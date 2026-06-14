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Thomas Hindle

Traduzido por

Notas dos jogadores do Brasil contra Marrocos: Vinícius Júnior salva a Seleção, enquanto a atuação medíocre de Casemiro deixa Carlo Ancelotti com mais dúvidas do que respostas para a Copa do Mundo

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Brasil
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Brasil x Marrocos

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr marcou um gol maravilhoso que deu vida a uma atuação do Brasil que, de outra forma, teria sido apática, enquanto a Seleção se contentou com um empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia na Copa do Mundo. O Brasil começou devagar e sofreu o primeiro gol, mas um momento de magia de seu principal jogador restabeleceu o empate antes do intervalo. Parece que ambas as equipes ficarão satisfeitas com o ponto conquistado, já que ainda enfrentarão adversários mais fáceis.

O Brasil não conseguiu se firmar no início da partida e acabou sendo punido. O gol de Marrocos foi uma jogada de beleza. Brahim Diaz, que esteve em grande destaque durante toda a noite, passou a bola por entre os zagueiros centrais da Seleção. Ismael Saibari — que marcou 15 gols pelo PSV nesta temporada — avançou para receber a bola e chutou por cima de Alisson, que estava deslocado.

Isso deixou Carlo Ancelotti com muito em que pensar, e o técnico do Brasil admitiu depois que a abordagem de sua equipe no primeiro tempo talvez precise ser revista.

“Temos que reavaliar o que fizemos no primeiro tempo... não podemos desanimar. Este é o primeiro jogo da Copa do Mundo”, disse ele.

Ainda assim, Ancelotti rejeitou a ideia de que o time titular fosse o problema: “Temos que aceitar as críticas. O time titular foi bem pensado. Não aceitarei nenhuma crítica aos jogadores que começaram a partida.”

Do nada, o Brasil reagiu. Vinícius aproveitou a primeira chance que teve. Marrocos lhe deu um pouco de espaço demais, e o ponta do Real Madrid cortou para dentro com o pé direito antes de mandar a bola no ângulo superior, trazendo um pouco de vida a um estádio surpreendentemente apático.

Ancelotti, pelo menos, não teve do que reclamar sobre seu herói.

"Vinicius jogou bem. Ele foi muito perigoso e tem tudo para fazer uma boa Copa do Mundo", disse ele.

O segundo tempo prometia muito, mas, reconhecidamente, cumpriu pouco. O Brasil tirou o pressionado Casemiro no intervalo e tentou injetar qualidade com Matheus Cunha. Mas Cunha nunca conseguiu se destacar. E mesmo com Vinicius continuando a brilhar, o segundo gol nunca saiu. Marrocos, por sua vez, se contentou em se defender.

Para Ancelotti, então, isso não foi nem um desastre nem uma alegria. Apenas um lembrete de que o Brasil ainda tem trabalho a fazer.

“A equipe lutou muito até o último minuto. Acho que o que precisamos melhorar está muito claro. O que fizemos bem nos dois primeiros amistosos não saiu muito bem no primeiro tempo desta partida”, disse ele.

“Não estou decepcionado, mas também não estou satisfeito. Temos que trabalhar, precisamos trabalhar, é claro, e isso é normal. Os marroquinos jogaram bem... foi um jogo difícil.”

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio de Nova York/Nova Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Goleiro e defesa

    Alisson (6/10):

    Fez algumas boas defesas. Não teve chance no gol.

    Roger Ibanez (4/10):

    Um pesadelo no primeiro tempo. Foi ultrapassado repetidamente.

    Marquinhos (5/10):

    Ficou fora de posição no gol do Marrocos e, fora isso, esteve um pouco instável.

    Gabriel (6/10):

    Igualmente culpado pelo primeiro gol do Marrocos, mas se recuperou bem.

    Douglas Santos (5/10):

    Fraco no dia. Parecia cansado e sem ideias.

    • Publicidade
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Meio-campo

    Casemiro (4/10):

    Teve um verdadeiro pesadelo no meio-campo. Nunca conseguiu acompanhar o ritmo do jogo, recebeu cartão amarelo antes do intervalo e foi substituído no intervalo.

    Bruno Guimarães (6/10):

    O melhor dos dois meio-campistas. Deu assistência para Vini e cobriu o campo de forma mais eficaz.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Ficou praticamente ausente durante longos períodos do primeiro tempo, mas depois obrigou Yassine Bounou a fazer uma defesa impressionante. Terminou a partida com o maior número de contribuições defensivas entre todos os jogadores do Brasil.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Ataque

    Raphinha (6/10):

    Um pouco impreciso com a bola no primeiro tempo, mas criou algumas chances no segundo. No geral, foi uma atuação razoável — mesmo que ele pudesse ter contribuído mais.

    Igor Thiago (6/10):

    Segurou bem a bola em alguns momentos. Chutou a gol, mas, fora isso, teve pouca participação.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcou na sua chance no primeiro tempo e pareceu perigoso a partir daí. Teve azar de não ter marcado mais um ou dois gols.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Danilo (6/10):

    Uma atuação decente na lateral, apesar da idade.

    Fabinho (6/10):

    Muito trabalho sujo e cobertura de espaços, mas pouco com a bola.

    Matheus Cunha (6/10):

    Deu um gás extra, mas sem muita qualidade no ataque.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 toques na bola em 30 minutos bastante medíocres.

    Danilo (N/A):

    O outro Danilo, que joga pelo Botafogo, não teve tempo para causar impacto.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Uma estreia mista como técnico na Copa do Mundo. Marrocos não é um time ruim, mas o Brasil certamente sentirá que poderia ter feito mais.

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