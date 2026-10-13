Joan Garcia - 6/10

Foi relativamente pouco exigido, apesar do ambiente hostil. Pouco pôde fazer para evitar o gol de abertura de Batrakov aos 28 minutos, mas manteve a concentração e fez duas defesas. Foi seguro na distribuição da bola, ajudando o Barcelona a manter a linha defensiva adiantada mesmo sob pressão.

Pau Cubarsi - 7/10

O adolescente mostrou por que é considerado um talento de sua geração na zaga. Fez vários dos 23 cortes do Barcelona e demonstrou uma calma impressionante quando o Galatasaray tentou acelerar as transições. Sua capacidade de romper linhas com os passes foi fundamental para a reação no primeiro tempo.

Eric Garcia - 6/10

Teve uma atuação segura no centro da defesa antes de ser substituído aos 74 minutos. Lidou bem com a força física de Victor Osimhen na maior parte do tempo, embora a linha defensiva tenha sido pega um pouco desprevenida no gol do Galatasaray. Saiu de campo com um alto índice de acerto nos passes para dar lugar a Kounde.

Joao Cancelo - 8/10

Atuação fundamental do lateral, que jogou mais como um armador por dentro. Seu gol de empate aos 43 minutos mudou completamente o panorama da partida. Foi aplicado defensivamente, mas suas contribuições no ataque e a capacidade de explorar os corredores internos foram os grandes destaques.

Gerard Martin - 6/10

Teve uma atuação eficiente pelo lado esquerdo. Deu a amplitude necessária para esticar o meio-campo do Galatasaray, permitindo que Gordon e Olmo se deslocassem para o centro. Embora não tenha sido tão explosivo quanto Cancelo no lado oposto, cumpriu suas funções táticas sem erros significativos.



