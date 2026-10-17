Joan Garcia - 6/10

Teve uma tarde relativamente tranquila no que diz respeito às defesas, com três intervenções. Embora tenha sofrido dois gols, pouco podia fazer diante das finalizações à queima-roupa. Sua distribuição de bola ajudou a manter a linha defensiva alta exigida por Flick.

Jules Kounde - 6/10

Teve uma atuação sólida pela lateral, como mostrou sua participação no início da jogada do primeiro gol de Yamal. Manteve a disciplina tática necessária para equilibrar a estrutura ofensiva assimétrica do Barcelona e lidou bem com a ameaça de Abde durante boa parte da partida.

Xavi Espart - 6/10

O jovem mostrou segurança no posicionamento, mas por vezes teve dificuldades com a intensidade física da pressão do Betis. Foi seguro com a bola e contribuiu para o domínio da equipe nas estatísticas de passes antes de ser substituído em uma mudança tática.

Gerard Martin - 5/10

Teve dificuldades para acompanhar as ultrapassagens dos pontas do Betis e foi substituído no intervalo. Faltou-lhe agressividade para avançar, o que levou Flick a buscar no banco mais segurança defensiva e capacidade de fazer a bola progredir.

Pau Cubarsi - 8/10

O zagueiro adolescente deu outra aula de passes para fazer a bola avançar. Deu duas assistências, para Eric Garcia e Dani Olmo, demonstrando uma visão de jogo excepcional. Na defesa, mostrou tranquilidade e fez cortes importantes para frear o ímpeto do Betis.



