O Barcelona manteve sua perseguição incansável ao título de LaLiga com uma vitória eletrizante por 5 a 2 sobre o Real Betis. A estratégia de Hansi Flick priorizou o domínio pelo meio e as transições rápidas, e deu resultado já aos 10 minutos, quando Lamine Yamal abriu o placar. Embora o Betis tenha marcado com valentin gomez e Abde Ezzalzouli, o grande volume de chances de qualidade criado pelos visitantes, refletido nos expressivos 3,04 gols esperados (xG), foi demais para os donos da casa.
No segundo tempo, o Barcelona ampliou a vantagem com frieza e eficiência. Os gols de Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo mostraram a profundidade do elenco de Flick e sua capacidade de manter a pressão mesmo após muitas substituições. Com 69% de posse de bola e 10 finalizações no alvo, o Barcelona controlou o ritmo da partida, neutralizou a ameaça dos contra-ataques do Betis e consolidou sua posição no topo da tabela, com nove vitórias em nove jogos.