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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck se destacam em empate frustrante

Player ratings
W. Anton
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Union Berlin x Borussia Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

O Borussia Dortmund empatou sem gols com o Union Berlin em uma partida marcada pela solidez defensiva e pela falta de criatividade no último terço do campo. Embora a defesa tenha sido muito bem organizada, os destaques do ataque tiveram dificuldades para superar a resistência dos donos da casa.

A visita ao Alte Försterei terminou em um impasse tático, com a equipe de Niko Kovac diante de um bloco defensivo muito disciplinado. Apesar de ter 62,6% da posse de bola e tentar 570 passes, o Dortmund teve dificuldades para transformar seu domínio territorial em chances claras. A partida começou com um momento de tensão quando Ethan Nwaneri recebeu um cartão vermelho por engano logo nos primeiros segundos, mas a decisão foi imediatamente alterada para cartão amarelo.

Os números da partida mostram duas defesas que mantiveram o controle durante boa parte do jogo. O Dortmund conseguiu apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos, reflexo da falta de entrosamento entre o meio-campo e o ataque. No fim, faltou criatividade às duas equipes para tirar o zero do placar em um confronto físico no qual foram distribuídos seis cartões amarelos.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gregor Kobel - 6,5/10

    Uma tarde relativamente tranquila para o goleiro suíço, que não precisou fazer nenhuma defesa, já que os mandantes não acertaram o alvo. Kobel se manteve atento para interceptar as bolas lançadas às costas da linha defensiva adiantada e distribuiu bem a bola sob pressão.

    Joane Gadou - 8/10

    O jovem mostrou muita segurança na defesa e contribuiu bastante para o domínio da equipe nas estatísticas de passes. Gadou demonstrou excelente velocidade de recuperação e interrompeu contra-ataques repetidas vezes.

    Waldemar Anton - 8/10

    Apesar de ter recebido um cartão amarelo logo aos 7 minutos, Anton foi, possivelmente, o melhor jogador em campo. Manteve-se extremamente agressivo nos duelos, foi quase impossível de superar e teve papel decisivo nos momentos de pressão ofensiva.

    Nico Schlotterbeck - 8/10

    O capitão dominou as disputas pelo alto e comandou a saída de bola da equipe desde a defesa. Schlotterbeck avançou com frequência e criou a primeira oportunidade real de finalização da partida pouco antes do intervalo.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Meio-campo

    Jobe Bellingham - 6,5/10

    Atuação discreta no meio-campo. Bellingham percorreu bastante o campo e foi seguro sem a bola, mas não deu o passe decisivo nem contribuiu de forma significativa para o ataque.

    Daniel Svensson - 6,5/10

    Atuando como ala, Svensson participou bastante do jogo, mas teve dificuldade para encontrar os atacantes com regularidade. Foi dedicado na recomposição defensiva, porém pouco incisivo no terço final.

    Felix Nmecha - 6,5/10

    Nmecha deu força física ao meio-campo, mas frequentemente optou por passes seguros demais. Embora tenha ajudado a controlar a posse de bola, não conseguiu avançar com regularidade pelos espaços deixados pelo bloco defensivo estreito.

    Julian Ryerson - 7,5/10

    O ex-jogador do Union Berlin trabalhou bastante pela lateral. Ryerson teve dificuldades em alguns duelos individuais no ataque, mas fez um cruzamento perigoso no início do segundo tempo que criou a melhor chance da equipe.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Ataque

    Maximilian Beier - 5/10

    Atuação frustrante do jogador da seleção alemã. Beier teve dificuldade para encontrar espaços entre as linhas, pegou mal na bola em uma ótima chance e foi substituído aos 62 minutos.

    Ethan Nwaneri - 6/10

    Depois do susto inicial com o cartão vermelho anulado no primeiro minuto, Nwaneri passou longos períodos apagado. Ainda assim, foi quem mais ameaçou o gol: após uma bela jogada individual, finalizou por pouco para fora antes de ser substituído.

    Serhou Guirassy - 6/10

    Isolado por longos períodos, Guirassy precisou recuar para fazer o pivô. Recebeu cartão amarelo aos 14 minutos e teve uma finalização promissora bloqueada na reta final.

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  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Fábio Silva - 6/10

    Entrou aos 62 minutos para dar uma dinâmica diferente à equipe. Silva criou uma boa oportunidade para o ataque, mas, no geral, fez pouco.

    Konstantinos Karetsas - sem nota

    Entrou aos 62 minutos, mas uma lesão no tornozelo encerrou sua participação apenas oito minutos depois.

    Mathis Albert - 5/10

    Substituiu o lesionado Karetsas aos 70 minutos. Albert bloqueou sem querer uma finalização promissora do companheiro Serhou Guirassy, mas quase marcou um gol de maneira inusitada perto do fim.

    Niko Kovac - 6/10

    Kovac montou a equipe para dominar a posse de bola, e ela conseguiu fazer isso. No entanto, seu esquema tático não encontrou solução para a defesa fechada do adversário, e uma lesão inoportuna atrapalhou suas substituições.

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