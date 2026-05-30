Notas dos jogadores do Arsenal contra o PSG: Gabriel passa de herói a vilão! A aula de defesa não valeu de nada, já que o brasileiro perdeu um pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões

O time do norte de Londres, que não era favorito, teve um início de jogo dos sonhos, assumindo a liderança aos seis minutos de jogo. Depois que a tentativa de afastamento de Marquinhos ricocheteou em Leandro Trossard perto da linha do meio-campo, Havertz de repente se viu avançando em direção ao gol e mandou uma finalização imparável no ângulo superior da rede.
Esse gol deu ao Arsenal a liberdade para fazer o que sabe fazer de melhor: recuar e defender. Gabriel, em particular, foi excelente, realizando várias intervenções cruciais no restante do primeiro tempo, incluindo uma entrada na hora certa em Khvicha Kvaratskhelia dentro da área, quando este se preparava para chutar.
Os Gunners ainda pareciam ameaçadores em suas raras investidas para frente, porém, com o goleiro do PSG, Matvey Safonov, fazendo uma boa defesa ao cortar um cruzamento rasteiro perigoso de Bukayo Saka, e Havertz sendo impedido por um bloqueio de Marquinhos nos acréscimos do primeiro tempo, ao final de uma bela jogada de passes.
No entanto, todo o esforço foi por água abaixo pouco depois da marca de uma hora, quando Cristhian Mosquera foi surpreendido por uma rápida jogada de um-dois e derrubou Kvaratskhelia na área com uma entrada mal calculada. Dembele se preparou para converter o pênalti resultante e empatar o jogo em meio a uma mudança no ritmo da partida.
O Arsenal teve que resistir a uma enxurrada de chances no final para levar a final para a prorrogação. Primeiro, Myles Lewis-Skelly desviou o chute de Kvaratskhelia na trave, antes de David Raya impedir de forma crucial a arrancada fulminante de Bradley Barcola e Vitinha mandar um chute forte na rede superior com um minuto restante.
Um período de prorrogação cauteloso foi marcado por um momento de tensão quando o substituto Noni Madueke caiu sob pressão de Nuno Mendes, mas o árbitro ignorou os apelos do Arsenal por pênalti e sua decisão foi confirmada pelo VAR. Não houve chances claras, e a disputa de pênaltis foi confirmada quando o chute de Viktor Gyokeres desviou para fora no último minuto da prorrogação.
Na disputa de pênaltis, Eberechi Eze chutou para fora, mas Raya o salvou com uma bela defesa contra Mendes. A disputa foi para a morte súbita e, depois que o PSG converteu seu quinto pênalti, Gabriel se preparou e mandou a bola voando para o céu noturno de Budapeste, garantindo a vitória aos atuais campeões.
O GOAL avalia os jogadores do Arsenal na Puskas Arena...