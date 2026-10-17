Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Barcelona contra o Real Betis: Lamine Yamal brilha, e o time catalão tem atuação de cinco estrelas ao atropelar a equipe de Manuel Pellegrini

Barcelona
Player ratings
L. Yamal
Bétis x Barcelona
Bétis
La Liga
H. Flick

O Barcelona manteve o aproveitamento perfeito no início da temporada da LaLiga ao vencer o Real Betis por 5 a 2, com eficiência, no estádio de La Cartuja. Lamine Yamal e Gabriel Jesus estiveram entre os autores dos gols, enquanto a equipe de Hansi Flick exibiu suas arrasadoras trocas de posição no ataque.

O Barcelona manteve sua perseguição incansável ao título de LaLiga com uma vitória eletrizante por 5 a 2 sobre o Real Betis. A estratégia de Hansi Flick priorizou o domínio pelo meio e as transições rápidas, e deu resultado já aos 10 minutos, quando Lamine Yamal abriu o placar. Embora o Betis tenha marcado com valentin gomez e Abde Ezzalzouli, o grande volume de chances de qualidade criado pelos visitantes, refletido nos expressivos 3,04 gols esperados (xG), foi demais para os donos da casa.

No segundo tempo, o Barcelona ampliou a vantagem com frieza e eficiência. Os gols de Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo mostraram a profundidade do elenco de Flick e sua capacidade de manter a pressão mesmo após muitas substituições. Com 69% de posse de bola e 10 finalizações no alvo, o Barcelona controlou o ritmo da partida, neutralizou a ameaça dos contra-ataques do Betis e consolidou sua posição no topo da tabela, com nove vitórias em nove jogos.

  • imago-sport-1084656069.jpgPhoto Players Images

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia - 6/10

    Teve uma tarde relativamente tranquila no que diz respeito às defesas, com três intervenções. Embora tenha sofrido dois gols, pouco podia fazer diante das finalizações à queima-roupa. Sua distribuição de bola ajudou a manter a linha defensiva alta exigida por Flick.

    Jules Kounde - 6/10

    Teve uma atuação sólida pela lateral, como mostrou sua participação no início da jogada do primeiro gol de Yamal. Manteve a disciplina tática necessária para equilibrar a estrutura ofensiva assimétrica do Barcelona e lidou bem com a ameaça de Abde durante boa parte da partida.

    Xavi Espart - 6/10

    O jovem mostrou segurança no posicionamento, mas por vezes teve dificuldades com a intensidade física da pressão do Betis. Foi seguro com a bola e contribuiu para o domínio da equipe nas estatísticas de passes antes de ser substituído em uma mudança tática.

    Gerard Martin - 5/10

    Teve dificuldades para acompanhar as ultrapassagens dos pontas do Betis e foi substituído no intervalo. Faltou-lhe agressividade para avançar, o que levou Flick a buscar no banco mais segurança defensiva e capacidade de fazer a bola progredir.

    Pau Cubarsi - 8/10

    O zagueiro adolescente deu outra aula de passes para fazer a bola avançar. Deu duas assistências, para Eric Garcia e Dani Olmo, demonstrando uma visão de jogo excepcional. Na defesa, mostrou tranquilidade e fez cortes importantes para frear o ímpeto do Betis.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri - 8/10

    O maestro do meio-campo foi excelente e deu ao Barcelona a base para dominar a posse de bola, com 69%. Marcou um gol crucial aos 41 minutos para recolocar a equipe em vantagem antes do intervalo, mostrando sua capacidade de aparecer na área vindo de trás.

    Fermin Lopez - 7/10

    Fermin teve uma atuação de muita intensidade e deu a assistência para o gol de Rodri. Recebeu cartão amarelo aos 20 minutos, mas não deixou que isso diminuísse a agressividade de sua marcação por pressão. Sua movimentação entre as linhas abriu espaços para os atacantes pelos lados.

    Pedri - 7/10

    O capitão comandou o meio-campo. Embora não tenha marcado nem dado assistência, sua participação na construção das jogadas que resultaram em assistências e sua capacidade de escapar da pressão do Betis foram fundamentais para os 751 passes certos do Barcelona.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Karim Adeyemi - 6/10

    Escalado em uma função híbrida, teve dificuldade para encontrar seu ritmo explosivo habitual no terço final do campo. Trabalhou duro na defesa antes de ser substituído aos 62 minutos, quando Flick buscou dar mais fôlego à equipe.

    Lamine Yamal - 9/10

    Uma atuação sensacional do adolescente. Abriu o placar aos 10 minutos e, mais tarde, deu uma assistência primorosa para Gabriel Jesus. O cartão amarelo recebido aos 55 minutos foi um pequeno deslize em uma exibição marcada pela criatividade e pela superioridade técnica.

    Gabriel Jesus - 8/10

    Comandou o ataque com inteligência e determinação. Foi recompensado com um gol bem executado aos 51 minutos, após cruzamento de Yamal. Sua participação nas tabelas foi essencial para tirar os zagueiros do Betis de suas posições.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Eric Garcia - 7/10

    Entrou no intervalo no lugar de Martin, deu mais estabilidade à defesa e marcou o quarto gol aos 62 minutos, praticamente acabando com as chances de reação do Betis.

    Dani Olmo - 8/10

    Entrou aos 62 minutos e mostrou sua qualidade de imediato. Fechou o placar aos 81 minutos com uma finalização precisa, evidenciando a enorme profundidade do elenco do Barcelona.

    Anthony Gordon - 7/10

    Entrou para a última meia hora. Deu mais fôlego ao time e abriu espaços na defesa do Betis, embora não tenha tido muitas chances claras de marcar.

    Raphinha - 6/10

    Entrou na reta final no lugar de Yamal. Manteve a intensidade pela ponta direita e ajudou a segurar o resultado ao conservar a posse de bola com segurança.

    Gavi - 6/10

    Substituiu Jesus nos dez minutos finais. Seu retorno ao campo foi recebido com aplausos, e ele logo participou das disputas físicas no meio-campo.

    Hansi Flick - 9/10

    O técnico acertou em cheio na estratégia. Ao reconhecer o perigo oferecido pelo Betis, ajustou a defesa no intervalo e fez as substituições no momento certo para aproveitar o cansaço do adversário. Nove vitórias em nove jogos atestam seu impacto imediato.

Próximas partidas
PSG

PSG

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

BAR

BAR

BET

BET

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

FEY

FEY