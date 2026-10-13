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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Barcelona contra o Galatasaray: atuação de gala de Lamine Yamal inspira vitória de virada contundente

Barcelona
Galatasaray
Galatasaray x Barcelona
Liga dos Campeões

O Barcelona superou um susto no início da partida em Istambul e venceu o Galatasaray por 4 a 1 na Champions League. Lamine Yamal deu duas assistências decisivas, e a equipe de Hansi Flick teve uma atuação implacável no segundo tempo.

O Barcelona demonstrou maturidade tática e variedade ofensiva no Rams Global Stadium ao golear o Galatasaray por 4 a 1, após sair atrás no placar. A partida inicialmente parecia reservar uma noite difícil para o time catalão quando A. Batrakov abriu o placar para os donos da casa aos 28 minutos, aproveitando uma desorganização momentânea da defesa do Barcelona. A equipe, porém, manteve a calma, teve 65% da posse de bola e desmontou sistematicamente os blocos defensivos do time turco com um jogo posicional superior e transições rápidas.

A virada de rumo veio pouco antes do intervalo, quando Joao Cancelo empatou e mudou definitivamente o panorama da partida a favor do Barcelona. O segundo tempo foi uma demonstração da eficácia do sistema de pressão alta de Flick, com Fermin Lopez e Anthony Gordon marcando em rápida sequência após o reinício do jogo. Com Yamal como principal articulador, os 3,01 gols esperados (xG) do Barcelona refletiram uma atuação de controle total, coroada pelo quarto gol, marcado pelo reserva Karim Adeyemi, que garantiu um início perfeito à campanha europeia da equipe.

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    Goleiro e defesa

    Joan Garcia - 6/10

    Foi relativamente pouco exigido, apesar do ambiente hostil. Pouco pôde fazer para evitar o gol de abertura de Batrakov aos 28 minutos, mas manteve a concentração e fez duas defesas. Foi seguro na distribuição da bola, ajudando o Barcelona a manter a linha defensiva adiantada mesmo sob pressão.

    Pau Cubarsi - 7/10

    O adolescente mostrou por que é considerado um talento de sua geração na zaga. Fez vários dos 23 cortes do Barcelona e demonstrou uma calma impressionante quando o Galatasaray tentou acelerar as transições. Sua capacidade de romper linhas com os passes foi fundamental para a reação no primeiro tempo.

    Eric Garcia - 6/10

    Teve uma atuação segura no centro da defesa antes de ser substituído aos 74 minutos. Lidou bem com a força física de Victor Osimhen na maior parte do tempo, embora a linha defensiva tenha sido pega um pouco desprevenida no gol do Galatasaray. Saiu de campo com um alto índice de acerto nos passes para dar lugar a Kounde.

    Joao Cancelo - 8/10

    Atuação fundamental do lateral, que jogou mais como um armador por dentro. Seu gol de empate aos 43 minutos mudou completamente o panorama da partida. Foi aplicado defensivamente, mas suas contribuições no ataque e a capacidade de explorar os corredores internos foram os grandes destaques.

    Gerard Martin - 6/10

    Teve uma atuação eficiente pelo lado esquerdo. Deu a amplitude necessária para esticar o meio-campo do Galatasaray, permitindo que Gordon e Olmo se deslocassem para o centro. Embora não tenha sido tão explosivo quanto Cancelo no lado oposto, cumpriu suas funções táticas sem erros significativos.


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    Meio-campo

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon deu enorme energia ao meio-campo e foi recompensado com um gol bem finalizado aos 53 minutos, que fez o placar chegar a 3 a 1. Sua intensidade no terço intermediário do campo foi excepcional. Muitas vezes, ele liderou a pressão após a perda da bola, dificultando as tentativas do Galatasaray de sair jogando desde a defesa.

    Rodri - 7/10

    Foi a referência na organização da equipe. O posicionamento de Rodri foi impecável e garantiu que o Barcelona raramente ficasse exposto aos contra-ataques. Ele deu fluidez ao jogo, encontrando Yamal e Olmo com frequência em zonas perigosas e vencendo a maioria dos duelos que disputou.

    Pedri - 7/10

    Capitão naquela noite, Pedri ditou o ritmo com sua elegância habitual. Ele foi o elo entre a construção desde a defesa e o terço final. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua atuação nos passes anteriores às assistências foi fundamental antes de sua saída aos 74 minutos.

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    Ataque

    Lamine Yamal - 9/10

    Uma atuação de altíssimo nível. Yamal mudou o jogo ao dar as assistências para os gols de Fermin Lopez, aos 50 minutos, e Anthony Gordon, aos 53. Sua visão de jogo e a precisão de seus passes foram de nível mundial. A cada vez que tocava na bola, levava perigo aos laterais do Galatasaray.

    Fermin Lopez - 8/10

    A movimentação de Fermin entre as linhas foi um problema constante para os donos da casa. Ele finalizou com categoria aos 50 minutos para colocar o Barcelona em vantagem, chegando de trás à área, como de costume. Sua pressão na saída de bola deu o tom do domínio no segundo tempo.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo deu a assistência decisiva para o gol de empate de Cancelo pouco antes do intervalo, em um lance que acalmou o Barcelona. Sua segurança técnica em espaços apertados permitiu que a equipe mantivesse os ataques, e ele foi uma opção criativa constante até ser substituído por volta dos 60 minutos.

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    Reservas e técnico

    Karim Adeyemi - 7/10

    Entrou aos 59 minutos e deu mais verticalidade ao ataque. Aos 65, finalizou com precisão para marcar, após passe de Gabriel Jesus, e acabar com qualquer dúvida sobre o resultado.

    Gabriel Jesus - 7/10

    Entrou no lugar de Olmo aos 60 minutos e causou impacto imediato, dando a assistência para o gol de Adeyemi. Foi excelente ao segurar a bola no ataque e ofereceu uma referência diferente para a reta final.

    Jules Kounde - 6/10

    Substituiu Eric Garcia nos últimos 16 minutos para dar novo fôlego e solidez defensiva ao Barcelona enquanto o time administrava a vantagem.

    Marc Bernal - 6/10

    O jovem teve mais uma oportunidade de atuar na Champions League. Entrou no lugar de Pedri e ajudou o time a administrar os minutos finais com passes seguros.

    Gavi - N/A

    Entrou aos 82 minutos no lugar de Fermin Lopez. Não teve tempo suficiente para receber uma nota, mas mostrou sua tenacidade habitual.

    Hansi Flick - 8/10

    Flick merece crédito pela força mental da equipe após sair atrás no placar. Seus ajustes táticos no intervalo fizeram o Barcelona explorar os lados do campo com mais eficiência, e suas substituições vieram na hora certa para liquidar a partida. Sob seu comando, a pressão alta da equipe parece cada vez mais difícil de superar.

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