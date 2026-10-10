Notas dos jogadores do Chelsea contra o AFC Bournemouth: Jordan Henderson e Joao Pedro brilham em goleada de cinco gols

C. Palmer - 8/10

O principal articulador criativo da equipe, Palmer foi fundamental na blitz inicial. Ele deu uma assistência logo aos 2 minutos de jogo para Henderson marcar. Sua visão e o peso do passe foram excepcionais até ser substituído aos 88 minutos, encontrando constantemente espaços entre as linhas.

M. Rogers - 8/10

Rogers mostrou seu faro de gol ao marcar o segundo gol do Chelsea logo no 3º minuto de jogo. Sua energia no setor intermediário foi vital para vencer a batalha no meio-campo, e ele conectou bem as jogadas com os alas. Foi substituído no fim após uma atuação incansável.

J. Henderson - 9/10

Uma atuação de gala do veterano meio-campista. Henderson abriu o placar aos 2 minutos e mostrou grande fôlego na reta final para marcar seu segundo gol e o quinto do Chelsea aos 70 minutos. Ele também deu a assistência para o gol de Rogers, o que fez dele a figura central no início histórico do Chelsea.

M. Caicedo - 7/10

De volta ao time titular, Caicedo ofereceu a proteção defensiva necessária, permitindo que os jogadores mais criativos brilhassem. Foi eficiente com a bola e interrompeu vários contra-ataques do Bournemouth antes de ser substituído por Lavia aos 72 minutos para controlar sua carga de trabalho.

P. Chavarria - 8/10

Uma ameaça constante pelo lado do campo, os cruzamentos de Chavarria foram um dos destaques do segundo tempo. Ele deu a assistência para o segundo gol de Joao Pedro aos 67 minutos. Seu trabalho defensivo também foi igualmente impressionante, recompondo para garantir que o Chelsea raramente ficasse em inferioridade pelos lados.

P. Neto - 7/10

A velocidade de Neto foi uma ameaça constante para o Bournemouth. Ele deu a assistência para o primeiro gol de Joao Pedro logo após a volta do intervalo, aos 46 minutos. Sua objetividade obrigou os visitantes a defenderem mais recuados, embora às vezes tenha falhado no último passe antes de ser substituído aos 83 minutos.