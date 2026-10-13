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Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Viking: Harry Kane salva um ponto após colapso defensivo

Bayern de Munique
Player ratings
Viking
H. Kane
V. Kompany
Viking x Bayern de Munique
Liga dos Campeões

O Bayern de Munique viveu uma noite caótica na Noruega: reagiu após ficar dois gols atrás, mas sofreu um gol de empate no fim e ficou no -3-3 com o Viking. Harry Kane mostrou o brilho individual necessário para comandar a reação, mas as fragilidades defensivas continuam assombrando a equipe de Vincent Kompany.

A trajetória do Bayern de Munique na Champions League teve um capítulo dramático e um tanto desconcertante na Lyse Arena, com um empate eletrizante por 3 a 3 contra o Viking. O time alemão parecia sonolento no início da partida e foi para o intervalo perdendo por dois gols. Falhas defensivas permitiram que Gianni Stensness abrisse o placar aos dois minutos, antes de Peter Christiansen ampliar a vantagem no fim do primeiro tempo. O Bayern teve 66% de posse de bola, mas não conseguiu encontrar seu ritmo tático em 45 minutos iniciais apagados.

O segundo tempo trouxe uma enorme mudança de intensidade, e os ajustes táticos de Kompany deram resultado. Kane liderou a reação: primeiro, converteu um pênalti aos 54 minutos; apenas seis minutos depois, uma finalização precisa deixou o placar empatado. Quando Luis Diaz colocou o Bayern à frente aos 71 minutos, a virada parecia completa. No entanto, apesar de ter somado 25 finalizações, o Bayern não conseguiu controlar os minutos finais e permitiu que Herman Haugen marcasse o gol de empate para os donos da casa aos 90 minutos.

  • Goleiro e defesa

    Jonas Urbig - 5/10

    Foi uma noite difícil para o jovem goleiro, que substituiu Manuel Neuer. Embora não possa ser o único responsabilizado pelas falhas sistêmicas à sua frente, sofrer três gols em apenas cinco finalizações no alvo sugere que lhe faltou impor sua presença. Fez duas defesas, mas foi vazado logo no início e pouco pôde fazer para evitar a decepção no fim.

    Kim Min-jae - 5/10

    O zagueiro sul-coreano teve dificuldades com o jogo físico do ataque do Viking. Muitas vezes ficou indeciso nas transições e, embora tenha contribuído para a linha defensiva alta que permitiu ao Bayern dominar o campo, faltou-lhe velocidade para se recuperar e conter os contra-ataques do Viking, que geraram duas chances claras.

    Konrad Laimer - 7/10

    Laimer teve uma atuação de duas caras. Na defesa, mostrou-se vulnerável no primeiro tempo e recebeu um cartão amarelo aos 52 minutos. Ainda assim, demonstrou muita persistência ao dar a assistência para o gol de Luis Diaz aos 71 minutos, antes de ser substituído pouco depois.

    Jonathan Tah - 6/10

    Uma noite para esquecer para o experiente zagueiro. Apesar de ter alertado os companheiros sobre o risco de acomodação nas declarações à imprensa antes do jogo, mostrou-se lento e foi surpreendido no gol sofrido logo no início. Seu posicionamento deixou a desejar durante todo o primeiro tempo, o que levou à sua substituição por razões táticas no intervalo.

    Nathaniel Brown - 6/10

    O jovem sentiu o peso do palco europeu. Teve dificuldades para lidar com as ultrapassagens dos pontas do Viking e pouco contribuiu ofensivamente enquanto esteve em campo. Assim como Tah, foi substituído no intervalo, quando Kompany buscou mudar a dinâmica da partida.

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    Meio-campo

    Lennart Karl - 6/10

    O jovem meio-campista quase não participou do jogo no primeiro tempo, quando o Bayern não conseguiu controlar a região central. Teve dificuldades para impor sua força física diante de Askildsen e Bell e foi substituído no intervalo, quando o Bayern adotou uma formação mais ofensiva.

    Tom Bischof - 7/10

    Bischof mostrou lampejos de sua qualidade técnica ao tentar encontrar passes por dentro da sólida defesa em bloco baixo do Viking. Trabalhou muito para manter os 62% de posse de bola, mas não encontrou o passe decisivo para superar os noruegueses em um último terço congestionado.

    Joshua Kimmich - 8/10

    O capitão foi o principal responsável por fazer o Bayern avançar em campo. Sua visão de jogo foi fundamental para a reação no segundo tempo: deu a assistência para o segundo gol de Harry Kane, aos 60 minutos. Controlou bem o ritmo da partida, embora deva estar decepcionado com a forma como a equipe perdeu o controle nos minutos finais.


  • Ataque

    Luis Diaz - 7/10

    Após receber o apoio da diretoria para encerrar seu jejum de gols, Diaz marcou, aos 71 minutos, o gol decisivo que colocou sua equipe à frente. Suas investidas diretas deram trabalho à defesa do Viking, e ele foi uma ameaça constante pelo lado esquerdo antes de ser substituído por Stanisic em uma mudança defensiva que acabou saindo pela culatra.

    Michael Olise - 6/10

    Olise foi participativo e criativo, frequentemente se deslocando para o meio para participar das jogadas. Recebeu um cartão vermelho aos 74 minutos, durante um período de forte pressão. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua presença obrigou o Viking a concentrar vários defensores pelo lado direito, abrindo espaços em outras áreas.

    Harry Kane - 9/10

    O grande destaque dos visitantes. Kane demonstrou uma mentalidade de alto nível para recolocar sua equipe na partida. Cobrou o pênalti com frieza aos 54 minutos e mostrou seu conhecido faro de gol para empatar aos 60. Com nove finalizações no alvo pela equipe, Kane foi o principal responsável por tudo de positivo no terço final do campo.


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  • Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alphonso Davies - 6/10

    Entrou no intervalo no lugar de Brown e deu imediatamente mais verticalidade ao Bayern. Sua velocidade obrigou o Viking a recuar, abrindo mais espaço para os atacantes.

    Dayot Upamecano - 6/10

    Substituiu Tah no intervalo e deu mais estabilidade à defesa durante boa parte do segundo tempo, embora o gol sofrido no fim vá incomodá-lo.

    Ismael Saibari - 5/10

    Entrou no lugar de Karl no intervalo para dar mais força ao ataque. Participou da construção das jogadas, mas sua noite terminou mais cedo: foi substituído aos 83 minutos por Hiroki Ito.

    Josip Stanisic - N/A

    Entrou aos 77 minutos no lugar de Diaz para ajudar a segurar o resultado, mas não conseguiu evitar o empate no fim.

    Hiroki Ito - N/A

    Entrou aos 83 minutos em uma substituição tática.

    Vincent Kompany - 7/10

    Kompany merece crédito pelas três substituições no intervalo que deram início à reação. No entanto, sua escalação inicial não teve a intensidade necessária, e a decisão de colocar mais jogadores defensivos em campo no fim não evitou o colapso aos 90 minutos.

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