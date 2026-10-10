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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Chelsea contra o AFC Bournemouth: Jordan Henderson e Joao Pedro brilham em goleada de cinco gols

Chelsea
Bournemouth
Chelsea x Bournemouth
Premier League

O Chelsea atropelou o AFC Bournemouth por 5 a 1 em Stamford Bridge, em uma atuação dominante e de grande eficiência ofensiva. Um início histórico e dois gols de Joao Pedro no segundo tempo garantiram uma vitória convincente para a equipe de Xabi Alonso.

O Chelsea voltou da pausa internacional de forma devastadora, garantindo uma vitória histórica por 5 a 1 sobre o AFC Bournemouth em Stamford Bridge. O Chelsea estabeleceu domínio quase imediatamente, quebrando recordes da Premier League ao abrir uma vantagem de dois gols nos três primeiros minutos. Essa blitz inicial deu o tom de uma partida em que a flexibilidade tática do Chelsea e a eficiência nas finalizações deixaram os visitantes sem respostas.

Apesar de um breve susto no início do segundo tempo, quando Evanilson diminuiu para o Bournemouth, o Chelsea manteve a calma. A mudança tática orquestrada por Alonso permitiu que o time da casa explorasse repetidamente a linha defensiva alta do Bournemouth. O doblete de Pedro e o segundo gol tardio de Jordan Henderson coroaram uma atuação que ressaltou a crescente coesão do Chelsea sob seu novo comando, levando a equipe ao quinto lugar na tabela da Premier League.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Goleiro e defesa

    E. Martinez - 7/10

    O goleiro argentino foi, em grande parte, um espectador durante boa parte do primeiro tempo, mas se manteve atento quando foi exigido. Ele pouco pôde fazer para evitar a finalização de Evanilson aos 51 minutos, dada a proximidade do chute. Martinez fez 3 defesas ao longo da partida, oferecendo uma base estável para a saída de bola do Chelsea desde a defesa.

    J. Acheampong - 7/10

    Atuando pela direita da linha de três defensores, o jovem mostrou maturidade além da idade. Foi disciplinado no posicionamento, ajudando a anular os alas do Bournemouth e contribuindo para as 19 interceptações registradas pela defesa do Chelsea. Sua capacidade de fechar por dentro deu mais liberdade para os alas avançarem ao ataque.

    M. Lacroix - 8/10

    Uma presença física dominante no coração da defesa, Lacroix venceu a maioria dos seus duelos e foi crucial para o Chelsea ganhar 5 disputas aéreas. Comandou a linha defensiva com eficiência, garantindo que as bolas diretas do Bournemouth raramente encontrassem o alvo. Sua distribuição foi precisa, ajudando a iniciar as transições rapidamente.

    L. Colwill - 7/10

    O capitão liderou pelo exemplo, oferecendo compostura com a bola e uma defesa agressiva à frente. Embora tenha participado da falha defensiva que permitiu o único gol do Bournemouth, sua leitura de jogo no geral foi excelente. Ele completou os 90 minutos, garantindo que a linha de três mantivesse sua forma apesar dos sete escanteios do Bournemouth.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    C. Palmer - 8/10

    O principal articulador criativo da equipe, Palmer foi fundamental na blitz inicial. Ele deu uma assistência logo aos 2 minutos de jogo para Henderson marcar. Sua visão e o peso do passe foram excepcionais até ser substituído aos 88 minutos, encontrando constantemente espaços entre as linhas.

    M. Rogers - 8/10

    Rogers mostrou seu faro de gol ao marcar o segundo gol do Chelsea logo no 3º minuto de jogo. Sua energia no setor intermediário foi vital para vencer a batalha no meio-campo, e ele conectou bem as jogadas com os alas. Foi substituído no fim após uma atuação incansável.

    J. Henderson - 9/10

    Uma atuação de gala do veterano meio-campista. Henderson abriu o placar aos 2 minutos e mostrou grande fôlego na reta final para marcar seu segundo gol e o quinto do Chelsea aos 70 minutos. Ele também deu a assistência para o gol de Rogers, o que fez dele a figura central no início histórico do Chelsea.

    M. Caicedo - 7/10

    De volta ao time titular, Caicedo ofereceu a proteção defensiva necessária, permitindo que os jogadores mais criativos brilhassem. Foi eficiente com a bola e interrompeu vários contra-ataques do Bournemouth antes de ser substituído por Lavia aos 72 minutos para controlar sua carga de trabalho.

    P. Chavarria - 8/10

    Uma ameaça constante pelo lado do campo, os cruzamentos de Chavarria foram um dos destaques do segundo tempo. Ele deu a assistência para o segundo gol de Joao Pedro aos 67 minutos. Seu trabalho defensivo também foi igualmente impressionante, recompondo para garantir que o Chelsea raramente ficasse em inferioridade pelos lados.

    P. Neto - 7/10

    A velocidade de Neto foi uma ameaça constante para o Bournemouth. Ele deu a assistência para o primeiro gol de Joao Pedro logo após a volta do intervalo, aos 46 minutos. Sua objetividade obrigou os visitantes a defenderem mais recuados, embora às vezes tenha falhado no último passe antes de ser substituído aos 83 minutos.

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    Ataque

    J. Pedro - 9/10

    O grande destaque no terço final, Joao Pedro mostrou movimentação e finalização de elite. Ele marcou duas vezes, primeiro aos 46 minutos para acabar com o ímpeto do Bournemouth e novamente aos 67 para deixar o jogo fora de alcance. Seu ritmo de trabalho sem a bola também foi crucial na pressão alta do Chelsea.

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    Reservas e técnico

    R. Lavia - 6/10

    Entrou aos 72 minutos no lugar de Caicedo. Manteve as coisas simples e ajudou o Chelsea a administrar o jogo, mantendo os 50% de posse de bola da equipe.

    M. Palestra - 6/10

    Foi acionado aos 72 minutos para dar pernas frescas na transição defensiva. Se encaixou rapidamente e fez parte da unidade que impediu qualquer reação tardia do Bournemouth.

    D. Welbeck - N/A

    Entrou aos 83 minutos no lugar de Neto. Não teve tempo suficiente para impactar significativamente o jogo.

    Estevao - N/A

    Entrou na partida aos 84 minutos no lugar de Rogers. Deu alguma energia nos minutos finais.

    M. Gusto - N/A

    Substituiu Palmer aos 88 minutos para reforçar o lado direito na reta final.

    X. Alonso - 9/10

    A organização tática de Alonso foi perfeita. A formação 3-4-2-1 permitiu ao Chelsea sobrecarregar as áreas centrais e explorar os lados ao mesmo tempo. A decisão de escalar Henderson em uma função mais adiantada trouxe retorno imediato, e suas substituições foram feitas no momento exato para manter a intensidade e preservar jogadores importantes.

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