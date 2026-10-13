O Barcelona demonstrou maturidade tática e variedade ofensiva no Rams Global Stadium ao golear o Galatasaray por 4 a 1, após sair atrás no placar. A partida inicialmente parecia reservar uma noite difícil para o time catalão quando A. Batrakov abriu o placar para os donos da casa aos 28 minutos, aproveitando uma desorganização momentânea da defesa do Barcelona. A equipe, porém, manteve a calma, teve 65% da posse de bola e desmontou sistematicamente os blocos defensivos do time turco com um jogo posicional superior e transições rápidas.
A virada de rumo veio pouco antes do intervalo, quando Joao Cancelo empatou e mudou definitivamente o panorama da partida a favor do Barcelona. O segundo tempo foi uma demonstração da eficácia do sistema de pressão alta de Flick, com Fermin Lopez e Anthony Gordon marcando em rápida sequência após o reinício do jogo. Com Yamal como principal articulador, os 3,01 gols esperados (xG) do Barcelona refletiram uma atuação de controle total, coroada pelo quarto gol, marcado pelo reserva Karim Adeyemi, que garantiu um início perfeito à campanha europeia da equipe.