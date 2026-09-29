Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083958335.jpgAAP
Muhammad Zaki
Traduzido por

Notas dos jogadores do Brasil contra a Austrália: Raphinha e Vinicius Junior brilham em vitória em amistoso cheio de gols

Player ratings
Brasil
Raphinha
Vinicius Junior
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos

O Brasil superou a reação aguerrida da Austrália para garantir uma vitória por 4 a 2 em um amistoso internacional emocionante. Apesar de sofrer dois gols em quatro minutos durante o primeiro tempo, a qualidade individual do Brasil acabou prevalecendo sobre a Austrália.

O Brasil garantiu uma vitória de muitos gols sobre a Austrália em uma partida que oscilou entre brilhantismo técnico e instabilidade defensiva. A Seleção começou com intenção, abrindo o placar cedo com Vanderson, mas levou um choque quando a Austrália marcou duas vezes em rápida sucessão, com Alessandro Circati e Connor Metcalfe, para assumir uma vantagem momentânea. Um pênalti de Raphinha nos acréscimos do primeiro tempo garantiu que as equipes fossem para o intervalo empatadas em 2 a 2, refletindo uma etapa marcada pela eficiência nas finalizações, e não pelo controle defensivo.

No segundo tempo, os ajustes táticos e a superioridade do banco de reservas dos sul-americanos se mostraram decisivos. Bruno Guimaraes recolocou o Brasil em vantagem a vinte minutos do fim, aproveitando a pressão sustentada da Seleção. A vitória foi sacramentada já no fim, quando Vinicius Junior converteu um segundo pênalti para os visitantes. Embora os quatro gols marcados agradem à comissão técnica, as falhas que permitiram à Austrália liderar brevemente seguirão como ponto de análise enquanto o Brasil dá sequência à sua preparação para compromissos competitivos.

GOAL dá notas aos jogadores do Brasil no Suncorp Stadium...

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Otavio - 5/10

    Uma tarde difícil para o estreante, que teve dificuldades para comandar sua área nos momentos de maior produção da Austrália. Embora pouco pudesse fazer diante da precisão nas finalizações da Austrália, a falta de jogos sem sofrer gols nesses confrontos continua sendo uma preocupação para a estrutura defensiva.

    Vanderson - 7/10

    Um início explosivo para o lateral-direito, que balançou as redes logo aos 3 minutos para colocar o Brasil em vantagem. Ele ofereceu uma opção constante pelo lado direito antes de ser substituído aos 61 minutos, quando o jogo entrou em uma fase mais de transição.

    Gabriel - 5/10

    O jogador do Arsenal pareceu estranhamente inseguro em alguns momentos e recebeu cartão amarelo aos 40 minutos. Ele teve dificuldades para acompanhar as infiltrações tardias na área que levaram à virada da Austrália no primeiro tempo.

    Jair Cunha - 6/10

    Uma atuação disciplinada na linha de defesa, embora tenha feito parte da falha coletiva em armar corretamente a linha de impedimento durante a blitz de dois gols da Austrália. Ele administrou bem o jogo no segundo tempo antes de sair aos 88 minutos.

    Mauro Junior - 6/10

    Atuando em uma função defensiva híbrida, Mauro Jr. mostrou boa segurança técnica em sua primeira partida como titular pela Seleção, mas ficou fora de posição na jogada do gol de Metcalfe. Ele acabou sendo substituído no fim da partida, quando o Brasil buscava confirmar o resultado.


  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Meio-campo

    Danilo Santos - 6/10

    O meio-campista do Botafogo deu mais estabilidade ao setor central.

    Gabriel Bontempo - 6/10

    Deu a assistência para o gol de abertura de Vanderson, aos 3 minutos, mostrando grande visão de jogo logo cedo. No entanto, teve dificuldades para manter o controle das zonas centrais à medida que a partida ficou mais aberta e foi substituído na marca de uma hora. Boa atuação do meio-campista de 21 anos do Santos em sua primeira aparição pela Seleção.

    Bruno Guimaraes - 8/10

    O coração da reação do Brasil. Não só ajudou a retomar o controle do ritmo no segundo tempo, como também marcou o crucial terceiro gol, aos 70 minutos, para recolocar o Brasil em vantagem.


  • imago-sport-1083958594.jpgAAP

    Ataque

    Rayan - 6/10

    Uma atuação funcional, mas sem o brilho criativo normalmente esperado dos atacantes do Brasil. Manteve a bola em movimento, mas raramente ameaçou as linhas australianas antes de ser substituído aos 61 minutos.

    Raphinha - 7/10

    Mostrou nervos de aço para converter um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, gol que mudou de forma decisiva o rumo da partida. Foi substituído no intervalo no que pareceu ser uma mudança tática planejada previamente.

    Vinicius Junior - 8/10

    Foi uma ameaça constante para a defesa da Austrália. Sua velocidade forçou vários erros, e ele acabou sendo recompensado ao marcar um pênalti aos 80 minutos para deixar o resultado fora de dúvida.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Endrick - 7/10

    Acionado no intervalo no lugar de Raphinha, deu a assistência para o gol de Bruno Guimaraes. A movimentação do atacante do Real Madrid no terço final ocupou os dois zagueiros centrais, criando espaço para os meio-campistas explorarem.

    Estevao - 6/10

    Entrou aos 61 minutos e mostrou lampejos de brilhantismo com a bola, embora a entrega final do garoto-prodígio do Chelsea não tenha tido a precisão necessária para aumentar o placar.

    Matheuzinho - 6/10

    Substituiu Vanderson na meia hora final. Ofereceu um perfil defensivo mais conservador, o que ajudou a estabilizar o lado direito do campo.

    Andrey Santos - 6/10

    Entrou aos 61 minutos e ajudou a encorpar o meio-campo, permitindo ao Brasil dominar o terço final da partida.

    Matheus Martinelli - N/A

    Substituição tardia, sem tempo suficiente para impactar o fluxo tático. Mais um estreante.

    Samuel Lino - N/A

    Entrou aos 83 minutos para dar pernas frescas pelos lados do campo.

    Breno Bidon - N/A

    Fez uma participação muito tardia, entrando aos 88 minutos.

    Arthur Dias - N/A

    Entrou aos 88 minutos como parte de uma substituição tripla.

    Vitor Reis - N/A

    Reforço defensivo tardio aos 88 minutos.

    Carlo Ancelotti (Técnico) - 7/10

    A decisão do técnico de deslocar Raphinha para o centro e suas substituições proativas aos 61 minutos retomaram com sucesso o controle do jogo diante da Austrália. Embora a organização defensiva precise de ajustes, sua capacidade de facilitar as rotações ofensivas do Brasil ficou evidente nos quatro gols marcados.

Amistosos
Índia crest
Índia
IND
Brasil crest
Brasil
BRA