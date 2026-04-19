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Arsenal Manchester City 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

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Notas dos jogadores do Arsenal contra o Man City: A derrota está servida! Gabriel é dominado por Erling Haaland enquanto as chances dos Gunners na disputa pelo título da Premier League se esvaem

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Manchester City x Arsenal

As esperanças do Arsenal de conquistar o título sofreram mais um duro golpe, já que o gol de Erling Haaland no segundo tempo decidiu o confronto decisivo pelo título da Premier League, no domingo, a favor do Manchester City. Haaland marcou aos 65 minutos, garantindo a vitória por 2 a 1 para a equipe de Pep Guardiola, que agora assumirá a liderança da tabela caso vença o jogo que tem a menos, contra o Burnley, no meio da semana.

O Arsenal já soma quatro jogos sem vitória em todas as competições nacionais, tendo sido eliminado das duas copas e cedido a iniciativa na disputa pelo título ao City. Por muito tempo, parecia que a equipe conseguiria um empate que manteria a corrida pelo título em suas mãos, já que empatou o belo gol inicial de Rayan Cherki quando Kai Havertz aproveitou para desviar para o fundo da rede um lançamento de Gianluigi Donnarumma aos 18 minutos.

Mas depois que Havertz foi brilhantemente defendido por Donnarumma após o intervalo e Eberechi Eze chutou com efeito, acertando a parte interna da trave, Haaland marcou de perto após uma bela jogada de Nico O’Reilly, restaurando a vantagem do City.

O Arsenal pressionou em busca do empate no final, e teve uma grande chance de conseguir quando Leandro Trossard encontrou Havertz, mas o alemão mandou sua cabeçada por cima, deixando os visitantes desanimados.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Um momento de grande nervosismo logo no início, quando tentou sair jogando; depois disso, manteve a calma e a compostura, mas não pôde fazer nada em relação aos dois gols.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Tarefa realmente difícil contra Doku, especialmente após o cartão amarelo recebido no primeiro tempo.

    William Saliba (7/10):

    Sólido na defesa. Haaland se deslocou bastante em sua direção para escapar de Gabriel, e Saliba lidou bem com a situação.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    Travou uma batalha acirrada com Haaland em alguns momentos, mas deve estar decepcionado por ter sido superado nos dois gols: primeiro quando Cherki passou por ele e depois quando Haaland marcou. Talvez tenha tido sorte de não ter sido expulso pelo choque tardio com Haaland.

    Piero Hincapie (7/10):

    Fez uma defesa fabulosa para impedir Semenyo. Jogo irregular, mas manteve Semenyo praticamente inativo.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Pareceu muito mais com o jogador de sempre nos últimos dois jogos. Mostrou-se ágil e ativo, especialmente no primeiro tempo.

    Declan Rice (6/10):

    Trabalhou duro como sempre, mas não conseguiu influenciar o jogo tanto quanto gostaria.

    Martin Odegaard (7/10):

    Ele realmente pareceu um pouco enferrujado em alguns momentos com a bola, o que é compreensível, mas só a sua presença nas áreas centrais e na pressão já foi importante para o Arsenal. Criou uma ótima chance para Havertz no segundo tempo.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Uma atuação típica de Madueke. Ele parecia perigoso em alguns momentos, mas faltou eficácia final. O'Reilly e Guehi o marcaram bem. Substituído por Martinelli no intervalo.

    Kai Havertz (5/10):

    Persistência brilhante ao pressionar Donnarumma para o gol de empate. Tê-lo na ponta realmente deu ao Arsenal uma saída e melhorou a pressão, mas ele perdeu duas chances de ouro no segundo tempo para virar o jogo a favor do Arsenal.

    Eberechi Eze (6/10):

    Primeira vez que ele foi titular na esquerda desde dezembro. Um pouco fraco na jogada que resultou no gol de Cherki, mas mostrou alguns toques bonitos em espaços apertados. Muito azar quando seu excelente chute no segundo tempo acertou a parte interna da trave.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Reservas e técnico

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Participação fraca no segundo tempo. Não foi bem na posse de bola e nunca realmente incomodou o City.

    Leandro Trossard (6/10):

    Cruzamento brilhante no final da partida que deveria ter resultado no empate de Havertz.

    Ben White (6/10):

    Conseguiu sobrepor-se em alguns momentos e deu ao Arsenal um pouco mais de profundidade pela direita.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Entrou nos últimos minutos.

    Mikel Arteta (6/10):

    Sua equipe apresentou um desempenho que poderia, e provavelmente deveria, ter garantido um resultado. Foi uma escalação ofensiva e a exibição representou uma grande melhora em relação ao jogo contra o Bournemouth, mas, no fim das contas, não foi o suficiente.

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