O Arsenal seguiu na disputa pelo topo da tabela da Premier League com uma vitória suada por 0 a 1 sobre o Nottingham Forest no City Ground. A partida foi marcada pelo contraste entre o domínio territorial constante e a resistência de uma defesa recuada: a equipe de Mikel Arteta teve impressionantes 74% de posse de bola. Apesar de controlar a bola, o Arsenal encontrou dificuldades para superar a defesa organizada do Forest durante boa parte do jogo e foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.
O panorama tático mudou no segundo tempo após a entrada de Noni Madueke. Embora o Arsenal tivesse dificuldades para transformar seus 629 passes em chances claras, o gol finalmente saiu aos 80 minutos, quando Madueke balançou a rede após assistência de Declan Rice. O Forest tentou pressionar nos minutos finais, mas terminou a partida com apenas duas finalizações no alvo. A defesa do Arsenal se manteve firme para garantir os três pontos fora de casa sem sofrer gols.