Notas dos jogadores do Barcelona contra o Paris Saint-Germain: Lamine Yamal brilha, mas falhas defensivas custam caro a Hansi Flick em jogo eletrizante de seis gols

Joan Garcia - 5/10

Uma atuação paradoxal do goleiro. Embora tenha sofrido quatro gols, as estatísticas mostram que ele fez impressionantes 9 defesas e manteve o Barcelona na disputa pelo maior tempo possível. Ainda assim, sofrer quatro gols, independentemente da qualidade das bolas que chegaram aos atacantes, deixa uma impressão ruim sobre seu controle da área.

Gerard Martin - 4/10

Com uma difícil missão defensiva, Martin teve problemas para conter as ultrapassagens de Achraf Hakimi. Contribuiu pouco com passes que fizessem a equipe avançar e muitas vezes se posicionou perto demais do centro, permitindo que o PSG explorasse os corredores laterais em sua pressão nos minutos finais.

Xavi Espart - 7/10

Foi o destaque da defesa. Além de mostrar uma maturidade incomum para sua idade no posicionamento, apareceu para marcar um gol de empate importante aos 55 minutos. Acabou substituído por Alejandro Balde aos 74 minutos, quando Flick buscava dar novo fôlego à equipe.

Pau Cubarsi - 5/10

O jovem zagueiro mostrou a elegância habitual com a bola nos pés, mas foi exigido fisicamente pelo ataque do PSG. Fez parte de uma defesa que permitiu 13 finalizações no gol, sinal de falta de entrosamento na marcação dos jogadores que vinham de trás.

Joao Cancelo - 4/10

Uma noite para esquecer para o lateral experiente. Recebeu um cartão amarelo logo aos 17 minutos, o que limitou sua capacidade de marcar de forma agressiva. Foi pego fora de posição com frequência, enquanto o PSG concentrava os ataques pelo seu lado.