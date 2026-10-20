Notas dos jogadores do Barcelona contra o Paris Saint-Germain: Lamine Yamal brilha, mas falhas defensivas custam caro a Hansi Flick em jogo eletrizante de seis gols

A viagem do Barcelona à capital francesa foi uma aula tática de posse de bola, mas a equipe não teve a solidez estrutural necessária para conter os contra-ataques diretos do Paris Saint-Germain. Flick optou por um 4-2-3-1 fluido, com o Barcelona controlando 53% da posse de bola, mas viu sua equipe ir para o intervalo em desvantagem depois que Desire Doue abriu o placar. Apesar disso, o Barcelona mostrou muita força para reagir e, por um momento, mudou o rumo da partida em um segundo tempo de ataques de um lado e de outro.
A entrada de Fermin Lopez foi decisiva: ele deu a assistência para Espart empatar dez minutos após o reinício da partida. Embora o gol de Yamal aos 79 minutos parecesse ter garantido um empate suado, a linha defensiva adiantada do Barcelona foi implacavelmente explorada nos dez minutos finais. Vitinha e Fabian Ruiz aproveitaram o cansaço e os erros de posicionamento defensivo para marcar aos 81 e 86 minutos, respectivamente, deixando o Barcelona de mãos vazias apesar de uma atuação vistosa.