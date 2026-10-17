Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck se destacam em empate frustrante

A visita ao Alte Försterei terminou em um impasse tático, com a equipe de Niko Kovac diante de um bloco defensivo muito disciplinado. Apesar de ter 62,6% da posse de bola e tentar 570 passes, o Dortmund teve dificuldades para transformar seu domínio territorial em chances claras. A partida começou com um momento de tensão quando Ethan Nwaneri recebeu um cartão vermelho por engano logo nos primeiros segundos, mas a decisão foi imediatamente alterada para cartão amarelo.

Os números da partida mostram duas defesas que mantiveram o controle durante boa parte do jogo. O Dortmund conseguiu apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos, reflexo da falta de entrosamento entre o meio-campo e o ataque. No fim, faltou criatividade às duas equipes para tirar o zero do placar em um confronto físico no qual foram distribuídos seis cartões amarelos.