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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Arsenal contra o Nottingham Forest: Noni Madueke é decisivo em vitória sofrida no City Ground

Arsenal
Nottingham Forest
Nottingham Forest x Arsenal
Premier League

O Arsenal conquistou uma vitória fundamental por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest graças a um gol de Noni Madueke, que saiu do banco no segundo tempo. Apesar de dominar a posse de bola, o Arsenal precisou ter paciência até abrir o placar no City Ground.

O Arsenal seguiu na disputa pelo topo da tabela da Premier League com uma vitória suada por 0 a 1 sobre o Nottingham Forest no City Ground. A partida foi marcada pelo contraste entre o domínio territorial constante e a resistência de uma defesa recuada: a equipe de Mikel Arteta teve impressionantes 74% de posse de bola. Apesar de controlar a bola, o Arsenal encontrou dificuldades para superar a defesa organizada do Forest durante boa parte do jogo e foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

O panorama tático mudou no segundo tempo após a entrada de Noni Madueke. Embora o Arsenal tivesse dificuldades para transformar seus 629 passes em chances claras, o gol finalmente saiu aos 80 minutos, quando Madueke balançou a rede após assistência de Declan Rice. O Forest tentou pressionar nos minutos finais, mas terminou a partida com apenas duas finalizações no alvo. A defesa do Arsenal se manteve firme para garantir os três pontos fora de casa sem sofrer gols.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Goleiro e defesa

    David Raya - 7/10

    Uma noite relativamente tranquila para o espanhol nas finalizações adversárias, já que precisou fazer apenas duas defesas. Ainda assim, seu posicionamento foi impecável, e ele teve papel importante na construção das jogadas, ajudando o Arsenal a manter a linha defensiva alta e a circular a bola com eficiência para sustentar a pressão sobre os donos da casa.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    O italiano segue à vontade neste sistema e dá excelente equilíbrio ao lado esquerdo. Foi firme nos duelos individuais e mostrou muita calma quando o Forest tentou sair em contra-ataque, contribuindo para uma defesa que deixou pouquíssima margem para erros.

    Gabriel - 8/10

    Dominante pelo alto e agressivo nas interceptações, Gabriel foi o pilar da defesa que terminou sem sofrer gols. Venceu a maioria das 13 disputas pelo alto, neutralizando as saídas do Forest com bolas longas antes que pudessem causar qualquer perigo real na área do Arsenal.

    Ezri Konsa - 7/10

    Titular no lugar do ausente William Saliba, Konsa teve uma atuação muito segura. Leu bem o jogo e formou uma boa parceria com Gabriel, garantindo que as transições defensivas continuassem funcionando sem problemas apesar da mudança na escalação.

    Ben White - 6/10

    Fez uma atuação típica de Ben White até ser substituído aos 66 minutos. Ofereceu sua habitual presença no apoio ao ataque e disciplina tática, mas faltou qualidade no último passe para abrir o placar enquanto esteve em campo. Foi substituído por Jurrien Timber quando Arteta buscou mais dinamismo.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Meio-campo

    Martin Odegaard - 7/10

    O capitão foi o principal articulador dos 629 passes do Arsenal, buscando constantemente espaços na defesa fechada do Forest. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua capacidade de manter a posse de bola sob pressão foi fundamental para os 74% de posse registrados pelo Arsenal.

    Declan Rice - 8/10

    Rice voltou a ser o motor da equipe, cobrindo uma grande área do campo para neutralizar as transições do Forest. Seu melhor momento veio aos 80 minutos, quando mostrou visão de jogo e precisão para dar a assistência para o gol da vitória de Madueke.

    Bruno Guimaraes - 6/10

    Foi uma noite um tanto frustrante para o meio-campista, que teve dificuldades para encontrar o passe decisivo pelo centro congestionado. Trabalhou duro na defesa, mas foi substituído por Mikel Merino aos 66 minutos, quando o Arsenal buscava uma solução criativa diferente.

    Eberechi Eze - 5/10

    Atuação decepcionante do meia, que não conseguiu exercer sua influência habitual sobre o jogo. Teve dificuldades para encontrar espaços diante de um meio-campo físico do Forest e saiu no intervalo para a entrada de Noni Madueke, que acabaria marcando o gol da vitória.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka enfrentou marcação dupla intensa da defesa do Forest, o que limitou seu impacto nas jogadas individuais. Continuou sendo uma ameaça constante e ajudou a tirar os defensores de posição, mas não foi uma partida em que conseguiu decidir sozinho.

    Kai Havertz - 6/10

    Arteta afirmou recentemente que Havertz pode ser um atacante de 30 gols, mas sua atuação foi mais coletiva e tática do que marcada pela eficiência nas finalizações. Ele ocupou bem os zagueiros e serviu de referência para o ataque antes de ser substituído aos 66 minutos.

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  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Noni Madueke - 9/10

    Foi quem mudou o jogo de vez. Ao entrar no intervalo, deu velocidade e objetividade ao ataque do Arsenal. Apesar de receber um cartão amarelo aos 53 minutos, manteve o foco e marcou o gol da vitória aos 80, garantindo os três pontos.

    Mikel Merino - 6/10

    Entrou aos 66 minutos e acrescentou altura e presença física ao meio-campo no último quarto da partida, ajudando o Arsenal a segurar a vitória.

    Jurrien Timber - 6/10

    Substituiu Ben White aos 66 minutos e ofereceu um pouco mais de velocidade na recomposição quando o Forest tentou jogar de forma mais ofensiva na reta final.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Entrou no lugar de Havertz para oferecer uma ameaça diferente no ataque. Embora não tenha marcado, sua presença obrigou os defensores do Forest a permanecer recuados durante a construção da jogada do gol.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta merece uma nota alta pelas substituições proativas. Ao perceber que o jogo estava estagnado, decidiu colocar Madueke no intervalo. A escolha se mostrou decisiva, já que o ponta marcou o único gol da partida.

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