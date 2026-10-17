Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Rb Leipzig: hat-trick de Luis Diaz arrasa os visitantes em atuação de gala com seis gols

O Bayern de Munique deu uma aula de tática na Allianz Arena e desmontou o Rb Leipzig de forma sistemática na goleada por 6 a 1, que ressaltou seu domínio nacional. Desde o apito inicial, o Bayern impôs uma pressão alta sufocante, forçando os visitantes a recuar para blocos defensivos que acabaram cedendo diante de 29 finalizações. Três gols ainda no primeiro tempo deram o tom da partida. O Bayern explorou a formação defensiva estreita do Leipzig com rápidas inversões de jogo e transições verticais precisas, deixando a defesa adversária sem reação.
A intensidade não diminuiu no segundo tempo, e a fluidez ofensiva do Bayern continuou complexa demais para a equipe de Martin Demichelis decifrar. Com 62% de posse de bola e 3,76 gols esperados (xG), os donos da casa foram superiores em todas as fases do jogo. Mantiveram a linha defensiva alta, compactaram o campo e limitaram o Leipzig a contra-ataques esporádicos. Apesar de os visitantes marcarem um gol de honra no fim, a equipe de Vincent Kompany deixou seu recado: assumiu a liderança da tabela com uma atuação marcada pela eficiência ofensiva e pela disciplina tática.