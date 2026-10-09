Foi um jogo de dois tempos bem distintos, ou, mais precisamente, uma história de 80 minutos de domínio seguidos por 10 minutos de pura anarquia tática. O Borussia Dortmund controlou 72% da posse de bola e finalizou 22 vezes, números impressionantes, mas deixou o Signal Iduna Park com apenas um ponto.

Depois de um primeiro tempo truncado, que terminou sem gols, a partida ganhou vida quando David Svensson abriu o placar aos 80 minutos, seguido rapidamente por um gol de Nico Schlotterbeck que parecia ter garantido os três pontos para os mandantes.

No entanto, a fragilidade psicológica que ocasionalmente tem atormentado o BVB voltou a aparecer nos momentos finais do jogo. O Werder Bremen, que havia sido em grande parte coadjuvante, marcou duas vezes com Ludovit Reis e o ex-jogador do Dortmund Niclas Fullkrug para empatar em 2 a 2.

GOAL avalia os jogadores do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park...