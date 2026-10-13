Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Viking: Harry Kane salva um ponto após colapso defensivo

Jonas Urbig - 5/10

Foi uma noite difícil para o jovem goleiro, que substituiu Manuel Neuer. Embora não possa ser o único responsabilizado pelas falhas sistêmicas à sua frente, sofrer três gols em apenas cinco finalizações no alvo sugere que lhe faltou impor sua presença. Fez duas defesas, mas foi vazado logo no início e pouco pôde fazer para evitar a decepção no fim.

Kim Min-jae - 5/10

O zagueiro sul-coreano teve dificuldades com o jogo físico do ataque do Viking. Muitas vezes ficou indeciso nas transições e, embora tenha contribuído para a linha defensiva alta que permitiu ao Bayern dominar o campo, faltou-lhe velocidade para se recuperar e conter os contra-ataques do Viking, que geraram duas chances claras.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer teve uma atuação de duas caras. Na defesa, mostrou-se vulnerável no primeiro tempo e recebeu um cartão amarelo aos 52 minutos. Ainda assim, demonstrou muita persistência ao dar a assistência para o gol de Luis Diaz aos 71 minutos, antes de ser substituído pouco depois.

Jonathan Tah - 6/10

Uma noite para esquecer para o experiente zagueiro. Apesar de ter alertado os companheiros sobre o risco de acomodação nas declarações à imprensa antes do jogo, mostrou-se lento e foi surpreendido no gol sofrido logo no início. Seu posicionamento deixou a desejar durante todo o primeiro tempo, o que levou à sua substituição por razões táticas no intervalo.

Nathaniel Brown - 6/10

O jovem sentiu o peso do palco europeu. Teve dificuldades para lidar com as ultrapassagens dos pontas do Viking e pouco contribuiu ofensivamente enquanto esteve em campo. Assim como Tah, foi substituído no intervalo, quando Kompany buscou mudar a dinâmica da partida.