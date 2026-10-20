Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Sabah FK: dois gols de Serhou Guirassy garantem vitória crucial em Baku

O Borussia Dortmund superou uma visita potencialmente complicada a Baku pela Champions League e venceu o Sabah FK por 2 a 1. A partida começou da melhor maneira para a equipe de Niko Kovac: Serhou Guirassy abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando uma chance criada por Felix Nmecha. Os anfitriões, porém, não se abalaram diante da pressão do adversário. Aden McCarthy aproveitou um cruzamento de Tymoteusz Puchacz aos 39 minutos para empatar. O jogo foi para o intervalo em aberto, após um primeiro tempo em que o Dortmund teve mais posse de bola, mas não foi suficientemente incisivo.
No segundo tempo, a equipe alemã voltou a se impor, e Joey Veerman deu o toque de criatividade para o lance decisivo. Aos 53 minutos, Veerman deu a assistência para Guirassy marcar seu segundo gol e recolocar o BVB à frente. O Dortmund mostrou flexibilidade tática, com 23 finalizações e uma marca expressiva de 3,06 gols esperados (xG), além de conter os campeões do Azerbaijão durante boa parte da etapa final. Embora o Sabah tenha seguido competitivo e obrigado Gregor Kobel a fazer três defesas, a organização e a superioridade individual do Dortmund permitiram à equipe segurar a vitória e chegar a seis pontos na fase de grupos.