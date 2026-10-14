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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Aston Villa contra o Fenerbahce: Ross Barkley e Nicolas Jackson brilham em goleada de seis gols

Aston Villa
Aston Villa x Fenerbahçe
Fenerbahçe
Liga dos Campeões
N. Jackson
R. Barkley

O Aston Villa atropelou o Fenerbahce com uma goleada implacável por 6 a 0 no Villa Park e manteve seu início perfeito na Champions League. Ross Barkley e Nicolas Jackson marcaram dois gols cada, enquanto a equipe de Unai Emery dominou o gigante turco.

Unai Emery exigiu que o Villa Park se tornasse uma fortaleza, e seus jogadores responderam com uma aula de tática, desmontando o Fenerbahce com precisão em uma goleada por 6 a 0.

O Aston Villa assumiu o controle logo no início, com Johan Manzambi abrindo o placar aos 12 minutos. O gol deu o tom de um primeiro tempo em que os donos da casa foram devastadores nas transições. Quando Nicolas Jackson marcou duas vezes antes do intervalo, a linha defensiva adiantada da equipe turca já havia sido completamente exposta pelas jogadas verticais e pelo posicionamento preciso do Villa.

A intensidade não diminuiu no segundo tempo, e Emery recorreu ao banco de reservas para manter a pressão física. Ross Barkley assumiu o protagonismo ao converter um pênalti com precisão e marcar seu segundo gol apenas quatro minutos depois, acabando com qualquer resistência que ainda restasse.

Um gol de Tammy Abraham no fim completou a atuação do Villa, que acertou 13 finalizações no alvo e praticamente não permitiu chances relevantes ao adversário. Com o resultado, o Villa ocupa a terceira posição na classificação da Champions League, com 100% de aproveitamento: duas vitórias em dois jogos.

GOAL avalia os jogadores do Aston Villa no Villa Park...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Goleiro e defesa

    Zion Suzuki - 8/10:

    Embora o placar sugira uma noite tranquila, Suzuki foi fundamental para não sofrer gols. Fez 6 defesas diante de um Fenerbahce que, na verdade, registrou 1,74 gol esperado (xG). Sua distribuição de bola ajudou o Villa a superar a pressão inicial, e ele foi impecável nas bolas que precisou segurar.

    Matty Cash - 7/10:

    Uma atuação disciplinada pelo lado direito. Cash equilibrou as investidas no ataque com o rigor defensivo, deixando pouco espaço para Oguz Aydin atuar. Fez várias interceptações importantes para interromper as jogadas no terço central do campo.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Uma atuação sólida e discreta. Lindeloef se posicionou bem para marcar Vedat Muriqi, impedindo que o atacante, forte fisicamente, servisse como referência eficaz para os visitantes.

    Pau Torres - 8/10:

    O organizador da defesa. A capacidade de Torres de quebrar linhas com seus passes ficou evidente mais uma vez e ajudou o Villa a completar 385 passes. Na defesa, manteve a calma sob pressão e ajudou a equipe a lidar com 7 escanteios.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Escalado na lateral esquerda, Wan-Bissaka teve na velocidade de recuperação uma arma essencial contra os contra-ataques do Fenerbahce. Foi peça central de uma defesa que fez 20 interceptações, neutralizando repetidamente o perigo antes que a bola chegasse a Suzuki.

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    Meio-campo

    Ross Barkley - 10/10:

    Uma atuação perfeita no domínio do meio-campo. Barkley deu a assistência para o segundo gol de Jackson antes de decidir a partida contra os visitantes. Converteu um pênalti aos 68 minutos e marcou um belo segundo gol aos 72, encerrando a noite com dois gols e uma assistência.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    Mostrou excelente visão de jogo ao dar a assistência para o primeiro gol de Jackson, aos 31 minutos. A disciplina tática de Kamara impediu que o Villa ficasse excessivamente exposto, mesmo quando avançou com vários jogadores em busca de mais gols.

    Johan Manzambi - 8/10:

    Deu início à vitória com um gol de abertura bem executado aos 12 minutos. Sua energia no meio-campo impediu Matteo Guendouzi de ditar o ritmo, e ele deu à equipe o impulso necessário antes de ser substituído aos 73 minutos.

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    Ataque

    John McGinn - 8/10:

    Escalado como ponta direita, McGinn frequentemente recuou para o meio-campo, abrindo espaço para Barkley e Manzambi se movimentarem com mais liberdade.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Com faro de gol, Jackson praticamente definiu a partida antes do intervalo. Ele se movimentou muito bem para marcar aos 31 minutos, após passe de Kamara, e voltou a balançar a rede com uma finalização precisa aos 39. Foi uma ameaça constante nas costas da defesa.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Fonte de criatividade pela ponta, Mbaye deu a assistência para o segundo gol de Barkley. Suas investidas diretas fizeram o defensor do Fenerbahce recuar durante a maior parte da partida, dando ao Villa a amplitude necessária para abrir espaços na defesa adversária.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alysson (73') - 7/10:

    Entrou na reta final e deu a assistência para o último gol de Tammy Abraham, mostrando que o Villa continuou perigoso mesmo após a saída dos principais titulares.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Entrou para reforçar o meio-campo nos 20 minutos finais. Gomes jogou de forma simples e ajudou a equipe a terminar a partida sem sofrer gols.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Mostrou muita vontade de marcar e balançou a rede aos 90 minutos para completar a goleada por 6 a 0. Uma entrada perfeita para um atacante que busca manter o ritmo de jogo.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Deu novo fôlego ao time e atacou diretamente a defesa do Fenerbahce na reta final, mantendo a pressão até o apito final.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Entrou nos minutos finais para trazer a tranquilidade de um veterano e ajudar a concluir uma noite europeia de amplo domínio.

    Unai Emery - 9/10:

    Emery acertou em cheio na estratégia. Ao atrair a pressão do Fenerbahce e explorar os espaços resultantes com passes diretos, comandou uma vitória convincente. Fez as substituições nos momentos certos para manter o jogo favorável ao Villa.

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