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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Arsenal contra o Lille: Bukayo Saka e Jurrien Timber impulsionam ofensiva fulminante no segundo tempo para manter o início perfeito na Europa

Arsenal
Lille
Arsenal x Lille
Liga dos Campeões

O Arsenal manteve o início perfeito de sua campanha na Champions League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Lille no Emirates. Após um primeiro tempo truncado, o time deslanchou na segunda etapa, com gols de Jurrien Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka que garantiram os três pontos.

O Arsenal manteve sua campanha perfeita na fase de liga da Champions League ao vencer o Lille por 3 a 0 no Emirates Stadium. A partida teve dois tempos distintos. No primeiro, a equipe de Mikel Arteta teve dificuldades para superar o bloco defensivo francês, resistente e bem organizado, e foi para o intervalo com o placar em 0 a 0, apesar de ter 58% da posse de bola. Para sair do impasse, o Arsenal precisou aumentar a intensidade, o que fez após o intervalo.

O placar foi aberto aos 64 minutos, quando Timber avançou ao ataque e marcou após boa jogada de Noni Madueke. O gol abriu caminho para o segundo: apenas três minutos depois, Eze ampliou a vantagem, com assistência de Bukayo Saka, que havia entrado no segundo tempo. Aos 71 minutos, o próprio Saka marcou após passe de Kai Havertz e definiu o resultado. O Lille pouco fez em resposta e não conseguiu acertar uma finalização no gol, enquanto a defesa do Arsenal permaneceu intransponível.

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    Goleiro e defesa

    David Raya - 7/10

    O espanhol teve talvez a noite mais tranquila de sua temporada até agora. Como o Lille não acertou nenhuma finalização no alvo, Raya se limitou principalmente a interceptar bolas longas e manter o ritmo da saída de bola. Controlou sua área com a serenidade de sempre e ajudou o Arsenal a terminar a partida sem sofrer gols, sem grandes dificuldades.

    Miles Lewis-Skelly - 7/10

    Atuação muito madura do jovem, que segue mostrando estar à vontade no time principal. No primeiro tempo, ocupou posições inteligentes pelo meio para facilitar a progressão da bola e manteve a solidez defensiva durante todo o tempo em que esteve em campo. Sua disciplina tática ajudou o Arsenal a limitar o Lille a apenas quatro finalizações no total.

    Ezri Konsa - 8/10

    Escalado com William Saliba no banco, Konsa foi impecável. Sua leitura de jogo impediu que os contra-ataques do Lille ganhassem força. Venceu os duelos com tranquilidade e mostrou ótima velocidade de recuperação nas raras ocasiões em que os visitantes tentaram lançar a bola nas costas da defesa. Fez parte de um sistema defensivo que permitiu um xG de apenas 0,135.

    Gabriel - 7/10

    O brasileiro mostrou a agressividade de sempre, dominou os duelos físicos e exerceu a liderança necessária para manter a linha defensiva adiantada. Ajudou a deixar os atacantes do Lille em posição de impedimento três vezes durante a partida e foi uma ameaça constante nas sete cobranças de escanteio do Arsenal.

    Jurrien Timber - 9/10

    O jogador que mudou o jogo. A capacidade de Timber de sair da lateral para atuar como armador pelo centro causou problemas constantes ao Lille. Seu gol aos 64 minutos recompensou a insistência e aliviou a tensão no Emirates. Combinou um trabalho defensivo de alto nível com faro de gol antes de ser substituído por Ben White aos 78 minutos.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Mikel Merino - 7/10

    Merino deu a combatividade necessária em uma disputa intensa no meio-campo. Foi decisivo na recuperação das segundas bolas e distribuiu a posse com eficiência aos jogadores mais criativos. Embora tenha sido substituído por Martin Odegaard aos 65 minutos para aumentar a ameaça ofensiva, seu empenho durante a primeira hora foi fundamental para desgastar o Lille.

    Declan Rice - 8/10

    Com a faixa de capitão, Rice ditou o ritmo no centro do campo. Cobriu uma enorme extensão do gramado, protegeu a linha de quatro defensores e acertou a grande maioria dos passes. Seu posicionamento permitiu ao Arsenal manter a pressão no terço final do campo, o que acabou levando à sequência de três gols.

    Bruno Guimaraes - 7/10

    Atuação sólida do brasileiro, que fez a ligação entre o meio-campo mais recuado e o trio de ataque. Encontrou bem os espaços e esteve sempre disponível como opção de passe. Embora tenha sido menos vistoso que seus companheiros no segundo tempo, sua segurança técnica foi essencial para manter os 58% de posse de bola.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Ataque

    Eberechi Eze: 8/10

    Eze teve dificuldade para encontrar espaços no primeiro tempo, mas cresceu quando o jogo ficou mais aberto. A finalização aos 67 minutos, que fez o placar chegar a 2 a 0, foi uma demonstração de pura qualidade técnica e praticamente acabou com as esperanças de reação do Lille. Ele deu trabalho constante aos defensores franceses antes de ser substituído nos minutos finais.

    Noni Madueke: 8/10

    Madueke foi o jogador mais incisivo do Arsenal em um primeiro tempo sem brilho, levando a melhor repetidamente sobre seu marcador pela ponta. Sua insistência foi recompensada quando deu a assistência para o gol que abriu o placar, marcado por Timber aos 64 minutos. Foi substituído pouco depois por razões táticas, mas sua contribuição para abrir o placar foi inegável.

    Viktor Gyokeres: 6/10

    Uma noite frustrante para o atacante, que recebeu poucas bolas durante os 65 minutos em que esteve em campo. Trabalhou bastante para ocupar os zagueiros do Lille e abrir espaços para os companheiros, mas não teve uma chance clara de aumentar sua contagem de gols na temporada antes de ser substituído por Kai Havertz.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Reservas e técnico

    Bukayo Saka (entrou aos 65') - 9/10

    Uma atuação de reserva decisivo. Poucos minutos após entrar, deu a assistência para Eze marcar o segundo gol e fechou a noite com o terceiro, aos 71 minutos. Sua entrada mudou imediatamente a dinâmica do ataque do Arsenal.

    Kai Havertz (entrou aos 65') - 8/10

    Havertz deu outra dimensão ao ataque. Mostrou ótima visão de jogo ao dar a assistência para o gol de Saka apenas seis minutos depois de entrar em campo. Embora tenha recebido um cartão amarelo nos acréscimos, teve impacto significativo no placar.

    Martin Odegaard (entrou aos 65') - 7/10

    O capitão do clube ajudou o Arsenal a assumir o controle total do meio-campo nos últimos 25 minutos. Ao se movimentar entre as linhas, tornou a marcação muito mais difícil para a defesa cansada do Lille.

    Ben White (entrou aos 78') - 6/10

    Entrou para reforçar o lado direito e ajudar a administrar a vantagem até o fim, tarefa que cumpriu com tranquilidade.

    Max Dowman (entrou aos 85') - sem nota

    Uma breve participação do jovem no fim, quando o jogo já estava ganho.

    Mikel Arteta - 9/10

    Arteta mostrou paciência tática no primeiro tempo e, depois, conduziu a partida com perfeição por meio das substituições. Colocar Saka, Havertz e Odegaard em campo ao mesmo tempo, com o placar em 0 a 0 (justamente quando saiu o primeiro gol), foi uma decisão implacável que transformou um confronto equilibrado em uma goleada tranquila.

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