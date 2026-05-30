Notas dos jogadores do Arsenal contra o PSG: Gabriel passa de herói a vilão! A aula de defesa não valeu de nada, já que o brasileiro perdeu um pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões

O Arsenal sofreu uma derrota dolorosa nos pênaltis para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, quando Gabriel Magalhães chutou por cima na cobrança decisiva, dando ao atual campeão o segundo título europeu consecutivo em Budapeste. Kai Havertz havia dado aos Gunners uma vantagem inicial, antes do empate de Ousmane Dembélé no segundo tempo, e uma defesa sólida do Arsenal levou a partida para a prorrogação.

O time do norte de Londres, que não era favorito, teve um início de jogo dos sonhos, assumindo a liderança aos seis minutos de jogo. Depois que a tentativa de afastamento de Marquinhos ricocheteou em Leandro Trossard perto da linha do meio-campo, Havertz de repente se viu avançando em direção ao gol e mandou uma finalização imparável no ângulo superior da rede.

Esse gol deu ao Arsenal a liberdade para fazer o que sabe fazer de melhor: recuar e defender. Gabriel, em particular, foi excelente, realizando várias intervenções cruciais no restante do primeiro tempo, incluindo uma entrada na hora certa em Khvicha Kvaratskhelia dentro da área, quando este se preparava para chutar.

Os Gunners ainda pareciam ameaçadores em suas raras investidas para frente, porém, com o goleiro do PSG, Matvey Safonov, fazendo uma boa defesa ao cortar um cruzamento rasteiro perigoso de Bukayo Saka, e Havertz sendo impedido por um bloqueio de Marquinhos nos acréscimos do primeiro tempo, ao final de uma bela jogada de passes.

No entanto, todo o esforço foi por água abaixo pouco depois da marca de uma hora, quando Cristhian Mosquera foi surpreendido por uma rápida jogada de um-dois e derrubou Kvaratskhelia na área com uma entrada mal calculada. Dembele se preparou para converter o pênalti resultante e empatar o jogo em meio a uma mudança no ritmo da partida.

O Arsenal teve que resistir a uma enxurrada de chances no final para levar a final para a prorrogação. Primeiro, Myles Lewis-Skelly desviou o chute de Kvaratskhelia na trave, antes de David Raya impedir de forma crucial a arrancada fulminante de Bradley Barcola e Vitinha mandar um chute forte na rede superior com um minuto restante.

Um período de prorrogação cauteloso foi marcado por um momento de tensão quando o substituto Noni Madueke caiu sob pressão de Nuno Mendes, mas o árbitro ignorou os apelos do Arsenal por pênalti e sua decisão foi confirmada pelo VAR. Não houve chances claras, e a disputa de pênaltis foi confirmada quando o chute de Viktor Gyokeres desviou para fora no último minuto da prorrogação.

Na disputa de pênaltis, Eberechi Eze chutou para fora, mas Raya o salvou com uma bela defesa contra Mendes. A disputa foi para a morte súbita e, depois que o PSG converteu seu quinto pênalti, Gabriel se preparou e mandou a bola voando para o céu noturno de Budapeste, garantindo a vitória aos atuais campeões.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal na Puskas Arena...

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Foi obrigado a sair da área em um momento e fez uma defesa nervosa em um chute de Ruiz. Não teve chance no pênalti de Dembele, mas se saiu muito bem ao impedir Barcola e cortar um cruzamento na prorrogação. Grande defesa na disputa de pênaltis.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Parecia o elo mais fraco antes do início da partida. Defendeu com firmeza, mas foi punido por derrubar Kvaratskhelia dentro da área. Foi substituído logo em seguida.

    William Saliba (6/10):

    Não foi tão fundamental quanto seu parceiro na zaga, mas ainda assim fez um trabalho importante na defesa e deu bons passes.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Absolutamente monstruoso na defesa. Perdi a conta do número de intervenções decisivas que o brasileiro fez para manter sua equipe na partida. Errou de forma agonizante o pênalti decisivo.

    Piero Hincapie (7/10):

    Muito atento e agressivo contra atacantes tão perigosos e fez uma grande entrada na área.

    Meio-campo

    Declan Rice (6/10):

    Talvez não tenha sido tão influente quanto gostaria, mas correu muito e fez o possível para atrapalhar os craques do meio-campo do PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Não pareceu deslocado aos 19 anos no maior palco do futebol — distribuiu a bola com tranquilidade e defendeu bem. Fez uma grande defesa ao desviar para a trave o chute de Kvaratskhelia no final da partida.

    Martin Odegaard (5/10):

    Pressionou com dedicação e criou uma grande chance para Havertz com um passe inteligente. Sua principal função parecia ser defender pela frente. Foi substituído após o empate.

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Dedicou-se à equipe, ajudando na defesa. Recebeu um cartão amarelo por uma entrada imprudente e desperdiçou algumas boas oportunidades de ataque.

    Kai Havertz (8/10):

    Ele adora uma final da Liga dos Campeões! Finalização incrível logo no início. Presença física marcante e deu uma saída para o time.

    Leandro Trossard (7/10):

    Acabou dando a assistência para Havertz sem querer. Tomou decisões muito sensatas com a bola.

    Reservas e técnico

    Jurrien Timber (6/10):

    Um pouco desorganizado no seu retorno após lesão, com chances surgindo pela sua lateral. Entrou no ritmo da partida e foi forte na defesa.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo e recebeu cartão amarelo por uma falta cometida por frustração no seu próprio campo. Chute no final da partida desviou e passou rente à trave. Pênalti bem cobrado.

    Noni Madueke (7/10):

    Representou uma ameaça considerável e achou que tinha ganhado um pênalti com uma arrancada, mas não deu em nada.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Não conseguiu dar um passe decisivo quando dois companheiros estavam livres. Também perdeu a bola algumas vezes. Ótima cobrança de pênalti.

    Eberechi Eze (5/10):

    Usou bem sua força física e mostrou-se calmo com a bola. Perdeu o pênalti.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Parecia um pouco cansado, apesar de ter entrado apenas no tempo de acréscimo.

    Mikel Arteta (6/10):

    Uma maneira agonizante de perder uma final. Ele acertou em cheio no plano de jogo durante longos períodos, mas sua equipe talvez tenha marcado muito cedo, já que teve que defender a vantagem por 84 minutos. Se não fosse pela imprudência de Mosquera, eles talvez tivessem conseguido.