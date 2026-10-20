Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Sabah FK: dois gols de Serhou Guirassy garantem vitória crucial em Baku

Gregor Kobel - 6/10

O goleiro suíço teve uma noite relativamente tranquila, mas precisou fazer três defesas. Pouco pôde fazer no gol de empate de McCarthy, marcado de perto. Sua distribuição de bola ajudou o BVB a manter 55% de posse, mas ele raramente foi exigido pelo ataque do Sabah, que teve dificuldades para transformar seus 1,13 xG em chances claras.

Waldemar Anton - 7/10

Atuando em uma linha de três na saída de bola, Anton foi sólido na defesa. Contribuiu para os 44 cortes da equipe e ajudou a neutralizar os contra-ataques esporádicos do Sabah. Manteve o posicionamento disciplinado, permitindo que a linha defensiva permanecesse alta o suficiente para compactar o campo.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini deu força física ao lado esquerdo da defesa. Embora tenha sido substituído aos 71 minutos, quando Kovac buscou renovar o fôlego da equipe, cumpriu suas tarefas com eficiência. Antes do intervalo, porém, teve dificuldades pontuais com a movimentação do Sabah pelos lados.

Nico Schlotterbeck - 7/10

O capitão deu o exemplo, organizando a linha defensiva e contribuindo para a fluidez dos passes da equipe. Foi fundamental para que o Dortmund vencesse a maioria das disputas aéreas (quatro vencidas contra uma perdida) e ofereceu a liderança necessária quando o Sabah pressionou no fim do jogo.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson mostrou a disposição habitual pela lateral e ofereceu uma opção de passe pelos lados. Recuou com dedicação para impedir que o Sabah explorasse os espaços deixados pelos alas adiantados do Dortmund, embora seus passes finais não tenham tido a precisão dos apresentados pelos meio-campistas centrais.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson cumpriu seu papel até ser substituído aos 77 minutos. Ajudou a equipe a manter a amplitude e participou de vários dos 23 cruzamentos que o Dortmund fez para a área. Uma atuação segura, sem brilho especial.