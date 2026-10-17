Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Rb Leipzig: hat-trick de Luis Diaz arrasa os visitantes em atuação de gala com seis gols

Jonas Urbig - 7/10

Urbig teve uma noite relativamente tranquila, já que o domínio do Bayern no campo de ataque protegeu seu gol durante boa parte da partida. Fez três defesas ao longo do jogo e mostrou boa concentração, apesar de ter sido pouco exigido. Teve o azar de sofrer um gol de Maksimovic nos acréscimos e perder a chance de terminar sem ser vazado, mas foi seguro na distribuição de bola, contribuindo para o total de 666 passes do Bayern.

Dayot Upamecano - 8/10

Atuação imponente do francês, que comandou a linha defensiva alta com autoridade. Upamecano foi fundamental para neutralizar as raras tentativas de contra-ataque do Leipzig, usando sua velocidade na recuperação para anular a ameaça de Nkunku. Sua capacidade de avançar até o meio-campo na construção das jogadas ajudou o Bayern a manter o amplo domínio territorial.

Min-jae Kim - 7/10

Kim impôs sua força física no centro da defesa até ser substituído aos 77 minutos. Dominou as disputas pelo alto e deu a cobertura necessária às investidas de Brown no ataque. Seu posicionamento foi exemplar e impediu que os atacantes do Leipzig encontrassem espaços entre as linhas durante a primeira hora de jogo.

Nathaniel Brown - 8/10

Excelente atuação do lateral, que combinou solidez defensiva com contribuição importante no ataque. Brown deu uma assistência decisiva para o gol de Harry Kane aos 53 minutos, acertando em cheio o momento de passar por fora. Foi substituído pouco depois, após desempenhar um papel fundamental na vantagem de cinco gols do Bayern.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer mostrou sua conhecida disposição e versatilidade tática contra seu ex-clube. Embora tenha recebido um cartão amarelo aos 51 minutos por uma falta tática, sua energia no setor central foi crucial para o sistema de pressão do Bayern após a perda da bola. Foi substituído pouco antes de completar uma hora de jogo, quando Kompany buscou rodar o elenco.



