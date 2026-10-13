O Arsenal manteve sua campanha perfeita na fase de liga da Champions League ao vencer o Lille por 3 a 0 no Emirates Stadium. A partida teve dois tempos distintos. No primeiro, a equipe de Mikel Arteta teve dificuldades para superar o bloco defensivo francês, resistente e bem organizado, e foi para o intervalo com o placar em 0 a 0, apesar de ter 58% da posse de bola. Para sair do impasse, o Arsenal precisou aumentar a intensidade, o que fez após o intervalo.
O placar foi aberto aos 64 minutos, quando Timber avançou ao ataque e marcou após boa jogada de Noni Madueke. O gol abriu caminho para o segundo: apenas três minutos depois, Eze ampliou a vantagem, com assistência de Bukayo Saka, que havia entrado no segundo tempo. Aos 71 minutos, o próprio Saka marcou após passe de Kai Havertz e definiu o resultado. O Lille pouco fez em resposta e não conseguiu acertar uma finalização no gol, enquanto a defesa do Arsenal permaneceu intransponível.