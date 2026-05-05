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Alvarez Giuliano Simeone Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notas dos jogadores do Atlético de Madrid contra o Arsenal: Ademola Lookman se mostra um peso, enquanto Julián Álvarez passa despercebido e Giuliano Simeone desperdiça uma oportunidade de ouro; Rojiblancos, com poucas tentativas de gol, ficam aquém nas semifinais da Liga dos Campeões

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Atlético de Madrid
J. Alvarez
A. Lookman
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Arsenal x Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid voltou a ficar aquém das expectativas na Liga dos Campeões ao sofrer uma derrota por 1 a 0 contra o Arsenal na terça-feira, o que significou uma derrota por 2 a 1 no placar agregado da semifinal. A equipe de Diego Simeone conseguiu apenas dois chutes a gol no norte de Londres, e suas esperanças de enfrentar o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain em Budapeste, no dia 30 de maio, foram por água abaixo.

As oportunidades foram escassas durante o primeiro tempo, com as melhores chances do Atlético surgindo quando Julián Álvarez chutou para fora e Giuliano Simeone foi impedido por uma excelente entrada de última hora de Declan Rice. O Arsenal abriu o placar bem no final do primeiro tempo, porém, quando Jan Oblak conseguiu apenas desviar o chute desviado de Leandro Trossard para os pés de Bukayo Saka, que mandou para o fundo da rede.

A equipe de Diego Simeone começou o segundo tempo com tudo, e seu filho Giuliano teve uma chance de ouro de empatar ao aproveitar um cabeceio fraco de William Saliba e driblar David Raya, mas o ponta não conseguiu chutar sob a pressão de Gabriel Magalhães.

Antoine Griezmann obrigou Raya a fazer sua primeira defesa na partida logo em seguida, enquanto, no outro lado do campo, Viktor Gyokeres desperdiçou uma grande oportunidade ao chutar por cima do gol após ficar livre dentro da área dos visitantes.

Apesar de colocar vários atacantes em campo, o Atlético não conseguiu criar mais oportunidades, enquanto o Arsenal comemorava a classificação para sua segunda final na história da competição.

O GOAL avalia os jogadores do Atlético no Emirates Stadium...

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Jan Oblak (5/10):

    Demonstrou bom domínio da sua área e mostrou-se seguro na posse de bola, mas ficará desapontado com a sua defesa fraca que resultou no gol de Saka.

    Marc Pubill (6/10):

    Mostrou-se bastante seguro tanto na lateral direita quanto na zaga, após uma reorganização no segundo tempo. Lidou com o jogo físico do Arsenal melhor do que a maioria.

    Robin Le Normand (5/10):

    Lidou relativamente bem com Gyokeres quando a bola foi jogada para o sueco. Foi um pouco lento demais para reagir quando Oblak defendeu o chute de Trossard, permitindo que Saka marcasse. Foi substituído antes da marca de uma hora.

    David Hancko (5/10):

    Uma presença muito mais segura do que na partida de ida, mas não conseguiu interceptar o passe de Saliba para Gyokeres que acabou resultando no gol no final do primeiro tempo.

    Matteo Ruggeri (6/10):

    Foi superado em algumas ocasiões por Saka, mas, no fim das contas, se saiu muito bem, apesar de sua inexperiência neste nível.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Meio-campo

    Giuliano Simeone (4/10):

    Teve azar quando Rice o desarmou no primeiro tempo, mas precisava ter aproveitado melhor a chance após driblar Raya no início do segundo tempo. Deixou Trossard cortar para o pé direito com muita facilidade na jogada que resultou no primeiro gol. Foi substituído faltando mais de meia hora para o fim da partida.

    Marcos Llorente (5/10):

    Fez inúmeros bloqueios e interceptações dentro e ao redor da sua área, mas não conseguiu contribuir muito no ataque, apesar de ter começado na sua posição preferida no meio-campo.

    Koke (4/10):

    Como esperado, passou grande parte do jogo tentando desacelerar o Arsenal, o que conseguiu em alguns momentos. No entanto, não arrisca o suficiente com a posse de bola.

    Ademola Lookman (3/10):

    Simplesmente não estava no jogo. Com muita frequência, a bola ricocheteava nele, enquanto ele errava vários passes. Teve dificuldade em acompanhar White no contra-ataque antes de ser substituído no início do segundo tempo.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Griezmann (4/10):

    Recuou para ajudar na defesa durante toda a partida, mas sua finalização deixou a desejar com frequência no terço ofensivo. Foi o primeiro jogador do Atlético a testar Raya no início do segundo tempo, mas foi substituído pouco tempo depois. Uma maneira triste de encerrar sua carreira na Liga dos Campeões.

    Julian Alvarez (4/10):

    A pressão de Saliba o forçou a chutar para fora logo no início, e essa foi a única chance de gol que o argentino teve antes de ser substituído no meio do segundo tempo. Simplesmente não conseguiu se envolver o suficiente.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alexander Sorloth (4/10):

    Venceu boa parte dos duelos aéreos, mas falhou ao receber uma chance no final da partida.

    Nahuel Molina (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo depois de substituir Giuliano pela direita.

    Johnny Cardoso (6/10):

    Procurou impulsionar o Atleti pelo meio-campo.

    Alex Baena (5/10):

    Fez alguns passes precisos e bem executados após substituir Griezmann, mas não muito mais do que isso. Chutou com força no final da partida, mas a bola passou bem acima do gol.

    Thiago Almada (5/10):

    Faltou-lhe astúcia para abrir o jogo do Arsenal nos 25 minutos em que esteve em campo.

    Diego Simeone (5/10):

    Compreensivelmente, optou por um esquema semelhante ao que utilizou no segundo tempo da partida de ida e foi proativo com suas substituições, mas sua equipe não apresentou nem de longe a ameaça ofensiva necessária para testar a defesa adversária.

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