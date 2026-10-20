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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Barcelona contra o Paris Saint-Germain: Lamine Yamal brilha, mas falhas defensivas custam caro a Hansi Flick em jogo eletrizante de seis gols

Barcelona
PSG
PSG x Barcelona
Liga dos Campeões

O Barcelona perdeu por 4 a 2 no Parc des Princes, apesar dos gols de Xavi Espart e Lamine Yamal. Apesar do placar, a equipe de Hansi Flick dominou a posse de bola, mas acabou derrotada pela precisão dos anfitriões nas finalizações no fim da partida.

A viagem do Barcelona à capital francesa foi uma aula tática de posse de bola, mas a equipe não teve a solidez estrutural necessária para conter os contra-ataques diretos do Paris Saint-Germain. Flick optou por um 4-2-3-1 fluido, com o Barcelona controlando 53% da posse de bola, mas viu sua equipe ir para o intervalo em desvantagem depois que Desire Doue abriu o placar. Apesar disso, o Barcelona mostrou muita força para reagir e, por um momento, mudou o rumo da partida em um segundo tempo de ataques de um lado e de outro.

A entrada de Fermin Lopez foi decisiva: ele deu a assistência para Espart empatar dez minutos após o reinício da partida. Embora o gol de Yamal aos 79 minutos parecesse ter garantido um empate suado, a linha defensiva adiantada do Barcelona foi implacavelmente explorada nos dez minutos finais. Vitinha e Fabian Ruiz aproveitaram o cansaço e os erros de posicionamento defensivo para marcar aos 81 e 86 minutos, respectivamente, deixando o Barcelona de mãos vazias apesar de uma atuação vistosa.

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    Goleiro e defesa

    Joan Garcia - 5/10

    Uma atuação paradoxal do goleiro. Embora tenha sofrido quatro gols, as estatísticas mostram que ele fez impressionantes 9 defesas e manteve o Barcelona na disputa pelo maior tempo possível. Ainda assim, sofrer quatro gols, independentemente da qualidade das bolas que chegaram aos atacantes, deixa uma impressão ruim sobre seu controle da área.

    Gerard Martin - 4/10

    Com uma difícil missão defensiva, Martin teve problemas para conter as ultrapassagens de Achraf Hakimi. Contribuiu pouco com passes que fizessem a equipe avançar e muitas vezes se posicionou perto demais do centro, permitindo que o PSG explorasse os corredores laterais em sua pressão nos minutos finais.

    Xavi Espart - 7/10

    Foi o destaque da defesa. Além de mostrar uma maturidade incomum para sua idade no posicionamento, apareceu para marcar um gol de empate importante aos 55 minutos. Acabou substituído por Alejandro Balde aos 74 minutos, quando Flick buscava dar novo fôlego à equipe.

    Pau Cubarsi - 5/10

    O jovem zagueiro mostrou a elegância habitual com a bola nos pés, mas foi exigido fisicamente pelo ataque do PSG. Fez parte de uma defesa que permitiu 13 finalizações no gol, sinal de falta de entrosamento na marcação dos jogadores que vinham de trás.

    Joao Cancelo - 4/10

    Uma noite para esquecer para o lateral experiente. Recebeu um cartão amarelo logo aos 17 minutos, o que limitou sua capacidade de marcar de forma agressiva. Foi pego fora de posição com frequência, enquanto o PSG concentrava os ataques pelo seu lado.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Meio-campo

    Pedri - 6/10

    Foi o coração da troca de passes do Barcelona durante a hora em que esteve em campo. Ajudou a ditar o ritmo e garantiu que o Barcelona mantivesse a posse de bola sob pressão, mas não conseguiu dar o passe decisivo antes de ser substituído por Gavi.

    Marc Bernal - 5/10

    Presença segura na dupla de volantes, Bernal se concentrou em manter a circulação da bola. No entanto, teve dificuldades para proteger a linha de quatro defensores quando o meio-campo do PSG começou a dominar as transições. Foi substituído após uma hora de jogo.

    Dani Olmo - 5/10

    Escalado como camisa 10, Olmo não conseguiu ter influência significativa na partida antes de ser substituído aos 27 minutos. Teve dificuldades para encontrar espaços entre as linhas do PSG e saiu por uma decisão tática para a entrada de Fermin Lopez.

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    Ataque

    Lamine Yamal - 8/10

    A principal fonte de inspiração do Barcelona. O adolescente foi uma ameaça constante pela ponta e mostrou frieza de classe mundial para marcar aos 79 minutos. Mesmo na derrota, sua capacidade de superar marcadores e criar chances de alta qualidade segue sendo o lado positivo para Flick.

    Anthony Gordon - 6/10

    Gordon trouxe a disposição e a velocidade de que a equipe precisava pelo lado esquerdo. Embora não tenha marcado, sua pressão intensa forçou o PSG a cometer vários erros, mas faltou precisão ao seu último passe para superar uma defesa compacta.

    Raphinha - 5/10

    O capitão teve dificuldades para dar o exemplo na criação de perigo ao gol. Apesar de correr incansavelmente, não conseguiu finalizar com perigo e foi substituído aos 60 minutos, após uma noite relativamente discreta para seus padrões.

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    Reservas e técnico

    Fermin Lopez - 7/10

    Entrou cedo no lugar de Olmo e deu ao Barcelona o impulso de que precisava. Deu um passe inteligente para o gol de Espart e trouxe ao meio-campo uma objetividade que até então faltava.

    Gavi - 5/10

    Entrou aos 60 minutos para dar mais combatividade ao meio-campo. Apesar da disposição, não conseguiu conter a sequência de ataques do PSG na reta final da partida.

    Karim Adeyemi - 5/10

    Entrou para dar velocidade aos contra-ataques, mas teve pouco contato com a bola, já que o PSG assumiu o controle do jogo pouco depois de sua entrada.

    Rodri - 5/10

    Substituiu Bernal para dar mais presença física ao meio-campo, mas foi superado na jogada do gol decisivo de Vitinha nos minutos finais.

    Alejandro Balde - 5/10

    Entrou como uma mudança tática tardia na lateral esquerda, mas não conseguiu conter os gols do PSG.

    Hansi Flick - 5/10

    A aposta de Flick em um estilo ofensivo é admirável, mas a incapacidade de ajustar a estrutura defensiva no fim do jogo custou caro. Suas substituições inicialmente funcionaram para recolocar o Barcelona na partida, mas a equipe perdeu toda a disciplina defensiva nos dez minutos finais.

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