Notas dos jogadores do Brasil contra a Austrália: Raphinha e Vinicius Junior brilham em vitória em amistoso cheio de gols

O Brasil garantiu uma vitória de muitos gols sobre a Austrália em uma partida que oscilou entre brilhantismo técnico e instabilidade defensiva. A Seleção começou com intenção, abrindo o placar cedo com Vanderson, mas levou um choque quando a Austrália marcou duas vezes em rápida sucessão, com Alessandro Circati e Connor Metcalfe, para assumir uma vantagem momentânea. Um pênalti de Raphinha nos acréscimos do primeiro tempo garantiu que as equipes fossem para o intervalo empatadas em 2 a 2, refletindo uma etapa marcada pela eficiência nas finalizações, e não pelo controle defensivo.

No segundo tempo, os ajustes táticos e a superioridade do banco de reservas dos sul-americanos se mostraram decisivos. Bruno Guimaraes recolocou o Brasil em vantagem a vinte minutos do fim, aproveitando a pressão sustentada da Seleção. A vitória foi sacramentada já no fim, quando Vinicius Junior converteu um segundo pênalti para os visitantes. Embora os quatro gols marcados agradem à comissão técnica, as falhas que permitiram à Austrália liderar brevemente seguirão como ponto de análise enquanto o Brasil dá sequência à sua preparação para compromissos competitivos.

GOAL dá notas aos jogadores do Brasil no Suncorp Stadium...