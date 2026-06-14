O Brasil não conseguiu se firmar no início da partida e acabou sendo punido. O gol de Marrocos foi uma jogada de beleza. Brahim Diaz, que esteve em grande destaque durante toda a noite, passou a bola por entre os zagueiros centrais da Seleção. Ismael Saibari — que marcou 15 gols pelo PSV nesta temporada — avançou para receber a bola e chutou por cima de Alisson, que estava deslocado.

Isso deixou Carlo Ancelotti com muito em que pensar, e o técnico do Brasil admitiu depois que a abordagem de sua equipe no primeiro tempo talvez precise ser revista.

“Temos que reavaliar o que fizemos no primeiro tempo... não podemos desanimar. Este é o primeiro jogo da Copa do Mundo”, disse ele.

Ainda assim, Ancelotti rejeitou a ideia de que o time titular fosse o problema: “Temos que aceitar as críticas. O time titular foi bem pensado. Não aceitarei nenhuma crítica aos jogadores que começaram a partida.”

Do nada, o Brasil reagiu. Vinícius aproveitou a primeira chance que teve. Marrocos lhe deu um pouco de espaço demais, e o ponta do Real Madrid cortou para dentro com o pé direito antes de mandar a bola no ângulo superior, trazendo um pouco de vida a um estádio surpreendentemente apático.

Ancelotti, pelo menos, não teve do que reclamar sobre seu herói.

"Vinicius jogou bem. Ele foi muito perigoso e tem tudo para fazer uma boa Copa do Mundo", disse ele.

O segundo tempo prometia muito, mas, reconhecidamente, cumpriu pouco. O Brasil tirou o pressionado Casemiro no intervalo e tentou injetar qualidade com Matheus Cunha. Mas Cunha nunca conseguiu se destacar. E mesmo com Vinicius continuando a brilhar, o segundo gol nunca saiu. Marrocos, por sua vez, se contentou em se defender.

Para Ancelotti, então, isso não foi nem um desastre nem uma alegria. Apenas um lembrete de que o Brasil ainda tem trabalho a fazer.

“A equipe lutou muito até o último minuto. Acho que o que precisamos melhorar está muito claro. O que fizemos bem nos dois primeiros amistosos não saiu muito bem no primeiro tempo desta partida”, disse ele.

“Não estou decepcionado, mas também não estou satisfeito. Temos que trabalhar, precisamos trabalhar, é claro, e isso é normal. Os marroquinos jogaram bem... foi um jogo difícil.”

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio de Nova York/Nova Jersey...