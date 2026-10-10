Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Bayern de Munique contra o Augsburg: Harry Kane dá duas assistências, mas erro de Manuel Neuer custa caro ao time de Vincent Kompany

Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane
M. Neuer
Player ratings
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg

O Bayern de Munique ficou no empate por 2 a 2 com o Augsburg em um caótico dérbi da Baviera, marcado por extremo domínio estatístico e fragilidade defensiva. Apesar de Harry Kane ter dado duas assistências, um erro histórico logo no início e a finalização clínica dos anfitriões obrigaram o Rekordmeister a se contentar com um ponto.

Vincent Kompany deve estar quebrando a cabeça na WWK Arena depois de ver sua equipe dominar 70% da posse de bola e registrar impressionantes 30 finalizações, apenas para sair com um empate por 2 a 2. O tom foi definido logo no primeiro minuto, quando uma falha de concentração permitiu que Raphael Fellhauer colocasse o Augsburg à frente, marcando um dos gols mais rápidos da história da Bundesliga.

O domínio estrutural do Bayern no terço médio ficou evidente, mas sua linha defensiva alta foi repetidamente testada pelas transições verticais do Augsburg.

O segundo tempo teve uma breve reação, com Kane assumindo o papel de garçom ao servir Ismael Saibari para o empate aos 55 minutos. No entanto, as fragilidades defensivas voltaram a aparecer, já que Ricardo Ribeiro recolocou os donos da casa em vantagem contra a correria do jogo.

O Bayern acabou salvando um ponto com o reserva Nathaniel Brown, novamente com assistência de Kane, mas a diferença nos gols esperados (xG), de 5,2 a 2,2 a favor do Bayern, sugere que este foi um jogo que a equipe deixou de vencer por conta da má pontaria e de erros individuais na defesa.

  • imago-sport-1084312614.jpgBeautiful Sports International

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer - 3/10

    Um dia para esquecer para o experiente capitão. Neuer foi pego de surpresa logo com um minuto de jogo, cometendo o que foi descrito como uma falha histórica para permitir que Fellhauer abrisse o placar. Embora tenha feito 3 defesas depois disso, sua saída do gol foi errática e lhe faltou a autoridade habitual na área, terminando com uma atuação que aumentará as dúvidas sobre sua forma atual.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Upamecano esteve muito envolvido na construção de jogo do Bayern, mas teve dificuldades com a objetividade dos contra-ataques do Augsburg. Embora tenha contribuído para as 11 interceptações da equipe, seu posicionamento no gol de Ribeiro foi questionável, já que a defesa não conseguiu encurtar os espaços de forma eficaz durante uma transição rápida.

    Jonathan Tah - 5/10

    O reforço de verão encontrou dificuldades para conter a movimentação de Ribeiro. Embora o Bayern tenha dominado pelo alto, vencendo 3 disputas aéreas contra 1, Tah foi frequentemente pego em terra de ninguém quando o Augsburg superou o meio-campo. Faltou velocidade de recuperação para cobrir os corredores laterais de forma eficaz nesta configuração tática específica.

    Alphonso Davies - 7/10

    Davies foi uma das principais fontes de amplitude, avançando constantemente para apoiar o ataque. Sua velocidade de recuperação foi vital para evitar mais danos nos contra-ataques, e ele teve papel fundamental para ajudar o Bayern a manter sua pressão sustentada, o que resultou em 9 escanteios ao longo da partida.

    Josip Stanisic - 6/10

    Atuando pela direita da linha defensiva, Stanisic foi suficientemente seguro com a bola antes de ser substituído por Nathaniel Brown aos 67 minutos, enquanto Kompany tentava reagir no jogo. Ele teve dificuldades para oferecer a ultrapassagem necessária para furar uma linha baixa, embora tenha sido, em grande parte, seguro em seus duelos individuais.

  • imago-sport-1084313210.jpgDeFodi Images

    Meio-campo

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    O jovem foi o metrônomo do Bayern, completando a grande maioria de seus passes, enquanto a equipe acumulou 582 passes no total. Pavlovic mostrou grande maturidade ao reciclar a posse de bola e ganhar as segundas bolas, embora ocasionalmente tenha sido superado quando o Augsburg avançou em número. Foi substituído aos 87 minutos.

    Ismael Saibari - 8/10

    Saibari foi a presença mais decisiva do Bayern no terço final antes de sua substituição. Ele marcou seu gol com categoria aos 55 minutos, cronometrando sua corrida à perfeição para aproveitar o passe de Kane. Sua energia nos meio-espaços foi um problema constante para a linha defensiva do Augsburg até ser substituído aos 67 minutos.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kimmich atuou com sua habitual inteligência tática, flutuando entre as linhas para facilitar a construção das jogadas. Ele foi responsável por muitos dos 25 cruzamentos da equipe e ajudou a manter os 70% de posse de bola. No entanto, ficará decepcionado porque o domínio criativo da equipe não resultou em mais gols claros.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    ataque

    Luis Diaz - 6/10

    Escalado em uma função mais recuada do que o habitual, Diaz mostrou lampejos de seu brilho técnico, mas faltou a disciplina defensiva necessária para proteger a zona central de transição. Ele foi substituído no fim por Leonhard Karl, após uma atuação em que teve dificuldades para influenciar o terço final tanto quanto Kompany esperava.

    Michael Olise - 6/10

    Olise foi uma ameaça constante pelo lado, contribuindo para as 30 finalizações totais do Bayern. Embora tenha encantado com seus dribles, seu passe final por vezes deixou a desejar diante de uma área do Augsburg muito congestionada. Ele segue sendo uma peça vital na engrenagem, mas hoje faltou o toque decisivo.

    Harry Kane - 9/10

    Mesmo quando não marca, Kane segue sendo o ponto focal de tudo o que este Bayern tem de bom. Ele deu a assistência para o gol de empate de Saibari e voltou a servir Brown no empate tardio. Com duas assistências e papel central em quase todas as jogadas de ataque, foi o grande nome técnico da partida.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Serge Gnabry - 6/10

    Entrou aos 67 minutos no lugar de Saibari. Deu mais objetividade ao time e empurrou os alas do Augsburg para trás, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória apesar de ter tido várias chances de finalizar.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Uma estreia dos sonhos para o substituto. Entrando aos 67 minutos no lugar de Stanisic, ele manteve a calma para marcar o vital gol de empate aos 80 minutos, após passe de Kane, justificando a decisão de Kompany de mudar as peças.

    Leonhard Karl - N/A

    Entrou aos 87 minutos. Teve pouco tempo para causar impacto significativo no andamento da partida.

    Tom Bischof - N/A

    Uma mudança tática tardia aos 87 minutos. Teve pouquíssimos toques quando o jogo chegou à sua conclusão frenética.

    Vincent Kompany - 6/10

    Taticamente, o time de Kompany foi dominante, e os números de xG sugerem que seu sistema criou chances mais do que suficientes para vencer com conforto. No entanto, a vulnerabilidade defensiva e a falha em lidar com a intensidade inicial do Augsburg contam contra ele. Suas substituições foram eficazes, particularmente a entrada do artilheiro Brown.

Liga dos Campeões
Viking crest
Viking
VIK
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Bundesliga
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Augsburg crest
Augsburg
FCA