo Lavia (4/10):

    Com muita frequência, o Forest conseguia avançar por trás do meio-campo do Chelsea, em grande parte devido à falta de disciplina posicional de Lavia, enquanto com a bola ele não oferecia muito. Substituído antes da hora por Santos.

    Moises Caicedo (4/10):

    Não conseguiu controlar o meio-campo dos anfitriões e perdeu a marcação de Gibbs-White na jogada que resultou no terceiro gol do Forest.

    Enzo Fernández (5/10):

    Teve azar ao ver seu chute acertar a trave quando o placar estava 1 a 0, mas perdeu muito fôlego à medida que o jogo avançava.

    Ataque

    Cole Palmer (2/10):

    Um pênalti lamentável resumiu sua tarde. Ele chutou uma bola com efeito que passou rente à trave, mas, fora isso, seu desempenho foi péssimo. Seja por causa da forma física ou não, ele parece uma sombra do que já foi.

    João Pedro (4/10):

    Seu habitual excelente trabalho de retenção de bola não apareceu em lugar nenhum, e ele teve sorte de não receber um cartão por uma simulação desesperada no primeiro tempo. Passou para a esquerda após a lesão de Derry e não se saiu muito melhor, até que seu gol acrobático deu aos torcedores locais que ainda estavam no estádio algo para comemorar.

    Jesse Derry (5/10):

    Mostrou muita confiança em sua estreia na Premier League, após ser pego de surpresa na defesa algumas vezes no início da partida. Foi uma pena ter sido forçado a sair de campo com o que parecia ser uma lesão grave, após o lance do pênalti no final do primeiro tempo.

    Reservas e técnico

    Liam Delap (3/10):

    Entrou pelo Derry pouco antes do intervalo, mas foi neutralizado pela defesa do Forest. Recebeu cartão amarelo por reclamação, quando a frustração chegou ao auge.

    Levi Colwill (4/10):

    Fez sua tão esperada primeira aparição na temporada após uma lesão no ligamento cruzado anterior, mas parecia muito enferrujado.

    Andrey Santos (5/10):

    Entrou no lugar de Lavia, mas não ofereceu nada além de passes básicos no meio-campo.

    Filip Jorgensen (6/10):

    Substituiu o ensanguentado Sanchez no último quarto, mas nunca se destacou.

    Calum McFarlane (3/10):

    Compreensivelmente, manteve principalmente os jogadores que tiveram um ótimo desempenho na vitória na semifinal da FA Cup na última partida, mas sua equipe não parecia nada preparada para o que o Forest jogou contra eles. A falta de opções de ataque no banco significava que era improvável que ocorressem substituições capazes de mudar o jogo, mas ele mostrou pouco para inspirar sua equipe a se recuperar.

