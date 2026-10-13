Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Viking: Harry Kane salva um ponto após colapso defensivo

A trajetória do Bayern de Munique na Champions League teve um capítulo dramático e um tanto desconcertante na Lyse Arena, com um empate eletrizante por 3 a 3 contra o Viking. O time alemão parecia sonolento no início da partida e foi para o intervalo perdendo por dois gols. Falhas defensivas permitiram que Gianni Stensness abrisse o placar aos dois minutos, antes de Peter Christiansen ampliar a vantagem no fim do primeiro tempo. O Bayern teve 66% de posse de bola, mas não conseguiu encontrar seu ritmo tático em 45 minutos iniciais apagados.
O segundo tempo trouxe uma enorme mudança de intensidade, e os ajustes táticos de Kompany deram resultado. Kane liderou a reação: primeiro, converteu um pênalti aos 54 minutos; apenas seis minutos depois, uma finalização precisa deixou o placar empatado. Quando Luis Diaz colocou o Bayern à frente aos 71 minutos, a virada parecia completa. No entanto, apesar de ter somado 25 finalizações, o Bayern não conseguiu controlar os minutos finais e permitiu que Herman Haugen marcasse o gol de empate para os donos da casa aos 90 minutos.