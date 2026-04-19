Notas dos jogadores do Arsenal contra o Man City: A derrota está servida! Gabriel é dominado por Erling Haaland enquanto as chances dos Gunners na disputa pelo título da Premier League se esvaem

O Arsenal já soma quatro jogos sem vitória em todas as competições nacionais, tendo sido eliminado das duas copas e cedido a iniciativa na disputa pelo título ao City. Por muito tempo, parecia que a equipe conseguiria um empate que manteria a corrida pelo título em suas mãos, já que empatou o belo gol inicial de Rayan Cherki quando Kai Havertz aproveitou para desviar para o fundo da rede um lançamento de Gianluigi Donnarumma aos 18 minutos.

Mas depois que Havertz foi brilhantemente defendido por Donnarumma após o intervalo e Eberechi Eze chutou com efeito, acertando a parte interna da trave, Haaland marcou de perto após uma bela jogada de Nico O’Reilly, restaurando a vantagem do City.

O Arsenal pressionou em busca do empate no final, e teve uma grande chance de conseguir quando Leandro Trossard encontrou Havertz, mas o alemão mandou sua cabeçada por cima, deixando os visitantes desanimados.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Etihad Stadium...