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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Borussia Dortmund contra o Sabah FK: dois gols de Serhou Guirassy garantem vitória crucial em Baku

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK x Borussia Dortmund
Liga dos Campeões

Serhou Guirassy foi decisivo no Azerbaijão: marcou duas vezes e garantiu a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1. Apesar da atuação resistente do Sabah FK, a eficiência nas finalizações do gigante da Bundesliga acabou prevalecendo neste confronto da Champions League.

O Borussia Dortmund superou uma visita potencialmente complicada a Baku pela Champions League e venceu o Sabah FK por 2 a 1. A partida começou da melhor maneira para a equipe de Niko Kovac: Serhou Guirassy abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando uma chance criada por Felix Nmecha. Os anfitriões, porém, não se abalaram diante da pressão do adversário. Aden McCarthy aproveitou um cruzamento de Tymoteusz Puchacz aos 39 minutos para empatar. O jogo foi para o intervalo em aberto, após um primeiro tempo em que o Dortmund teve mais posse de bola, mas não foi suficientemente incisivo.

No segundo tempo, a equipe alemã voltou a se impor, e Joey Veerman deu o toque de criatividade para o lance decisivo. Aos 53 minutos, Veerman deu a assistência para Guirassy marcar seu segundo gol e recolocar o BVB à frente. O Dortmund mostrou flexibilidade tática, com 23 finalizações e uma marca expressiva de 3,06 gols esperados (xG), além de conter os campeões do Azerbaijão durante boa parte da etapa final. Embora o Sabah tenha seguido competitivo e obrigado Gregor Kobel a fazer três defesas, a organização e a superioridade individual do Dortmund permitiram à equipe segurar a vitória e chegar a seis pontos na fase de grupos.

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    Goleiro e defesa

    Gregor Kobel - 6/10

    O goleiro suíço teve uma noite relativamente tranquila, mas precisou fazer três defesas. Pouco pôde fazer no gol de empate de McCarthy, marcado de perto. Sua distribuição de bola ajudou o BVB a manter 55% de posse, mas ele raramente foi exigido pelo ataque do Sabah, que teve dificuldades para transformar seus 1,13 xG em chances claras.

    Waldemar Anton - 7/10

    Atuando em uma linha de três na saída de bola, Anton foi sólido na defesa. Contribuiu para os 44 cortes da equipe e ajudou a neutralizar os contra-ataques esporádicos do Sabah. Manteve o posicionamento disciplinado, permitindo que a linha defensiva permanecesse alta o suficiente para compactar o campo.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini deu força física ao lado esquerdo da defesa. Embora tenha sido substituído aos 71 minutos, quando Kovac buscou renovar o fôlego da equipe, cumpriu suas tarefas com eficiência. Antes do intervalo, porém, teve dificuldades pontuais com a movimentação do Sabah pelos lados.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    O capitão deu o exemplo, organizando a linha defensiva e contribuindo para a fluidez dos passes da equipe. Foi fundamental para que o Dortmund vencesse a maioria das disputas aéreas (quatro vencidas contra uma perdida) e ofereceu a liderança necessária quando o Sabah pressionou no fim do jogo.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson mostrou a disposição habitual pela lateral e ofereceu uma opção de passe pelos lados. Recuou com dedicação para impedir que o Sabah explorasse os espaços deixados pelos alas adiantados do Dortmund, embora seus passes finais não tenham tido a precisão dos apresentados pelos meio-campistas centrais.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson cumpriu seu papel até ser substituído aos 77 minutos. Ajudou a equipe a manter a amplitude e participou de vários dos 23 cruzamentos que o Dortmund fez para a área. Uma atuação segura, sem brilho especial.

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    Meio-campo

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Escalado em uma função central, Chukwuemeka mostrou lampejos de sua capacidade de avançar com a bola. Ajudou a levar o jogo do campo de defesa para o ataque antes de ser substituído aos 71 minutos, em uma troca tripla para garantir o resultado.

    Joey Veerman - 8/10

    Uma atuação de alto nível do holandês. Veerman foi o principal responsável pela criação do gol da vitória, com uma assistência na medida para Guirassy aos 53 minutos. Sua visão de jogo e sua capacidade de superar a linha intermediária de marcação do Sabah foram fundamentais para a fluidez ofensiva do Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha deu o tom logo no início, com uma assistência inteligente para o primeiro gol, aos 10 minutos. Ocupou espaços perigosos entre as linhas e foi uma peça importante na ligação das jogadas até ser substituído aos 71 minutos para controlar sua carga de esforço.

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    Ataque

    Fabio Silva - 6/10

    Silva trabalhou muito pelos corredores para tirar os defensores do Sabah de posição e abrir espaço para Guirassy. Embora não tenha marcado, sua movimentação foi fundamental para as 23 finalizações do Dortmund. Ele foi substituído já nos minutos finais dos acréscimos.

    Serhou Guirassy - 9/10

    O melhor em campo, sem discussão. Guirassy mostrou instinto de artilheiro de alto nível: marcou aos 10 minutos para aliviar a tensão e voltou a balançar as redes aos 53 para garantir a vitória. Sua precisão nas finalizações fez a diferença entre as equipes, transformando chances claras em gols.

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    Reservas e técnico

    Joane Gadou - 6/10

    Entrou aos 71 minutos no lugar de Bensebaini. Manteve a organização defensiva e lidou bem com a imposição física dos jogadores que entraram pelo Sabah no fim da partida.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Entrou aos 71 minutos no lugar de Chukwuemeka para dar mais controle e cobertura defensiva ao meio-campo na reta final.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Substituiu Nmecha aos 71 minutos. Sua experiência foi fundamental para manter a posse de bola e diminuir o ritmo quando o Sabah tentou ganhar força em busca do empate nos minutos finais.

    Maximilian Beier - 5/10

    Entrou no lugar de Svensson aos 77 minutos. Teve poucas oportunidades de influenciar a partida, já que o Dortmund se concentrou em administrar o jogo, em vez de buscar o terceiro gol.

    Ethan Nwaneri - sem nota

    Entrou no lugar de Fabio Silva aos 91 minutos, já no fim da partida. Não teve tempo suficiente para influenciar o jogo.

    Niko Kovac - 7/10

    A organização tática de Kovac permitiu ao Dortmund dominar a disputa de gols esperados (xG), por 3,06 a 1,13. A decisão de renovar o meio-campo e a defesa com uma substituição tripla aos 71 minutos mostrou boa leitura de jogo e neutralizou as tentativas do Sabah de voltar à partida.

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