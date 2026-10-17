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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Rb Leipzig: hat-trick de Luis Diaz arrasa os visitantes em atuação de gala com seis gols

Bayern de Munique
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Bayern de Munique x Leipzig
Leipzig
V. Kompany
Bundesliga
L. Diaz
H. Kane

O Bayern de Munique assumiu a liderança da Bundesliga com uma vitória dominante por 6 a 1 sobre o Rb Leipzig na Allianz Arena. Luis Diaz foi o destaque com três gols espetaculares, enquanto a equipe de Vincent Kompany dominou o adversário com um ataque preciso e incessante.

O Bayern de Munique deu uma aula de tática na Allianz Arena e desmontou o Rb Leipzig de forma sistemática na goleada por 6 a 1, que ressaltou seu domínio nacional. Desde o apito inicial, o Bayern impôs uma pressão alta sufocante, forçando os visitantes a recuar para blocos defensivos que acabaram cedendo diante de 29 finalizações. Três gols ainda no primeiro tempo deram o tom da partida. O Bayern explorou a formação defensiva estreita do Leipzig com rápidas inversões de jogo e transições verticais precisas, deixando a defesa adversária sem reação.

A intensidade não diminuiu no segundo tempo, e a fluidez ofensiva do Bayern continuou complexa demais para a equipe de Martin Demichelis decifrar. Com 62% de posse de bola e 3,76 gols esperados (xG), os donos da casa foram superiores em todas as fases do jogo. Mantiveram a linha defensiva alta, compactaram o campo e limitaram o Leipzig a contra-ataques esporádicos. Apesar de os visitantes marcarem um gol de honra no fim, a equipe de Vincent Kompany deixou seu recado: assumiu a liderança da tabela com uma atuação marcada pela eficiência ofensiva e pela disciplina tática.

  • imago-sport-1084655221.jpgBeautiful Sports International

    Goleiro e defesa

    Jonas Urbig - 7/10

    Urbig teve uma noite relativamente tranquila, já que o domínio do Bayern no campo de ataque protegeu seu gol durante boa parte da partida. Fez três defesas ao longo do jogo e mostrou boa concentração, apesar de ter sido pouco exigido. Teve o azar de sofrer um gol de Maksimovic nos acréscimos e perder a chance de terminar sem ser vazado, mas foi seguro na distribuição de bola, contribuindo para o total de 666 passes do Bayern.

    Dayot Upamecano - 8/10

    Atuação imponente do francês, que comandou a linha defensiva alta com autoridade. Upamecano foi fundamental para neutralizar as raras tentativas de contra-ataque do Leipzig, usando sua velocidade na recuperação para anular a ameaça de Nkunku. Sua capacidade de avançar até o meio-campo na construção das jogadas ajudou o Bayern a manter o amplo domínio territorial.

    Min-jae Kim - 7/10

    Kim impôs sua força física no centro da defesa até ser substituído aos 77 minutos. Dominou as disputas pelo alto e deu a cobertura necessária às investidas de Brown no ataque. Seu posicionamento foi exemplar e impediu que os atacantes do Leipzig encontrassem espaços entre as linhas durante a primeira hora de jogo.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Excelente atuação do lateral, que combinou solidez defensiva com contribuição importante no ataque. Brown deu uma assistência decisiva para o gol de Harry Kane aos 53 minutos, acertando em cheio o momento de passar por fora. Foi substituído pouco depois, após desempenhar um papel fundamental na vantagem de cinco gols do Bayern.

    Konrad Laimer - 7/10

    Laimer mostrou sua conhecida disposição e versatilidade tática contra seu ex-clube. Embora tenha recebido um cartão amarelo aos 51 minutos por uma falta tática, sua energia no setor central foi crucial para o sistema de pressão do Bayern após a perda da bola. Foi substituído pouco antes de completar uma hora de jogo, quando Kompany buscou rodar o elenco.


  • imago-sport-1084654739.jpgEibner

    Meio-campo

    Joshua Kimmich - 8/10

    O capitão foi o principal responsável pelo domínio do Bayern, ditando o ritmo do jogo na base do meio-campo. Kimmich deu a assistência para Luis Diaz abrir o placar aos 12 minutos, dando o tom da partida. A jogada foi apenas uma amostra de sua influência: com passes verticais, ele superou as linhas de marcação adversárias de forma consistente.

    Aleksandar Pavlovic - 8/10

    Pavlovic segue evoluindo em sua função na dupla de volantes. Mostrou ótimo instinto ofensivo ao marcar aos 26 minutos, ampliando a vantagem do Bayern e praticamente inviabilizando o plano de jogo inicial do Leipzig. Sua capacidade de fazer a bola circular rapidamente permitiu que os quatro jogadores de ataque mantivessem a equipe em postura ofensiva durante os 59 minutos em que esteve em campo.

    Ismael Saibari - 7/10

    Saibari foi uma peça importante na ligação durante as transições. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua dedicação e percepção dos espaços ajudaram a criar oportunidades para Olise e Diaz explorarem. Depois de uma atuação sólida, foi substituído aos 59 minutos em uma troca tripla.


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    Ataque

    Michael Olise - 9/10

    Atuação brilhante do reforço contratado no verão. Olise marcou o terceiro gol do Bayern de Munique aos 34 minutos e deu a assistência para o gol que completou o hat-trick de Luis Diaz aos 69. Sua qualidade técnica em espaços curtos e sua visão de jogo pela ponta foram demais para David Raum, e ele criou constantemente chances valiosas para os companheiros.

    Luis Diaz - 10/10

    O melhor jogador da partida, sem discussão. Impossível de parar, Diaz marcou um hat-trick com finalizações precisas aos 12, 47 e 69 minutos. Sua movimentação sem bola foi de nível mundial, encontrando espaços na defesa do Leipzig o tempo todo. Seja finalizando de perto ou partindo para cima dos defensores, ele deu ao ataque o poder de decisão que definiu a vitória.

    Harry Kane - 9/10

    Embora tenha marcado apenas uma vez, aos 53 minutos, Kane teve uma contribuição imensa para o ataque da equipe. Deu duas assistências, uma para Olise e outra para Diaz, mostrando sua capacidade excepcional de criar jogadas. Sua movimentação em benefício dos companheiros desorganizou a defesa e permitiu que os pontas brilhassem, provando que ele é muito mais do que um finalizador de área.


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  • FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Josip Stanisic - 6/10

    Entrou aos 59 minutos e deu novo fôlego à defesa. Jogou de forma simples e ajudou o Bayern a administrar a vantagem com tranquilidade até o fim.

    Lennart Karl - 6/10

    O jovem ganhou meia hora valiosa de experiência em uma partida de alta intensidade. Participou bem das trocas de passes enquanto o Bayern administrava o tempo.

    Serge Gnabry - 6/10

    Gnabry substituiu o cansado Pavlovic e ofereceu uma ameaça diferente nos contra-ataques, embora a intensidade da partida já tivesse caído quando ele entrou.

    Tom Bischof - 6/10

    Substituiu Saibari e manteve a organização da equipe no terço final do campo.

    Sacha Boey - sem nota

    Boey entrou no lugar de Kim já perto do fim e teve pouco tempo para causar um impacto significativo na partida.

    Vincent Kompany - 9/10

    Kompany venceu com folga a batalha tática. Sua decisão de adotar um 4-2-3-1 com pressão alta anulou completamente a saída de bola do Leipzig. O espaçamento entre as linhas de sua equipe foi perfeito, e suas substituições proativas mantiveram o nível de energia alto o suficiente para preservar o placar de 6 a 1. Ele claramente incutiu uma eficiência implacável neste Bayern.

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