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Adhe Makayasa
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Notas dos jogadores do Chelsea contra o Everton: Pedro Neto mostra precisão nas finalizações, e equipe de Xabi Alonso vence no Hill Dickinson Stadium

Player ratings
Everton x Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
P. Neto

Pedro Neto marcou duas vezes e garantiu ao Chelsea uma vitória fundamental por 2 a 0 sobre o Everton. A disciplina tática de Xabi Alonso abriu caminho para uma atuação dominante no segundo tempo em Merseyside.

O Chelsea conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium, com Neto fazendo a diferença. O primeiro tempo foi truncado, marcado mais pelo posicionamento tático e pelas disputas físicas do que por chances claras, e as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0. O time de Alonso manteve a paciência e apostou nos seus 53% de posse de bola para desgastar a defesa recuada e disciplinada do Everton, que, inicialmente, limitou o Chelsea a finalizações de baixa probabilidade.

O primeiro gol saiu logo após o reinício da partida, quando Neto marcou aos 46 minutos e mudou completamente o panorama a favor dos visitantes. Embora o Everton tenha tentado reagir, a organização defensiva do Chelsea se manteve firme e limitou os donos da casa a apenas 0,55 gol esperado (xG). Neto marcou novamente aos 90 minutos para definir a vitória e coroar uma atuação decisiva, que leva o Chelsea à quarta posição na tabela da Premier League.

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    Goleiro e defesa

    E. Martinez - 7/10:

    O goleiro argentino mostrou segurança durante toda a partida, embora raramente tenha sido exigido ao máximo. Não sofreu gols e jogou 75 minutos antes de ser substituído. Controlou bem sua área diante dos 17 cruzamentos do Everton, e seus passes ajudaram o Chelsea a superar a pressão inicial.

    L. Colwill - 7/10:

    Colwill mostrou segurança na linha defensiva e ajudou a equipe a permitir apenas cinco finalizações no alvo. Sua velocidade de recuperação foi fundamental para conter os contra-ataques do Everton. Também foi eficiente com a bola nos pés quando o Chelsea buscou construir as jogadas desde a defesa.

    J. Acheampong - 6/10:

    O jovem deu mostras de seu potencial, mas, em alguns momentos, teve dificuldades para lidar com a intensidade física da Premier League. Recebeu um cartão amarelo aos 32 minutos por uma entrada fora de tempo.

    J. Hato - 7/10:

    Hato teve uma atuação disciplinada e neutralizou, em grande parte, a ameaça do Everton pelos lados do campo. Manteve a disciplina tática até ser substituído nos acréscimos e ajudou a equipe a preservar sua organização diante da pressão nos minutos finais.

    M. Lacroix - 8/10:

    Presença imponente no centro da defesa, Lacroix foi fundamental para que a equipe não sofresse gols. Dominou as disputas pelo alto e liderou o trabalho defensivo, garantindo que a linha de defesa permanecesse compacta mesmo quando o Everton pressionou em busca do empate nos minutos finais.

  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    J. Henderson - 7/10:

    O veterano ofereceu a liderança e a disciplina posicional necessárias para um jogo difícil fora de casa. Henderson atuou como principal proteção à defesa, manteve a posse de bola em circulação e ajudou a equipe a lidar com as transições sem grandes dificuldades.

    M. Caicedo - 7/10:

    Com a braçadeira de capitão, Caicedo foi o motor do meio-campo do Chelsea. Cobriu muito espaço e atrapalhou o ritmo do Everton no terço central do campo, mas foi substituído no fim do 92º minuto para dar novo fôlego ao meio-campo nos segundos finais.

    M. Rogers - 6/10:

    Rogers se empenhou nas transições, mas teve dificuldade para superar as linhas defensivas fechadas do Everton. Recebeu cartão amarelo aos 34 minutos por uma falta tática e talvez tenha tido sorte de não receber uma punição mais severa do árbitro antes do intervalo.



  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    C. Palmer - 6/10:

    Foi uma tarde mais discreta do que o habitual para o principal armador do Chelsea. Palmer teve dificuldades para encontrar os espaços entre as linhas que costuma explorar e recebeu cartão amarelo aos 65 minutos.

    P. Neto - 9/10:

    Foi, sem dúvida, o melhor em campo. Neto mostrou grande capacidade de finalização: marcou poucos segundos após o início do segundo tempo para abrir o placar e garantiu a vitória com outro gol aos 90 minutos. Além dos dois gols, recebeu cartão amarelo aos 27 minutos e só saiu já nos acréscimos, após uma atuação de grande desgaste físico.

    J. Pedro - 7/10:

    Embora não tenha marcado, a movimentação de Pedro foi essencial para tirar os zagueiros do Everton de suas posições. Atuou bem como referência no ataque e trabalhou incansavelmente até ser substituído aos 92 minutos.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Reservas e técnico

    M. Penders - 6/10:

    Entrou no lugar de Martinez aos 75 minutos e não sofreu gols, mostrando segurança durante a pressão final do Everton.

    R. Lavia - sem nota:

    Entrou aos 92 minutos para reforçar o meio-campo.

    D. Welbeck - sem nota:

    Entrou por decisão tática aos 92 minutos.

    M. Palestra - sem nota:

    Entrou por decisão tática aos 92 minutos.

    G. Quenda - sem nota:

    Entrou aos 102 minutos para ajudar a segurar o resultado nos segundos finais.

    X. Alonso - 8/10:

    A conversa do treinador no intervalo claramente surtiu efeito, já que o Chelsea marcou logo após a retomada da partida. Sua decisão de manter Neto em campo apesar do cartão amarelo recebido no início deu muito certo, e a organização defensiva de sua equipe limitou o Everton a chances de pouca qualidade ao longo dos 90 minutos.

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