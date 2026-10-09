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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Werder Bremen: Nico Schlotterbeck e David Svensson marcam, mas o BVB desmorona no fim

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Borussia Dortmund
Especiais e Opinião
Borussia Dortmund x Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga

O Borussia Dortmund sofreu um colapso defensivo tardio no Signal Iduna Park e desperdiçou uma vantagem de dois gols nos minutos finais. Apesar dos gols de David Svensson e Nico Schlotterbeck, o Werder Bremen arrancou um ponto nos acréscimos.

Foi um jogo de dois tempos bem distintos, ou, mais precisamente, uma história de 80 minutos de domínio seguidos por 10 minutos de pura anarquia tática. O Borussia Dortmund controlou 72% da posse de bola e finalizou 22 vezes, números impressionantes, mas deixou o Signal Iduna Park com apenas um ponto.

Depois de um primeiro tempo truncado, que terminou sem gols, a partida ganhou vida quando David Svensson abriu o placar aos 80 minutos, seguido rapidamente por um gol de Nico Schlotterbeck que parecia ter garantido os três pontos para os mandantes.

No entanto, a fragilidade psicológica que ocasionalmente tem atormentado o BVB voltou a aparecer nos momentos finais do jogo. O Werder Bremen, que havia sido em grande parte coadjuvante, marcou duas vezes com Ludovit Reis e o ex-jogador do Dortmund Niclas Fullkrug para empatar em 2 a 2.

GOAL avalia os jogadores do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park...

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gregor Kobel - 5/10:

    Durante 80 minutos, Kobel foi um espectador enquanto o Dortmund dominava a posse de bola. No entanto, ele vai ficar decepcionado por ter sofrido dois gols em apenas quatro finalizações no alvo.

    Joane Gadou - 6/10:

    O jovem pareceu tranquilo em longos períodos, utilizando seus atributos físicos para conter os raros contra-ataques do Bremen. No entanto, a intensidade dos dez minutos finais pareceu sobrecarregar a linha defensiva, e Gadou perdeu a marcação na jogada que levou ao gol de empate de Fullkrug.

    Waldemar Anton - 6/10:

    Anton foi amplamente excelente em seu posicionamento durante a maior parte da partida, ajudando o Dortmund a manter uma linha alta. Ele contribuiu para a construção das jogadas enquanto o BVB circulava a bola, mas fez parte do colapso defensivo coletivo que permitiu ao Bremen duas chances claras de gol no fim do jogo.

    Nico Schlotterbeck - 7/10:

    O capitão achou que havia garantido a vitória com seu gol aos 85 minutos. Estatisticamente, ele foi dominante, mas, como líder da unidade defensiva, precisa assumir a responsabilidade pela falta de organização que fez uma vantagem de 2 a 0 evaporar em um espaço de quatro minutos.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Marcel Sabitzer - 6/10:

    Sabitzer trabalhou duro entre as linhas, mas faltou o brilho criativo necessário para furar a defesa dos visitantes. Ele fez parte de uma mudança dupla aos 72 minutos, quando o jogo seguia travado em 0 a 0.

    Felix Nmecha - 6/10:

    Nmecha ofereceu uma presença física sólida no meio-campo, completando um alto volume de passes enquanto o Dortmund ditava o ritmo.

    Jobe Bellingham - 6/10:

    Atuando em uma função mais avançada dentro da estrutura 3-4-2-1, Bellingham mostrou lampejos de sua arrancada característica, mas teve dificuldade para encontrar o passe final. Ele foi substituído aos 72 minutos, quando Niko Kovac buscou pernas frescas para quebrar o impasse.

    David Svensson - 8/10:

    Svensson foi o destaque em um meio-campo que muitas vezes teve dificuldade para transformar a posse de bola em chances claras. Seu gol aos 80 minutos foi uma recompensa merecida por sua atuação enérgica, e ele parecia ser o herói da partida até o drama no fim.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Ethan Nwaneri - 6/10:

    O adolescente mostrou boa segurança técnica pelo lado, mas teve dificuldade para causar impacto no terço final contra um bloco baixo do Bremen. Ele foi substituído por Fabio Silva pouco depois da marca de uma hora.

    Serhou Guirassy - 5/10:

    Guirassy ficou isolado por longos períodos e não conseguiu marcar, apesar das 22 finalizações totais do Dortmund. Seu jogo de pivô foi razoável, mas ele não ofereceu a ameaça de gol que os torcedores do BVB passaram a esperar.

    Maximilian Beier - 5/10:

    Uma noite frustrante para Beier, que teve dificuldade para entrar no jogo apesar do domínio territorial do Dortmund. Faltou o poder de decisão necessário para converter meias-chances, e ele frequentemente se viu cercado pela defesa do Bremen.

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    Reservas e técnico

    Fabio Silva - 6/10:

    Entrou aos 18 minutos do segundo tempo e deu a assistência para o gol de abertura de Svensson. Teve um impacto positivo, embora tenha caído de rendimento depois que o Dortmund assumiu a liderança.

    Joey Veerman - 5/10:

    Uma participação caótica. Deu a assistência para o gol de Schlotterbeck, mas depois foi peça central no colapso no fim, quando o Bremen atropelou o meio-campo do Dortmund.

    Konstantinos Karetsas - 5/10:

    Entrou aos 27 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu oferecer a cobertura defensiva necessária nem uma opção ofensiva, à medida que o jogo virou uma trocação.

    Niko Kovac - 4/10:

    Taticamente, Kovac dominou os primeiros 80 minutos, mas sua gestão de jogo nos dez finais foi ruim. Seu time pareceu completamente despreparado para a mudança tática tardia do Bremen, e suas substituições não conseguiram acalmar uma equipe nervosa.

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