David Raya - 7/10

Uma noite relativamente tranquila para o espanhol nas finalizações adversárias, já que precisou fazer apenas duas defesas. Ainda assim, seu posicionamento foi impecável, e ele teve papel importante na construção das jogadas, ajudando o Arsenal a manter a linha defensiva alta e a circular a bola com eficiência para sustentar a pressão sobre os donos da casa.

Riccardo Calafiori - 7/10

O italiano segue à vontade neste sistema e dá excelente equilíbrio ao lado esquerdo. Foi firme nos duelos individuais e mostrou muita calma quando o Forest tentou sair em contra-ataque, contribuindo para uma defesa que deixou pouquíssima margem para erros.

Gabriel - 8/10

Dominante pelo alto e agressivo nas interceptações, Gabriel foi o pilar da defesa que terminou sem sofrer gols. Venceu a maioria das 13 disputas pelo alto, neutralizando as saídas do Forest com bolas longas antes que pudessem causar qualquer perigo real na área do Arsenal.

Ezri Konsa - 7/10

Titular no lugar do ausente William Saliba, Konsa teve uma atuação muito segura. Leu bem o jogo e formou uma boa parceria com Gabriel, garantindo que as transições defensivas continuassem funcionando sem problemas apesar da mudança na escalação.

Ben White - 6/10

Fez uma atuação típica de Ben White até ser substituído aos 66 minutos. Ofereceu sua habitual presença no apoio ao ataque e disciplina tática, mas faltou qualidade no último passe para abrir o placar enquanto esteve em campo. Foi substituído por Jurrien Timber quando Arteta buscou mais dinamismo.