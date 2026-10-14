Notas dos jogadores do Aston Villa contra o Fenerbahce: Ross Barkley e Nicolas Jackson brilham em goleada de seis gols

Unai Emery exigiu que o Villa Park se tornasse uma fortaleza, e seus jogadores responderam com uma aula de tática, desmontando o Fenerbahce com precisão em uma goleada por 6 a 0.

O Aston Villa assumiu o controle logo no início, com Johan Manzambi abrindo o placar aos 12 minutos. O gol deu o tom de um primeiro tempo em que os donos da casa foram devastadores nas transições. Quando Nicolas Jackson marcou duas vezes antes do intervalo, a linha defensiva adiantada da equipe turca já havia sido completamente exposta pelas jogadas verticais e pelo posicionamento preciso do Villa.

A intensidade não diminuiu no segundo tempo, e Emery recorreu ao banco de reservas para manter a pressão física. Ross Barkley assumiu o protagonismo ao converter um pênalti com precisão e marcar seu segundo gol apenas quatro minutos depois, acabando com qualquer resistência que ainda restasse.

Um gol de Tammy Abraham no fim completou a atuação do Villa, que acertou 13 finalizações no alvo e praticamente não permitiu chances relevantes ao adversário. Com o resultado, o Villa ocupa a terceira posição na classificação da Champions League, com 100% de aproveitamento: duas vitórias em dois jogos.

GOAL avalia os jogadores do Aston Villa no Villa Park...