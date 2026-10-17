O Chelsea conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium, com Neto fazendo a diferença. O primeiro tempo foi truncado, marcado mais pelo posicionamento tático e pelas disputas físicas do que por chances claras, e as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0. O time de Alonso manteve a paciência e apostou nos seus 53% de posse de bola para desgastar a defesa recuada e disciplinada do Everton, que, inicialmente, limitou o Chelsea a finalizações de baixa probabilidade.
O primeiro gol saiu logo após o reinício da partida, quando Neto marcou aos 46 minutos e mudou completamente o panorama a favor dos visitantes. Embora o Everton tenha tentado reagir, a organização defensiva do Chelsea se manteve firme e limitou os donos da casa a apenas 0,55 gol esperado (xG). Neto marcou novamente aos 90 minutos para definir a vitória e coroar uma atuação decisiva, que leva o Chelsea à quarta posição na tabela da Premier League.