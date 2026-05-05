As oportunidades foram escassas durante o primeiro tempo, com as melhores chances do Atlético surgindo quando Julián Álvarez chutou para fora e Giuliano Simeone foi impedido por uma excelente entrada de última hora de Declan Rice. O Arsenal abriu o placar bem no final do primeiro tempo, porém, quando Jan Oblak conseguiu apenas desviar o chute desviado de Leandro Trossard para os pés de Bukayo Saka, que mandou para o fundo da rede.

A equipe de Diego Simeone começou o segundo tempo com tudo, e seu filho Giuliano teve uma chance de ouro de empatar ao aproveitar um cabeceio fraco de William Saliba e driblar David Raya, mas o ponta não conseguiu chutar sob a pressão de Gabriel Magalhães.

Antoine Griezmann obrigou Raya a fazer sua primeira defesa na partida logo em seguida, enquanto, no outro lado do campo, Viktor Gyokeres desperdiçou uma grande oportunidade ao chutar por cima do gol após ficar livre dentro da área dos visitantes.

Apesar de colocar vários atacantes em campo, o Atlético não conseguiu criar mais oportunidades, enquanto o Arsenal comemorava a classificação para sua segunda final na história da competição.

O GOAL avalia os jogadores do Atlético no Emirates Stadium...