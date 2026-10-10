Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Augsburg: Harry Kane dá duas assistências, mas erro de Manuel Neuer custa caro ao time de Vincent Kompany

Vincent Kompany deve estar quebrando a cabeça na WWK Arena depois de ver sua equipe dominar 70% da posse de bola e registrar impressionantes 30 finalizações, apenas para sair com um empate por 2 a 2. O tom foi definido logo no primeiro minuto, quando uma falha de concentração permitiu que Raphael Fellhauer colocasse o Augsburg à frente, marcando um dos gols mais rápidos da história da Bundesliga.
O domínio estrutural do Bayern no terço médio ficou evidente, mas sua linha defensiva alta foi repetidamente testada pelas transições verticais do Augsburg.
O segundo tempo teve uma breve reação, com Kane assumindo o papel de garçom ao servir Ismael Saibari para o empate aos 55 minutos. No entanto, as fragilidades defensivas voltaram a aparecer, já que Ricardo Ribeiro recolocou os donos da casa em vantagem contra a correria do jogo.
O Bayern acabou salvando um ponto com o reserva Nathaniel Brown, novamente com assistência de Kane, mas a diferença nos gols esperados (xG), de 5,2 a 2,2 a favor do Bayern, sugere que este foi um jogo que a equipe deixou de vencer por conta da má pontaria e de erros individuais na defesa.